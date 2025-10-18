Apple lập kỷ lục nhờ iPhone 17

Sản lượng iPhone xuất xưởng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý III thành công nhất của Apple trong lịch sử.

Nhờ nhu cầu dành cho dòng iPhone 17, Apple đã đạt thành tích quý III cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: HWZ.

Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích Omdia, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã ghi nhận mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III/2025, chính thức lấy lại đà tăng trưởng sau nhiều biến động.

Đáng chú ý, sự phục hồi này được Omdia lý giải là nhờ nhu cầu “lên đời” lớn đến từ người tiêu dùng và việc các nhà sản xuất đã chủ động tích trữ hàng hóa vào các kênh phân phối, chuẩn bị cho quý IV/2025 - giai đoạn mua sắm cao điểm.

Cụ thể, Samsung tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu trong quý thứ 3 liên tiếp với 19% thị phần. Các chuyên gia nhận định thành công này nhờ doanh số ấn tượng của dòng Galaxy A series và sự nâng cấp của dòng smartphone gập Z Fold/Flip 7.

Trong khi đó, Apple đã ghi nhận lượng xuất xưởng iPhone tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hiệu suất quý III tốt nhất từ trước đến nay. Thành tích này có được nhờ nhu cầu mua sắm sớm đối với dòng iPhone 17 series. Cụ thể, "Táo Khuyết" hiện nắm giữ 18% thị phần toàn cầu.

Dù Apple lập kỷ lục, Samsung mới là công ty nắm vị trí dẫn đầu toàn cầu. Ảnh: Omdia.

Xiaomi duy trì vị trí thứ 3 với 14% thị phần ổn định. Hai vị trí cuối cùng trong top 5 nhà sản xuất toàn cầu thuộc về Transsion và Vivo, mỗi hãng nắm giữ 9% thị phần.

“Nhu cầu nâng cấp điện thoại của người tiêu dùng đang hồi phục, giúp thị trường lấy lại đà tăng trưởng sau biến động đầu năm. Cả 5 nhà sản xuất hàng đầu đều đạt mức tăng trưởng về lượng xuất xưởng so với cùng kỳ, phản ánh rõ rệt xu hướng này”, ông Zhou Lexuan, Giám đốc Nghiên cứu của Omdia, nhận định.

Các sản phẩm mới ra mắt trong năm nay từ các thương hiệu lớn đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường. Những điểm nhấn về phần cứng như màn hình gập, thiết kế siêu mỏng hay màn hình phụ phía sau đã thu hút thành công sự chú ý của người tiêu dùng.

Đặc biệt, Omdia chỉ ra rằng dòng iPhone 17 có hiệu suất rất ấn tượng. Phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn dù giữ nguyên mức giá nhưng được nâng cấp cấu hình bộ nhớ, vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Transsion là "ông lớn' smartphone Trung Quốc sở hữu các thương hiệu quen thuộc như Infinix, Tecno hay Itel. Ảnh: Transsion.

Tuy nhiên, bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn đang ảnh hưởng đến chiến lược của các nhà sản xuất, buộc các hãng phải cân bằng cẩn thận giữa quy mô xuất xưởng, mục tiêu lợi nhuận và doanh thu.

Ông Runar Bjorhovde, nhà phân tích cấp cao của Omdia, nhận định cạnh tranh thị trường rất khốc liệt, khiến lợi nhuận của nhiều nhà sản xuất gặp áp lực đáng kể. Ông cho biết: "Chi phí linh kiện (BoM) ngày càng tăng đang thu hẹp khoảng cách giữa giá bán cạnh tranh và lợi nhuận."

Ông Bjorhovde nhấn mạnh thêm, do sự tăng trưởng đầu tư vào trung tâm dữ liệu và AI, các linh kiện bán dẫn như chip nhớ đang chịu áp lực lớn. Điều này buộc các nhà sản xuất điện thoại phải cạnh tranh gay gắt để giành nguồn cung.

Omdia kết luận rằng áp lực cạnh tranh và chi phí linh kiện khó có thể sớm giảm bớt. Vì vậy, các nhà sản xuất cần nắm bắt cơ hội để tăng doanh thu và tạo sự khác biệt thông qua các dịch vụ như đăng ký thuê bao, phụ kiện, gói dịch vụ đi kèm và giá trị gia tăng hệ sinh thái.