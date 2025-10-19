Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Điểm đến tiếp theo của BLV Tạ Biên Cương

  • Chủ nhật, 19/10/2025 17:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

BLV kỳ cựu của VTV sẽ gia nhập SCTV và bình luận El Clasico sắp tới.

BLV Tạ Biên Cương. Ảnh: FBNV.

Ngày 19/10, SCTV Thể Thao công bố BLV Tạ Biên Cương sẽ gia nhập đài này, bình luận các trận đấu thuộc khuôn khổ La Liga. Trong đó, chương trình đầu tiên người truyền lửa nói trên đảm nhận là El Clasico ngày 26/10. Ngoài ra, ông Tạ Biên Cương cũng tham gia Hẹn hò cùng SCTV Thể Thao, chương trình bình luận trước giờ bóng lăn.

Thông báo này được đài cáp công bố trên Facebook, TikTok và YouTube chính thức, kêu gọi người xem theo dõi. Trận đấu được phát trên kênh SCTV22 và ứng dụng OTT của nền tảng.

Trước đó vào cuối tháng 9, thông tin BLV nổi tiếng, có nhiều năm gắn bó với VTV rời đài khiến khán giả hâm mộ bất ngờ. Theo chia sẻ của Tạ Biên Cương, sau khi nghỉ việc, dự định tương lai của ông vẫn liên quan đến thể thao. Trước khi xin nghỉ công tác tại VTV, BLV Tạ Biên Cương không chỉ là gương mặt quen thuộc trên sóng trực tiếp bóng đá mà còn đảm nhiệm vị trí Phó trưởng ban Sản xuất các chương trình thể thao của VTV.

Ta Bien Cuong roi VTV anh 1

Bài đăng thông báo của SCTV. Ảnh: SCTV.

Tạ Biên Cương gia nhập VTV với vai trò bình luận các trận đấu ở World Cup 2006. Đồng thời, BLV kỳ cựu còn tham gia biên tập nhiều chương trình thể thao, trong đó có “360 độ Thể thao”.

Trong gần hai thập kỷ, tên tuổi BLV Tạ Biên Cương gắn liền với các giải đấu lớn như World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, U23 châu Á 2018 hay Asian Cup 2019. Với phong cách bình luận giàu cảm xúc, năng lượng và khả năng ứng biến linh hoạt, ông nhiều lần tạo dấu ấn bằng những câu nói trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Dù từng đối diện ý kiến trái chiều về cách truyền đạt, BLV Biên Cương vẫn giữ được sức hút riêng. Khán giả nhớ đến ông nhờ lối dẫn truyền cảm, vừa nhiệt huyết vừa chân thật.

Trong từng pha bóng, Tạ Biên Cương có thể đưa người xem đi qua trọn vẹn cung bậc cảm xúc: từ niềm vui vỡ òa đến sự tiếc nuối nghẹt thở. Giai đoạn vừa qua, BLV này chủ yếu hoạt động trên các hệ thống mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube mang tên mình với nội dung cập nhật, phân tích về thể thao, chủ yếu là bóng đá Việt Nam và châu Âu. Hiện tại, Facebook của nhân vật này có gần 1 triệu người theo dõi. Trên YouTube, TikTok số liệu lần lượt là 500.000 và 120.000 đăng ký.

SCTV tức đài truyền hình cáp Saigontourist, thành lập từ năm 1992, gồm liên doanh từ Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Nền tảng hiện cung cấp 24 kênh tự sản xuất, gồm cả tiêu chuẩn 4K. SCTV đang nắm bản quyền giải đấu La Liga tại Việt Nam.

Nhóm người săn lùng loại mã độc nguy hiểm nhất thế giới công nghệ

Trong quyển sách mới, Renee Dudley và Daniel Golden đưa độc giả đến gần hơn với cuộc chiến thầm lặng của những chuyên gia công nghệ toàn cầu, chống lại kẻ đứng sau ransomware.


Mỹ thu thêm 2,4 tỷ USD Bitcoin từ vụ Trần Chí

Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra.

7 giờ trước

Kỷ lục game mới vừa được thiết lập

Steam tiếp tục khẳng định vị thế số một khi đạt kỷ lục người dùng trực tuyến cùng lúc, cho thấy sức sống mạnh mẽ của thị trường game PC toàn cầu.

8 giờ trước

T1 thua thảm trước đại kình địch

Gặp nhau ở nhánh 1:1 của vòng Thụy Sĩ ở Chung kết Thế giới 2025, T1 một lần nữa để thua đại kình địch, gây thất vọng cho người hâm mộ.

12 giờ trước

Hà Mi

Tạ Biên Cương rời VTV YouTube Tạ Biên Cương SCTV22 SCTV La Liga 360 độ Thể thao

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

Diem Samsung 'dam chan tai cho' suot 6 nam hinh anh

Điểm Samsung 'dậm chân tại chỗ' suốt 6 năm

11 giờ trước 08:12 19/10/2025

0

Từ sau sự cố của Galaxy Note 7, Samsung trung thành với viên pin 5.000 mAh suốt 6 năm, trong khi Apple âm thầm thu hẹp khoảng cách và lần đầu tiên vượt qua đối thủ Hàn Quốc.

May bay Trung Quoc ha canh khan do chay pin hinh anh

Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn do cháy pin

21 giờ trước 21:22 18/10/2025

0

Gần đây, Cục hàng không Trung Quốc cho biết nhận được nhiều trường hợp cháy nổ do pin lithium, sạc dự phòng, dẫn đến siết chặt quy định bay.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý