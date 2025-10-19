Điểm đến tiếp theo của BLV Tạ Biên Cương

BLV kỳ cựu của VTV sẽ gia nhập SCTV và bình luận El Clasico sắp tới.

BLV Tạ Biên Cương. Ảnh: FBNV.

Ngày 19/10, SCTV Thể Thao công bố BLV Tạ Biên Cương sẽ gia nhập đài này, bình luận các trận đấu thuộc khuôn khổ La Liga. Trong đó, chương trình đầu tiên người truyền lửa nói trên đảm nhận là El Clasico ngày 26/10. Ngoài ra, ông Tạ Biên Cương cũng tham gia Hẹn hò cùng SCTV Thể Thao, chương trình bình luận trước giờ bóng lăn.

Thông báo này được đài cáp công bố trên Facebook, TikTok và YouTube chính thức, kêu gọi người xem theo dõi. Trận đấu được phát trên kênh SCTV22 và ứng dụng OTT của nền tảng.

Trước đó vào cuối tháng 9, thông tin BLV nổi tiếng, có nhiều năm gắn bó với VTV rời đài khiến khán giả hâm mộ bất ngờ. Theo chia sẻ của Tạ Biên Cương, sau khi nghỉ việc, dự định tương lai của ông vẫn liên quan đến thể thao. Trước khi xin nghỉ công tác tại VTV, BLV Tạ Biên Cương không chỉ là gương mặt quen thuộc trên sóng trực tiếp bóng đá mà còn đảm nhiệm vị trí Phó trưởng ban Sản xuất các chương trình thể thao của VTV.

Bài đăng thông báo của SCTV. Ảnh: SCTV.

Tạ Biên Cương gia nhập VTV với vai trò bình luận các trận đấu ở World Cup 2006. Đồng thời, BLV kỳ cựu còn tham gia biên tập nhiều chương trình thể thao, trong đó có “360 độ Thể thao”.

Trong gần hai thập kỷ, tên tuổi BLV Tạ Biên Cương gắn liền với các giải đấu lớn như World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, U23 châu Á 2018 hay Asian Cup 2019. Với phong cách bình luận giàu cảm xúc, năng lượng và khả năng ứng biến linh hoạt, ông nhiều lần tạo dấu ấn bằng những câu nói trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Dù từng đối diện ý kiến trái chiều về cách truyền đạt, BLV Biên Cương vẫn giữ được sức hút riêng. Khán giả nhớ đến ông nhờ lối dẫn truyền cảm, vừa nhiệt huyết vừa chân thật.

Trong từng pha bóng, Tạ Biên Cương có thể đưa người xem đi qua trọn vẹn cung bậc cảm xúc: từ niềm vui vỡ òa đến sự tiếc nuối nghẹt thở. Giai đoạn vừa qua, BLV này chủ yếu hoạt động trên các hệ thống mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube mang tên mình với nội dung cập nhật, phân tích về thể thao, chủ yếu là bóng đá Việt Nam và châu Âu. Hiện tại, Facebook của nhân vật này có gần 1 triệu người theo dõi. Trên YouTube, TikTok số liệu lần lượt là 500.000 và 120.000 đăng ký.

SCTV tức đài truyền hình cáp Saigontourist, thành lập từ năm 1992, gồm liên doanh từ Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Nền tảng hiện cung cấp 24 kênh tự sản xuất, gồm cả tiêu chuẩn 4K. SCTV đang nắm bản quyền giải đấu La Liga tại Việt Nam.