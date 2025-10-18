CZ khuyên ngừng mua vàng, chuyển sang Bitcoin

Người sáng lập sàn tiền số thế giới chia sẻ đoạn video nhiều người xếp hàng mua vàng và khuyên công chúng nên tìm hiểu về tiền số.

Rời ghế quản lý Binance, CZ vẫn ủng hộ nhiệt tình cho Bitcoin. Ảnh: The Market.

Ngày 17/10, tỷ phú tiền mã hóa Changpeng Zhao (CZ) chia sẻ lại đoạn video đám đông người xếp hàng chờ mua vàng được cho là tại Việt Nam. Sự việc diễn ra khi giá kim loại quý cán mốc cao nhất mọi thời đại ở thị trường thế giới. Cha đẻ sàn tiền số Binance cho rằng Bitcoin là sự lựa chọn tốt hơn.

“Ngành công nghiệp của chúng ta đang làm rất tệ về mặt tiếp thị sản phẩm. Thay vì tự trêu đùa bản thân (điều chính tôi tự làm rất nhiều), nên chia sẻ cho nhiều người về Bitcoin”, CZ hài hước chia sẻ.

Giống như vàng, giá Bitcoin cũng có giai đoạn tăng giá phi mã thời gian qua. Đồng tiền số vừa cán mốc 125.000 USD gần đây, cao nhất mọi thời. Tuy nhiên, sau biến động địa chính trị liên quan đến chính sách kinh tế Mỹ - Trung, giá Bitcoin sập mạnh rồi khôi phục một phần.

Bài đăng gần đây của cựu CEO Binance. Ảnh: @CZ.

Trong ngành tiền mã hóa, Bitcoin được ví như "vàng kỹ thuật số". Nó có những tính chất tương tự như biên độ biến động thấp, ít bởi ảnh hưởng bởi lạm phát, là kênh tích trữ an toàn so với tài sản tương tự. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn hẳn.

Loại tiền số này tăng giảm với tỉ lệ cao hơn vàng gấp nhiều lần. Ví dụ, sau giai đoạn cán mốc 70.000 USD hồi 2021, nó trải qua mùa đông kéo dài, giảm về khoảng 20.000- 30.000 USD , mất đến hơn 70% giá trị. Được một số quốc gia ủng hộ, khả năng thanh khoản và mức độ chấp nhận của Bitcoin không thể bằng vàng, loại tài sản có hàng nghìn năm lịch sử.

Cuộc tranh luận giữa vàng thật và “vàng kỹ thuật số” vẫn dai dẳng trong nhiều năm qua giữa hai phe ủng hộ, chưa có kết quả cuối cùng. Thị giá giữa hai loại tài sản này liên tục biến động. Ở thời điểm hiện tại, vàng “thật” đang chiếm ưu thế trước BTC.

Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp chính phủ giàu lên khi loại tiền số tăng giá. Bhutan có nguồn tài nguyên thủy điện dồi dào, cung cấp cấp điện giá rẻ cho các trung tâm khai thác Bitcoin. Bằng việc đào trong nhiều năm, họ trở thành một trong những nước sở hữu nhiều BTC nhất. Bằng cách này, đất nước Trung Á không cần bỏ quá nhiều vốn, tận dụng được tài nguyên quốc gia.

El Salvador là đất nước đầu tiên hợp pháp hóa Bitcoin. Nước này từng lên kế hoạch xây dựng nhà máy địa nhiệt điện từ núi lửa đề khai thác tiền số. Chính phủ của Tổng thống Nayib Bukele liên tục mua vào BTC ở nhiều vùng giá. Đến hiện tại, lượng tài sản này đã tăng giá khoảng 150%.

Tuy nhiên, với chiến lược nắm giữ dài hạn, lợi nhuận mà nước này có vẫn trên giấy khi chưa bán chốt lời. Trong khi đó, quốc gia Nam Mỹ đối mặt với tình trạng bất ổn về kinh tế. Trong phần lớn thời gian kể từ khi ông Nayib Bukele giữ chức tổng thống từ năm 2019, El Salvador đã đứng bên bờ vực vỡ nợ. Tính đến mùa hè năm 2022, một số trái phiếu chính phủ của quốc gia Nam Mỹ này chỉ được giao dịch dưới mức 0,3 USD .

Để bảo toàn tiền mặt, chính phủ của ông Bukele bắt đầu hoãn trả lương cho khu vực công. Các nhà đầu tư đã chuẩn bị tinh thần cho kịch bản tồi tệ nhất.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.