iPhone Air không bị 'khai tử'

Việc thế hệ tiếp theo của iPhone Air không xuất hiện vào năm 2026 có thể là động thái thay đổi chiến lược kinh doanh của Apple.

iPhone Air sẽ không nâng cấp hàng năm. Ảnh: Phone Arena.

Trái với suy đoán của nguồn tin trước đó về lí do iPhone Air bị trì hoãn ra mắt, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg cho rằng thiết bị này vốn không có chu kỳ nâng cấp hàng năm, tương tự iPhone SE trước đây.

Khi Apple công bố iPhone Air cùng với dòng iPhone 17 vào tháng 9, tên gọi của sản phẩm mới gây ra sự tò mò. Theo Gurman, lý do thiết bị không mang tên "iPhone 17 Air" là Apple không muốn gắn sản phẩm với lịch ra mắt hàng năm.

Lời giải thích này giúp làm sáng tỏ những tin đồn gần đây cho rằng iPhone Air thế hệ thứ 2 "bị hoãn" từ năm 2026 sang năm 2027 do doanh số kém.

Tuy nhiên, Gurman khẳng định thực tế thiết bị không được lên lịch ra mắt vào năm sau. Thương hiệu "Air" cho phép Apple linh hoạt cập nhật theo thời gian riêng, tương tự iPhone SE trước đây.

Ngoài ra, có một điểm đáng chú ý khác trong thông tin của Gurman. Bài báo trên Bloomberg cho rằng thiết bị này về cơ bản là một "bài tập công nghệ" và "một nguyên mẫu trên đường đến iPhone màn hình gập".

Mặc dù Apple chưa bao giờ công khai điều này, Air được cho là một cách để họ chuẩn bị chuỗi cung ứng. Máy sử dụng nhiều vật liệu, kỹ thuật thu nhỏ và linh kiện bên trong tương tự như những gì cần thiết cho điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple. Trọng tâm không phải là doanh số bán hàng lớn, mà là hoàn thiện quy trình sản xuất.

Điều đó giải thích lí do Apple không quảng bá rầm rộ cho iPhone Air kể từ khi ra mắt. Doanh số iPhone Air được dự đoán khá khiêm tốn, chỉ ngang ngửa với iPhone 16 Plus, dòng thiết bị mà sản phẩm này thay thế.

Giống như iPhone mini, iPhone Air là thiết bị phù hợp với một lượng nhỏ người dùng. Hầu hết người mua vẫn chọn các model Pro thực dụng hơn.

Theo nhận xét của phóng viên Johanna Romero trên Phone Arena, chiến lược đặt tên này là một cách khéo léo để Apple quản lý kỳ vọng của thị trường. Việc gọi sản phẩm là "iPhone 17 Air" sẽ ngay lập tức tạo ra kỳ vọng về "iPhone 18 Air" vào năm 2026.

Cái tên "Air" đã phá vỡ vòng luẩn quẩn đó. Nó cho phép Apple thử nghiệm công khai các công nghệ mới, chẳng hạn như độ mỏng cực đại và thu nhỏ linh kiện, mà không cần phải cam kết một vị trí cố định trong dòng sản phẩm chủ lực của mình.

Bênh cạnh đó, cách gọi tên này giúp định hình Air như một dự án đặc biệt. Xét đến việc mục đích thực sự của thiết bị có thể là thử nghiệm chuỗi cung ứng cho điện thoại màn hình gập sắp ra mắt, động thái này hoàn toàn hợp lý.