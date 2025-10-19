T1 thua thảm trước đại kình địch

Gặp nhau ở nhánh 1:1 của vòng Thụy Sĩ ở Chung kết Thế giới 2025, T1 một lần nữa để thua đại kình địch, gây thất vọng cho người hâm mộ.

Faker trước trận gặp GenG. Ảnh: LOL Esports.

Chiều ngày 18/10, T1 và GenG gặp nhau lần thứ 10 trong năm nay. Hai đội là đối thủ quen mặt từ giải quốc nội LCK đến sự kiện quốc tế như MSI hay Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Trong mùa giải vừa qua, đội vô địch Hàn Quốc là những người thường xuyên thắng lợi. Họ đánh bại T1 đến 7/9 lần gặp mặt gần nhất.

Hai đội này sớm gặp nhau ở vòng 3 của thể thức Thụy Sĩ. T1 để thua CFO (Đài Loan) vào thứ 5 còn GenG bại dưới tay AL. Những lá thăm may rủi đưa hai đại diện Hàn Quốc tái ngộ vào ngày 18/10. Tại đây, Faker và đồng đội thi đấu dưới màu nhà vô địch LCK 2025. T1 thể hiện phong độ bạc nhược, không có điểm sáng nào trong 30 phút của trận đấu.

Với đội hình thuận tay, GenG dễ dàng áp đảo từ việc đi đường, tích lũy lợi thế để bước vào giao tranh. Trong đó, Chovy, người chơi đường giữa, áp đảo Faker, vượt trội về chỉ số lính, dẫn đến hơn trang bị và có nhiều tác động trong giao tranh.

Thông số áp đảo của GenG trước T1. Ảnh: LOL Esports.

Bước ngoặt trận đấu đến ở pha giao tranh rồng 3, khi người chơi hỗ trợ Duro của GenG định đoạt cục diện bằng chiêu thức Sứ giả phán quyết trúng Oner phía T1. Đội áo vàng đen quét 4 người đối phương mà chỉ để lại một mạng hạ gục.Sau đó, T1 liên tục tìm cách giao tranh để lấy lại lợi thế. Tuy nhiên, họ càng đánh càng thua.

GenG quá cẩn trọng và kín kẽ trong từng pha xử, không cho đối thủ cơ hội nào. Sau 28 phút thi đấu, nhà chính của T1 nổ, kết thúc một trong những ván chóng vánh nhất từ đầu giải. Ngoài việc thua đại kình địch, T1 còn thể hiện bộ mặt bạc nhược khi không thể hiện được gì nhiều trong suốt trận.

Như vậy, đương kim vô địch thế giới đã thua GenG đến 8/10 trận kể từ đầu năm. 2 lần T1 thắng là những lần trước BO3 ở vòng bảng LCK và LCK Cup, vốn không mang nhiều ý nghĩa.

Thua trận này, T1 bị đẩy xuống nhánh 1:2. Họ phải thắng ít nhất 2 trận nữa để giành vé vào top 8. Hành trình này không dễ dàng cho Faker và đồng đội khi nhiều đội Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn đang chờ.

Cũng trong ngày 18/10, đại diện Việt Nam là Team Secret Whales thua trận trước đại diện Bắc Mỹ FlyQuest. Như vậy, đội có thành tích tương đồng và đứng trước khả năng gặp T1 ở vòng tiếp theo.

Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 diễn ra 14/10-9/11 ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô, Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 quốc gia tỷ dân đăng cai sự kiện này sau 2017 và 2020.