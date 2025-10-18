AI trở thành thảm họa cho ngành âm nhạc?

Các ban nhạc do AI tạo ra như The Velvet Sundown đang gây sốt trên các nền tảng phát trực tuyến, nhưng làm dấy lên lo ngại về vấn đề bản quyền, mối lo con người bị thay thế.

Với hơn 1 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, ban nhạc rock psychedelic The Velvet Sundown đang kiếm được hàng nghìn USD và khiến ngành công nghiệp âm nhạc phải tự đặt ra những câu hỏi khó khi hững bài hát của "ban nhạc" này gần đây đã được xác nhận chủ yếu là tác phẩm của AI tạo sinh.

Tiểu sử của The Velvet Sundown trên Spotify cũng làm rõ điều này với ghi chú: "Dự án âm nhạc tổng hợp được định hướng bởi sự chỉ đạo sáng tạo của con người, và được sáng tác, lồng tiếng, và tạo ảnh với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo".

Tuy nhiên, trong các cuộc trò chuyện của CNBC với nhiều chuyên gia âm nhạc khác nhau, các từ như "vô hồn", "ngột ngạt" và "rùng rợn" đã xuất hiện, khi ngành công nghiệp phải vật lộn với sự xâm lấn của AI.

Khó phân biệt người và máy

Trong khi các công cụ AI từ lâu đã được tích hợp vào phần mềm âm nhạc như Logic, các nền tảng mới hơn được hỗ trợ bởi AI tạo sinh như Suno và Udio đã giúp việc tạo ra toàn bộ bài hát trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết chỉ dựa trên một vài câu lệnh.

Kết quả là, "The Velvet Sundown" không phải nghệ sĩ do AI tạo ra duy nhất xuất hiện trực tuyến. Đã có bằng chứng cho thấy nhiều nghệ sĩ mới nổi khác như nhạc sĩ Aventhis — với hơn 600.000 người nghe hàng tháng trên Spotify — cũng là sản phẩm của giọng hát và nhạc cụ do AI tạo ra.

Các sản phẩm âm nhạc được AI tạo ra đang ngày càng khó nhận biết: Ảnh: Cathryn Virginia.

Trong khi đó, dịch vụ phát nhạc trực tuyến Deezer có trụ sở tại Pháp, đơn vị đã triển khai công cụ phát hiện AI cho ngành âm nhạc, tiết lộ vào tháng 4 rằng có đến khoảng 18% tổng số bản nhạc được tải lên nền tảng của họ hoàn toàn do AI tạo ra.

Chất lượng và tính nguyên bản của âm nhạc tạo bằng AI thường bị chỉ trích, nhưng theo các chuyên gia, khi AI tạo sinh trở nên tinh vi, ngày càng khó hơn để người nghe bình thường phân biệt giữa con người và máy móc.

"The Velvet Sundown có thứ âm nhạc hay hơn nhiều so với những gì chúng ta đã từng nghe do AI tạo ra trong quá khứ", Jason Palamara, trợ lý giáo sư công nghệ âm nhạc tại Trường Nghệ thuật và Thiết kế Herron nói với CNBC.

Cũng theo Palamara, các phiên bản đầu tiên của AI chỉ được sử dụng để tạo ra những đoạn nhạc hấp dẫn, nhưng mang tính lặp đi lặp lại. Hiện tại, đã đến thời điểm mà AI đang cho ra đời những bài hát thực sự có ý nghĩa về cấu trúc, với các đoạn verse, chorus và bridge.

Vị giáo sư cũng nói thêm rằng The Velvet Sundown có lẽ chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" của những gì sẽ diễn ra sắp tới. Suno và Udio — "tiêu chuẩn vàng" hiện tại của các nền tảng AI tạo sinh — có rất ít hoặc gần như không có rào cản gia nhập, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra hàng trăm bản nhạc AI chỉ với vài dòng lệnh.

