Trên làm nội dung bóc phốt, phía dưới kêu gọi 'mua ngay' Pate cột đèn

Tình trạng gắn đường dẫn tiếp thị liên kết để kiếm tiền gây ra nhiều tình huống phản cảm trên mạng xã hội.

Trang Facebook gắn đường dẫn "mua ngay" Pate cột đèn ở bài đăng cảnh báo.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất việc xử lý một sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại một doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 120 tấn thịt lợn không đạt tiêu chuẩn đã được tập kết tại kho hàng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) để phục vụ sản xuất thực phẩm đóng hộp đưa ra thị trường. Thông tin nói trên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Internet, hàng loạt trang mạng xã hội chia sẻ.

Trong đó một video đăng lại phóng sự điều tra của trang Facebook Đ.N.V.M gây phẫn nộ khi gắn giỏ hàng để khách mua chính sản phẩm pate cột đèn của công ty Halong Canfoco để kiếm tiền từ tiếp thị liên kết.

Cụ thể khi người dùng lướt trên chức năng Reels (video dọc) của Facebook, hình ảnh mà mô tả món hàng để mua trực tiếp trên Shopee được đặt ngay bên dưới kèm lời kêu gọi "mua ngay". Thực tế ở phần bình luận, trang Facebook chủ động gắn kèm đường dẫn tiếp thị với nội dung “cảnh báo” về sản phẩm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gần đây, Facebook ra mắt chức năng giỏ hàng hợp tác với Shopee, đưa thông tin sản phẩm mà chủ trang gắn đường dẫn lên trên để lôi kéo khách mua hàng. Hình thức tiếp thị liên kết của các sàn thương mại điện tử xuất hiện tại Việt Nam nhiều năm qua. Nhưng những năm gần đây tính năng này nhiều lần bị biến tướng, tạo tiền lệ xấu trên mạng xã hội.

Trước khi Shopee siết chính sách trả tiền, nhiều người dùng tài khoản ảo, tung tin giả kèm đường dẫn mua hàng ngụy trang dưới hình thức link báo hay Facebook để lừa người quan tâm bấm vào.

Hiện tại, các sàn TMĐT đã truy quét tài khoản đối tác gắn đường dẫn giả. Tuy nhiên, tình trạng gắn link phản cảm như trường hợp trang Đ.N.V.M như trên vẫn xuất hiện thường xuyên. Nhiều trang Facebook ẩn danh, đăng tin về các vụ việc gây phẫn nộ, thương tâm vẫn tìm cách dẫn dụ người dùng bấm vào được dẫn đến Shopee để kiếm tiền.

Theo ông Mai Thanh Phú, người quản lý nhiều fanpage lớn, đây là cách kiếm tiền phổ biến trong giới MMO tại Việt Nam. Khi Facebook ra mắt Reels và thuật toán phân phối bài viết giống TikTok, nhiều trang được tạo ra đăng video, chờ cơ hội được “viral”. Qua đó, họ gắn đường dẫn liên kết để có thêm thu nhập.

Vấn nạn này cũng một phần đến từ cơ chế trả tiền của các sàn TMĐT. Khi bấm vào một đường dẫn liên kết, sàn vẫn lưu cookie truy cập dù người dùng không mua món hàng đó. Nếu trong khoản thời gian nhất định tài khoản phát sinh đơn mua, người gắn link vẫn được chia hoa hồng. Trong khoảng thời gian đó, nếu người dùng bấm vào đường dẫn liên kết khác, hoa hồng lại được tính cho người gắn link sau.

“Vì cách trả hoa hồng này, ngành làm tiếp thị liên kết cạnh tranh rất lớn. Họ luôn phải tìm cách để người dùng bấm vào đường dẫn của mình cuối cùng, để đơn hàng khách mua không được tính doanh thu cho người khác”, ông Phú nói.