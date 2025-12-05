Báo Thái Lan cảnh báo việc nhà cái xuất hiện ở trận Việt Nam - Lào

Việc để lọt logo nhà cái trên truyền hình ở trận Việt Nam - Lào cũng gây bức xúc tại nước chủ nhà Thái Lan.

Nhóm người mang logo nhà cái đến sân Rajamangala xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: VTV.

Báo Matichon của Thái Lan cảnh báo việc để xuất hiện logo nhà cái trên truyền hình ở trận đấu mở màn môn bóng đá ở SEA Games. Không chỉ tại Việt Nam, quốc gia này cũng đang đối mặt với sự xâm nhập của các nền tảng cá độ phi pháp và lừa đảo.

“Chương trình phát sóng trực tiếp gây khó chịu cho công chúng. Nhiều bên đang kêu gọi cơ quan chức năng và chính phủ xóa bỏ website cờ bạc khỏi Thái Lan”, Matichon viết. Đơn vị này cho biết Trung tâm Bảo vệ Quyền lợi Nhà tài trợ SEA Games 33 đã liên tục xử lý các vụ vi phạm tài trợ từ lúc khởi tranh đại hội thể thao. Do vậy, họ cũng cần có trách nhiệm trong việc ngăn chặn lợi dụng SEA Games quảng cáo cá độ trực tuyến.

Chiều 3/12, Việt Nam gặp Lào trong khuôn khổ bảng B, SEA Game 33 diễn ra trên sân Rajamangala. Nhiều lần trong trận, đơn vị sản xuất nước chủ nhà Thái Lan quay trúng người trên khán đài mang băng rôn web cá độ phi pháp, nhắm đến người dùng Việt Nam. Thông qua truyền hình trực tiếp, những nền tảng cờ bạc này tiếp cận đến khách hàng trong nước thông qua các kênh phát sóng của hàng loạt đài truyền hình.

Ví dụ ở phút 28, khi Đình Bắc ghi bàn, máy quay ngay lập tức chuyển về hướng khán đài nơi các cổ động viên Việt Nam tụ tập. Nổi bật giữa khung hình là một nhóm nữ giới, mặc áo có logo nền tảng cá cược O****, vốn nằm trong danh sách đen, cấm quảng cáo do bộ TT&TT phát hành. Những người này còn giơ băng rôn ủng hộ tuyển Việt Nam, nhưng dòng chữ đi kèm là thương hiệu web cá cược.

Nhóm người mặc khoác che logo nhà cái, cất băng rôn sau tình huống xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: Minh Chiến.

Khung hình nói trên còn được làm chậm, chiếu lại sau đó. Mặt khác, chiêu trò đem những cô gái tới sân bóng, quảng cáo web cá độ không mới. Năm 2019, nữ diễn viên phim người lớn Nhật Bản Maria Ozawa xuất hiện tại sân vận động Rizal Memorial trong trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia ở SEA Games để quảng cáo nền tảng cờ bạc.

Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews có mặt tại sân Rajamangala, nhóm cổ động viên này đi theo đoàn, mặc đồng phục có logo nhà cái. Sau phần xuất hiện trên truyền hình, những người này mặc áo khoác che chắn, cất băng rôn quảng cáo.

Những hình ảnh này nhanh chóng gây chú ý, trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bóng đá bày tỏ sự bất ngờ khi web cá độ lại xuất hiện trên các kênh truyền hình quốc gia. Ngay sau đó ở trận Thái Lan - Timor Leste, bình luận viên VTV phải đọc thông báo nhắc nhở người dùng không truy cập vào các website cá độ, cờ bạc phi pháp trước khi bắt đầu hiệp 1.

Ngoài việc để lọt hình ảnh nhà cái phi pháp, nước chủ nhà Thái Lan còn mắc lỗi khi sân không phát Quốc ca Lào và Việt Nam khi hai đội làm lễ chào cờ trước trận.