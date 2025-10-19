Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ thu thêm 2,4 tỷ USD Bitcoin từ vụ Trần Chí

  • Chủ nhật, 19/10/2025 12:01 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra.

Chen Zhi, người đứng sau Prince Group. Ảnh: Prince G.

Theo Arkham, nhà chức trách Mỹ có thể đã thu thêm 2,4 tỷ USD Bitcoin từ Trần Chí (Chen Zhi), tỷ phú bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo đặt trụ sở ở Campuchia.

Cụ thể, nền tảng phân tích chuỗi khối cho biết một lượng lớn BTC tiếp tục được chuyển khỏi các ví liên quan đến công ty khai thác LuBian. Arkham nghi ngờ giao dịch này là khoản tịch thu của nhà chức trách Mỹ. Con số này cộng thêm vào khoảng 127.000 BTC đã được lấy trước đó.

“Số Bitcoin này hiện nằm trong ví chưa bị xử phạt hoặc không đề cập trong tài liệu vụ án. Nó có thể là một phần của vụ tịch thu chưa được công bố”, Arkham cho biết. Nền tảng này cũng là bên đầu tiên phát hiện ra diễn biến bất ngờ liên quan vụ hack vào công ty khai thác LuBian.

Bitcoin Tran Chi anh 1

Diễn biến dòng tiền trên ví 2,4 tỷ USD của LuBian. Ảnh: Arkham.

Arkham Intelligence được biết đến như một trong những doanh nghiệp theo dõi chuỗi khối có nền tảng công nghệ tốt nhất thị trường, cung cấp thông tin uy tín về diễn biến của ví cá voi, doanh nghiệp lớn và chính phủ những quốc gia nắm Bitcoin.

Với lượng Bitcoin khổng lồ vừa thu giữ từ vụ Trần Chí, Mỹ hiện sở hữu kho dự trữ trị giá 36 tỷ USD tài sản mã hóa. Nước này hiện là “cá voi” BTC lớn thứ 7 thế giới. Trong khi đó, ví được Arkham dán nhãn thuộc về Trần Chí, hiện nắm giữ đến gần 16.000 BTC. Như vậy, ông trùm lừa đảo vẫn giữ ít nhất 1,7 tỷ USD tài sản mã hóa.

Vào tháng 8, Arkham Intelligence công bố vụ trộm 127.426 BTC (trị giá 3,5 tỷ USD vào thời điểm đó) bị nghi ngờ xảy ra vào tháng 12/2020. Nạn nhân là LuBian, một công ty khai thác Bitcoin chiếm tỷ lệ khai thác thuộc nhóm đầu trên thế giới.

Với hoạt động tại Trung Quốc và Iran, LuBian từng kiểm soát gần 6% thị phần khai thác Bitcoin toàn cầu. Cả LuBian và tin tặc đều không công khai thừa nhận vụ tấn công. Arkham là bên đầu tiên phát hiện và công bố sự việc.

Số Bitcoin "bị đánh cắp" vẫn nằm im cho đến tháng 6/2024, khi chúng được chuyển đến ví mới, sau đó tiếp tục bất động.

Đến ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố bản cáo trạng buộc tội chủ tịch Tập đoàn Prince của Trần Chí (Chen Zhi) về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến do tập đoàn này thực hiện.

Cáo trạng mô tả cách Prince Group rửa tiền từ các vụ lừa đảo trực tuyến thông qua mạng lưới doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, bao gồm cả hoạt động khai thác tiền mã hoá, tạo ra một lượng lớn BTC sạch, không liên quan đến tiền thu được từ tội phạm. Một trong những doanh nghiệp khai thác này là LuBian.Cùng với bản cáo trạng, Bộ Tư pháp Mỹ công bố hành động tịch thu lớn nhất trong lịch sử, tịch thu khoảng 127.271 BTC thuộc sở hữu của Zhi.

Bản cáo trạng cho thấy số BTC này chính là tài sản bị "đánh cắp" từ LuBian vào năm 2021. Hồ sơ liệt kê 25 địa chỉ ví BTC, trong đó nêu rõ số BTC bị tịch thu được lưu giữ trước đó. Các địa chỉ này chính là các địa chỉ LuBian (do Chen kiểm soát) mà từ đó số Bitcoin bị "đánh cắp".

DOJ tuyên bố đang quản lý số BTC bị tịch thu. Với giá trị hiện tại 15 tỷ USD, đây là hoạt động tịch thu lớn nhất từ ​​trước đến nay của chính phủ Mỹ. Điều này cho thấy biến động BTC trong tháng 6 và tháng 7/2024 có thể là hoạt động chuyển tài sản vào các ví do chính quyền Mỹ kiểm soát.

Hùng Phi

Bitcoin Trần Chí Bitcoin Tiền mã hóa Arkham Trần Chí Chen Zhi Arkham Intelligence Bitcoin

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

