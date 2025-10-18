Chữ cái khiến Facebook toàn video khiêu dâm

Chỉ bằng việc bấm một chữ cái, Facebook trả về kết quả là các video 18+ phản cảm.

Loạt video phản cảm được trả về khi tìm kiếm một chữ cái trên Facebook.

Gần đây, người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện vấn đề nghiêm trọng ở công cụ tìm kiếm. Khi bấm chữ cái “b” (chữ cái đã bị thay đổi), kết quả trả về toàn là các video 18+, khiêu dâm phản cảm. Hiện tượng này không chỉ xuất hiện trên số ít người dùng.

“Tôi vô tình phát hiện ra vấn đề này. Lo rằng tài khoản bị can thiệp hay dính lỗi gì đó nên hỏi thêm người quen. Không ngờ, tất cả tài khoản đều trả về kết quả ghê như vậy”, Kim Yến, nhân viên văn phòng ngụ tại tỉnh Gia Lai, chia sẻ.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, vấn đề này vẫn tiếp tục xuất hiện ở ứng dụng Facebook tại Việt Nam đến chiều 18/10. Kết quả tương tự cũng được trả về khi tìm kiếm ở thiết bị di động Android, iOS hay ứng dụng nền web. Đồng thời chỉ riêng ký tự “b” (đã được thay đổi) và số ít ký tự khác mới làm xuất hiện các video khiêu dâm phản cảm. Phần lớn chữ cái đơn khác không gặp vấn đề này. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm từ Facebook cũng cho về đáp án là trang, video bất thường, không liên quan đến tài khoản thực thi tác vụ.

Các video này có phần thumbnail (hình đại diện) là hình ảnh khiêu dâm, không có lớp che phủ hay thủ thuật đặc biệt qua mặt nền tảng. Video đề xuất là nội dung 18+ đa dạng chủng loại, từ dạng ngắn tự quay đến phim dài từ các website sản xuất nội dung chuyên nghiệp.

Ngoài việc đề xuất video khiêu dâm, việc nội dung 18+ tồn tại trên nền tảng cũng là vấn đề lớn. Theo tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, những video như vậy bị xếp vào hạng mục cấm, sẽ bị xóa ngay lập tức khi người dùng đăng tải. Trong một số trường hợp, nền tảng vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản thực hiện hành vi nói trên, không phân biệt thị trường, khu vực.



Hiện tại, các video được đề xuất có nội dung mô tả bằng tiếng Anh hoặc Ả Rập, Ấn Độ. Chúng mở đầu bằng phần giới thiệu "giả" dưới hình thức phóng sự truyền hình. Phần nội dung khiêu dâm nằm phía sau.

Vấn đề nghiêm trọng này bị phát hiện sau khi Facebook có đợt cập nhật lớn cho công cụ tìm kiếm. Phần này được thay đổi, cung cấp các video dạng Reels ở phần đề xuất cao nhất, thay vì trang, tài khoản hay nhóm. Chức năng gây phiền toái khi người dùng không thể tìm bài đăng theo từ khóa như trước.

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh liên tục phải chạy theo đối thủ TikTok. Reels là chức năng sao chép nền tảng đối thủ. Việc đề xuất nội dung này trong trang tìm kiếm có thể là bước đi nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.