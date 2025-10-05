Cấm app phim Trung Quốc liên quan phim có 'đường lưỡi bò' phi pháp

Cục Điện ảnh yêu cầu tạm dừng hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng của 2 công ty liên quan đến tác phẩm có đường lưỡi bò. Những tổ chức này đứng sau app WeTV.

App WeTV hiện vẫn treo quảng cáo phim có đường lưỡi bò phi pháp.

Ngày 2/10, người dùng trong nước phát hiện bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng xuất hiện hình ảnh bản đồ, có đường lưỡi bò phi pháp. Tác phẩm này được phân phối rộng rãi qua nhiều ứng dụng OTT tại Việt Nam. Ngày 3/10, những doanh nghiệp nội địa nhanh chóng lên tiếng, tiêu hủy bản phim trên các nền tảng. Đồng thời theo yêu cầu của Cục điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các công ty này phải nhanh chóng giải trình về sự việc.

Đến sáng 5/10, cơ quan chức năng công bố vẫn chưa nhận được hồ sơ của Công ty Tencent Holdings Limited hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào (bao gồm Image Future Investment (HK) Limited). Đây là hai đơn vị đứng sau app WeTV, đang được phân phối tại Việt Nam.

Do vậy, Cục Điện ảnh cho biết đã có văn bản số 1551/ĐA-VP ngày 4/10/2025 gửi Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Trong đó, Image Future Investment (HK) Limited là pháp nhân được đăng ký tại Hong Kong (Trung Quốc), có văn phòng tại Malaysia, đứng tên phát hành ứng dụng WeTV tại Việt Nam. Phần mềm này được biến đến như phiên bản quốc tế của Tencent Video, một trong 3 công ty phát hành phim mạng lớn nhất Trung Quốc hiện tại.

Hai cái tên còn lại là Iqiyi và Youku. Mặt khác, chính Tencent Video cũng là bên đầu tư, sản xuất phim Hãy để tôi tỏa sáng, phân phối tại thị trường Trung Quốc.

Giao diện WeTV trên máy tính.

Trong ngày 3/10, WeTV cũng xử lý gỡ bỏ phim Hãy để tôi tỏa sáng. Tuy nhiên, nền tảng này làm việc chậm hơn hẳn các doanh nghiệp nội địa như FPT Play, VieON hay TV360. Đến nay, trang ứng dụng trên AppStore vẫn treo banner quảng cáo cho phim có đường lưỡi bò phi pháp nói trên.

Theo dữ liệu của AppFigure, phần mềm này chỉ được sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam, không xuất hiện ở các quốc gia khác. Trước đó, nó đứng ở vị trí 29 trong danh sách ứng dụng phổ biến nhất trên Android và 49 thời gian gần đây.

Nội dung của nền tảng cung cấp là phim ảnh. Vẫn có một số tác phẩm Âu Mỹ, tuy nhiên điện ảnh Hoa ngữ vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo. Trong đó, đa số là phim thuộc Tencent Video sản xuất. WeTV là app miễn phí, nhưng bán nội dung in-app. Người dùng có thể xem một số lượng tập phim giới hạn mà không cần trả tiền hoặc đăng ký. Nhưng để tiếp cận đầy đủ, khách phải trả thuê bao theo gói 55.000 đồng/tháng.

Ngoài phần mềm di động, Image Future Investment (HK) Limited cũng phát hành WeTV trên nền web, giao diện có tiếng Việt.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đến 12h ngày 5/10, app WeTV vẫn có thể truy cập, xem phim từ Việt Nam, bất chấp yêu cầu từ Cục Điện ảnh. Cơ quan chức năng trong nước có nhiều biện pháp để xử lý ứng dụng vi phạm. Ví dụ, các nhà mạng dễ dàng chặn truy cập thông qua đường truyền trong nước. Ngoài ra, những chợ ứng dụng như AppStore, Google Play cũng xem xét gỡ bỏ phần mềm độc hại, trái quy định khi có yêu cầu của nhà chức trách.