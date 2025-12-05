Thái Lan truy tìm nhóm ‘gái xinh’ quảng cáo nhà cái trận Việt Nam

Cơ quan chức trách Thái Lan lên tiếng về vụ việc để hình ảnh nhóm cá nhân quảng cáo web cá độ trong trận Việt Nam - Lào, xuất hiện trên truyền hình.

Nhóm mang băng rôn nhà cái trên sân trong trận Việt Nam - Lào.

Trước bức xúc của người dùng trong nước, nhà chức trách Thái Lan phải lên tiếng xử lý vụ việc nhóm cổ động viên quảng cáo cờ bạc trá hình trên sân Rajamangala trận đấu giữa U22 Việt Nam và Lào. Theo Thairath, ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, cho biết đã ghi nhận vụ việc và sẽ phối hợp giải quyết.

Vị này khẳng định hành động nói trên vi phạm pháp luật nước sở tại. Đồng thời Cục Thể thao Thái Lan (SAT) cần có hành động pháp lý, gồm yêu cầu cảnh sát vào cuộc và khởi kiện. Quảng cáo nội dung cờ bạc, cá độ phi pháp cũng nằm trong quy định cấm của quốc gia này. Đồng thời, việc xác minh danh tính khán giả nằm trong khả năng của SAT. Khi vào sân xem trận, khán giả cần cung cấp giấy tờ, gồm hộ chiếu với khách quốc tế và căn cước cho công dân Thái Lan.

Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews trên sân Rajamangala, chỉ có khoảng 50 cổ động viên Việt Nam hiện diện. Nhóm mang theo băng rôn nhà cái ngồi thành cụm, có người đi theo hỗ trợ chụp ảnh, ghi hình. Sau tình huống xuất hiện trên truyền hình, những cá nhân này nhanh chóng mặt áo khoác, cất băng rôn web cá độ.

Nhóm này đi theo đoàn, có người quay phim, chụp ảnh. Ảnh: Minh Chiến.

Báo Matichon của Thai Lan cho biết người hâm mộ thể thao Thái Lan bày tỏ bức xúc khi hình ảnh nhóm “gái xinh” quảng cáo web cá độ trên sân được trình chiếu trên truyền hình. Điều này diễn ra trong bối cảnh các mô hình cờ bạc, lừa đảo ở nước này bị lên án.

Vụ việc diễn ra vào chiều 3/12, Việt Nam gặp Lào trong khuôn khổ bảng B, SEA Game 33 diễn ra trên sân Rajamangala. Nhiều lần trong trận, đơn vị sản xuất nước chủ nhà Thái Lan quay trúng người trên khán đài mang băng rôn web cá độ phi pháp, nhắm đến người dùng Việt Nam. Thông qua truyền hình trực tiếp, những nền tảng cờ bạc này tiếp cận đến khách hàng trong nước thông qua các kênh phát sóng của hàng loạt đài truyền hình.

Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện ở trận đấu của Thái Lan - Timor Leste.

Ví dụ ở phút 28, khi Đình Bắc ghi bàn, máy quay ngay lập tức chuyển về hướng khán đài nơi các cổ động viên Việt Nam tụ tập. Nổi bật giữa khung hình là một nhóm nữ giới, mặc áo có logo nền tảng cá cược O****, vốn nằm trong danh sách đen, cấm quảng cáo do bộ TT&TT phát hành. Những người này còn giơ băng rôn ủng hộ tuyển Việt Nam, nhưng dòng chữ đi kèm là thương hiệu web cá cược.

Ngay sau đó ở trận Thái Lan - Timor Leste, bình luận viên VTV phải đọc thông báo nhắc nhở người dùng không truy cập vào các website cá độ, cờ bạc phi pháp trước khi bắt đầu hiệp 1.