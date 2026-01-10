Lý do nhiều startup khuyến khích nhân viên đi 'chân trần'

Trước áp lực đưa nhân viên quay lại văn phòng, nhiều công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon đang thay đổi môi trường làm việc để phù hợp hơn với kỳ vọng của thế hệ Gen Z.

Mô hình văn phòng không giày dép giúp GenZ cảm thấy thoải mái hơn ở môi trường công sở. Ảnh: Hollywood Reporter.

Sau giai đoạn làm việc từ xa kéo dài vì đại dịch, các công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon đang tìm mọi cách đưa nhân viên quay lại văn phòng. Tuy nhiên, khi số ngày làm việc trực tiếp tăng lên, bài toán mới xuất hiện khi nhóm nhân viên Gen Z lại cảm thấy không thoải mái với môi trường công sở.

Một trong những thử nghiệm gây chú ý gần đây là mô hình “văn phòng không giày dép”. Thay vì yêu cầu trang phục nghiêm chỉnh như trước, một số công ty cho phép nhân viên đi chân trần hoặc mang dép trong nhà khi làm việc.

Theo New York Times, trào lưu này đang lan rộng trong cộng đồng startup công nghệ. Ben Lang, nhân viên của công ty lập trình AI Cursor, đã xây dựng trang web Noshoes.fun nhằm tổng hợp danh sách các doanh nghiệp áp dụng chính sách không mang giày.

Danh sách này có những cái tên quen thuộc như nền tảng không gian làm việc số Notion, công ty dịch vụ tiền lương Gusto, nhà phát triển game di động Supercell cùng một số startup AI như Replicate hay Rime Labs.

Mặc dù việc bỏ giày khi làm việc không thực sự giúp tăng sự thoải mái khi làm việc, mục tiêu của các doanh nghiệp là tái tạo phần cảm giác tự do khi làm việc tại nhà cho nhóm người trẻ.

Một yếu tố khác thúc đẩy xu hướng này là sự thay đổi cơ cấu nhân sự. Lực lượng lao động tại nhiều văn phòng công nghệ hiện nay có tỷ lệ Gen Z ngày càng cao. Trong bối cảnh cạnh tranh nhân tài gay gắt, các công ty buộc phải thử nghiệm những chính sách mới để hiểu rõ hơn kỳ vọng của thế hệ này.

Không phải mọi sáng kiến đều xoay quanh sự thoải mái về không gian. Theo Wall Street Journal, một số công ty khởi nghiệp tại Mỹ đã đưa các sản phẩm nicotine dạng túi vào quầy đồ ăn nhẹ trong văn phòng. Động thái này phản ánh nỗ lực đáp ứng thói quen tiêu dùng của một bộ phận nhân viên trẻ, dù cũng gây tranh cãi về sức khỏe và văn hóa công sở.

Khoảng cách văn hóa này vẫn thể hiện rõ trong môi trường làm việc. Theo CBS News, một số công ty thậm chí đã tổ chức các khóa đào tạo về phép lịch sự và giao tiếp nơi công sở dành riêng cho nhân viên Gen Z, nhằm giúp họ thích nghi với môi trường đa dạng về độ tuổi và xuất thân.

Nếu nhìn theo hướng tích cực, đây có thể là nỗ lực hỗ trợ một thế hệ bị gián đoạn quá trình giao tiếp xã hội do đại dịch. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng các tập đoàn đang tìm cách điều chỉnh Gen Z theo những chuẩn mực cũ của một ngành công nghiệp vốn đề cao hiệu suất và cường độ làm việc cao.