Cả hai nền tảng này hiện đều cung cấp quyền truy cập miễn phí, cũng như các gói đăng ký trả phí với giá khoảng 30 USD trở xuống mỗi tháng.

Tương lai bất định của âm nhạc

Sự phổ biến ngày càng gia tăng của âm nhạc AI đã gây ra một sự chấn động trong ngành công nghiệp âm nhạc, theo Keith Mullin, người đứng đầu bộ phận quản lý và trưởng khóa học ngành công nghiệp âm nhạc tại Viện Nghệ thuật Biểu diễn Liverpool.

"Đó là chủ đề nóng nhất hiện nay, đặc biệt liên quan đến bản quyền và các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số như Spotify", ông Mullin, đồng thời đóng vai trò là nghệ sĩ guitar của ban nhạc rock Liverpool The Farm nói.

Bức ảnh tố cáo The Velvet Sundown. Ảnh: The Velvet Sundown/Instagram.

Các hãng thu âm lớn như Sony Music, Universal Music Group và Warner Records hiện đã đệ đơn kiện Suno và Udio, với cáo buộc vi phạm bản quyền hàng loạt. Trong khi đó, hàng nghìn nhạc sĩ và người sáng tạo đã kêu gọi cấm sử dụng nghệ thuật của con người để đào tạo trí tuệ nhân tạo mà không được phép.

Tuy nhiên, Mullin cho rằng AI tạo sinh trong âm nhạc vẫn sẽ tồn tại. "Tôi không nghĩ chúng ta có thể quay ngược thời gian", ông nói và nhấn mạnh thêm rằng âm nhạc và các mô hình kinh doanh của nó luôn thay đổi.

Thực tế, ngành kinh doanh âm nhạc không lạ lẫm gì với những thay đổi công nghệ lớn. Các sự kiện như sự ra đời của Napster vào năm 1999 và sự phổ biến của các nền tảng phát nhạc trực tuyến vào những năm 2000 đã làm rung chuyển ngành và buộc phải có những sự thích nghi lớn.

Tuy nhiên, ý niệm về việc cạnh tranh với các ban nhạc AI đang gây lo lắng cho các nhạc sĩ trẻ như Tilly Louise, một nghệ sĩ pop alternative có trụ sở tại Anh.

Mặc dù tích lũy hàng triệu lượt nghe trên Spotify, Louise, 25 tuổi, cho biết cô chưa bao giờ kiếm đủ tiền từ các nền tảng phát trực tuyến để sống, và đang làm một công việc toàn thời gian.

"Đối với một ban nhạc thậm chí không thực sự tồn tại mà lại có được tất cả sự chú ý trên mạng xã hội, thật sự rất nản lòng", Louise nhận định.

Một band nhạc AI khác có tên The Devil Inside cũng đang nhận về hàng triệu lượt nghe trên Spotify. Ảnh: The Devil Inside.

Để chuẩn bị cho các nghệ sĩ trẻ đối mặt với môi trường âm nhạc đang thay đổi, các giáo sư âm nhạc cho biết họ đang tích hợp AI vào kế hoạch giảng dạy, nhằm dạy sinh viên cách sử dụng công nghệ để nâng cao quy trình sáng tạo và sản xuất âm nhạc, thay vì thay thế hoàn toàn.

Một số nhà sản xuất nổi tiếng cũng đã đón nhận xu hướng này. Tháng 6 vừa qua, nghệ sĩ và nhà sản xuất từng đoạt giải Grammy, Timbaland đã ra mắt một dự án giải trí tập trung vào AI có tên là Stage Zero, sẽ giới thiệu một ngôi sao nhạc pop do AI tạo ra.

"Các nhà sản xuất khác bắt đầu làm điều này và nó sẽ tạo ra một mô hình hoàn toàn khác của ngành công nghiệp âm nhạc mà chúng ta chưa thể dự đoán được," Palamara nói.