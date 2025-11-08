iPhone Air có nâng cấp đáng chú ý

Một nguồn tin rò rỉ tuyên bố Apple đang đánh giá việc bổ sung thêm một camera thứ hai cho mẫu iPhone Air ra mắt vào năm 2026.

Thiết kế camera đơn là điểm trừ lớn trên iPhone Air hiện tại. Ảnh: Cnet.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, leaker Digital Chat Station (DCS) ngày 6/11 khẳng định mẫu iPhone Air ra mắt năm 2026 đang được Apple đánh giá, với điểm nhấn nằm ở camera.

“Apple đang xem xét bổ sung một ống kính mới, bên cạnh việc đánh giá camera chính 48 MP và một camera góc siêu rộng 48 MP”, DCS viết. Điều này cho thấy iPhone Air phiên bản tiếp theo có thể được nâng cấp lên hệ thống camera kép ấn tượng, với cả hai ống kính đều có độ phân giải 48 MP.

Về cấu tạo, để đạt được độ mỏng 5,5 mm, iPhone Air phiên bản đầu tiên đã phải đánh đổi rất nhiều, chẳng hạn như chỉ trang bị một camera sau duy nhất và viên pin nhỏ hơn, đến mức Apple phải ra mắt một bộ pin sạc không dây chuyên dụng dành riêng cho thiết bị này.

Về vị trí, DCS tiết lộ thêm camera thứ hai vẫn sẽ được đặt vào thanh ngang ở phần lưng, hay còn gọi là plateau. Điều này dường như là không thể tránh khỏi, do plateau là lý do chính giúp iPhone Air có thể đạt độ mỏng ấn tượng.

Bản dựng iPhone Air ra mắt năm 2026 với điểm nhấn là hệ thống camera kép ấn tượng, với cả hai ống kính đều có độ phân giải 48 MP. Ảnh: AppleInsider.

Ngoài camera hiện tại, plateau còn là nơi tập hợp phần lớn thành phần chính của iPhone. Điều này giúp giải phóng phần lớn khung máy cho pin.

Do đó, một thiết kế loại bỏ plateau hoặc thay đổi vị trí của ống kính sẽ đòi hỏi Apple phải tái thiết kế đáng kể cho toàn bộ thân máy. Mặc dù vậy, plateau sẽ cần những thay đổi đáng kể để phù hợp với một camera thứ hai.

DCS cho rằng công đoạn nghiên cứu này đang được tiến hành, do iPhone Fold, chiếc điện thoại gập được trông chờ của Táo khuyết cũng dự kiến có camera kép và độ mỏng ấn tượng.