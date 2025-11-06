Làm sao biết bão Kalmaegi lúc nào ập đến, ảnh hưởng ra sao?

Một số kênh thông tin, ứng dụng cho phép theo dõi bão Kalmaegi, gồm cả dự báo mưa tại các khu vực ngoài tâm bão như TP.HCM.

Hình ảnh bão Kalmaegi từ ứng dụng thời tiết Windy.

Các bản tin cảnh báo cho thấy bão số 13 (Kalmaegi) dự kiến đổ bộ một số khu vực miền Trung vào tối 6/11. Một số nơi như Đà Nẵng chứng kiến mưa lớn từ chiều. Mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường có dấu hiệu ngập, gió giật mạnh làm cây xanh, bảng hiệu nghiêng ngả.

Dù không nằm trong vùng tâm bão, TP.HCM vẫn được cảnh báo có nguy cơ mưa lớn, triều cường và ngập sâu diện rộng. Để theo dõi diễn biến và dự đoán thời gian bão đổ bộ, người dùng có thể truy cập một số nền tảng trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Hệ thống cảnh báo từ cơ quan Nhà nước

Để cập nhật nhanh tin tức về bão, người dùng có thể truy cập địa chỉ nchmf.gov.vn, thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quốc gia.

Tại trang chủ, chọn mục Thời tiết > Thời tiết nguy hiểm. Người dùng có thể chủ động cập nhật tin bão do trung tâm cung cấp, gồm các dữ liệu như tọa độ, sức gió mạnh nhất, hướng di chuyển và dự báo diễn biến bão trong 6-24 tiếng tới.

Phần tin tức còn bao gồm dự đoán tác động bão, thời gian cập nhật và thời điểm phát tin tiếp theo. Bản tin cung cấp bản đồ gồm vị trí đã qua, vị trí hiện tại và dự báo vị trí, cấp gió bão trong 24 tiếng tiếp theo.

Tin bão được cập nhật thường xuyên trên website Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Tại TP.HCM, truy cập địa chỉ phongchonglutbaotphcm.gov.vn, thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.HCM. Trên thanh menu bên trái, chọn Dự báo thiên tai, thời tiết rồi nhấn vào bản tin cần xem.

Ngoài tin bão khẩn cấp, website còn cung cấp tin cảnh báo dông sét, thời tiết trong 10 ngày (6-16/11) tại các phường/xã thuộc TP.HCM. File đính kèm từ các bản tin kèm ảnh radar, mô tả cảnh báo và tình hình thời tiết trong 10 ngày tiếp theo.

Các bản tin trên website cho phép cập nhật chính xác, kịp thời dữ liệu từ cơ quan chức năng về thời điểm có thể xảy ra mưa hoặc dông lốc do bão tại TP.HCM, từ đó lên kế hoạch di chuyển phù hợp.

Nếu muốn cập nhật tình hình bão theo thời gian thực, chỉ cần truy cập địa chỉ vndms.dmc.gov.vn. Đây là Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS), được vận hành bởi Trung tâm Chính sách & Kỹ thuật Phòng chống thiên tai.

Tại trang chủ, hệ thống cung cấp đường đi, dự báo các cơn bão, sự kiện thiên tai đang xảy ra. Nền tảng tích hợp nhiều dữ liệu gồm khí tượng thủy văn (mưa, gió), mực nước, camera đê điều và hồ chứa, giám sát tàu cá, sạt lở đất, sự cố giao thông, dựa trên bản đồ trực tuyến với đa dạng lớp thông tin (gió, mưa, độ mặn, địa chấn).

Hướng đi và thông tin bão trên hệ thống VNDMS.

Trong thanh công cụ bên trái, chọn Sự kiện thiên tai rồi nhấn vào tên sự kiện để theo dõi chi tiết. Tại giao diện bản đồ, chọn mốc thời gian tương ứng để xem vị trí, khu vực ảnh hưởng, cấp độ rủi ro, số người chết/mất tích và ước tính thiệt hại (nếu có). Người dùng cũng có thể xem hướng đi bão và dự báo tương lai theo dữ liệu vệ tinh.

VNDMS cung cấp dữ liệu chính thống, tổng hợp từ trạm quan trắc, radar, camera, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, đảm bảo tính chính xác và đa dạng.

Điểm đặc biệt của VNDMS là tích hợp dữ liệu từ các hệ thống liên quan như thông tin vận hành hồ thủy điện, hồ thủy lợi, thông tin giám sát tàu cá...

Ứng dụng theo dõi hướng bão

Bên cạnh kênh thông tin từ các cơ quan Nhà nước, người dùng có thể tận dụng một số app để chủ động cập nhật hướng đi bão.

Ra mắt năm 2014, Windy là nền tảng bản đồ thời tiết trực tuyến, phát triển bởi đội ngũ lập trình viên tại Czech. Windy kết hợp nhiều mô hình dự báo (ECMWF, GFS…), cập nhật thường xuyên mỗi 6-12 tiếng. Qua đó, người dùng có thể sử dụng app với mục đích tham khảo.

Khi mở Windy, ứng dụng sẽ xác định vị trí với tùy chọn mặc định là hiển thị sức gió. App hỗ trợ chế độ riêng để theo dõi thời gian, tốc độ gió, dự báo hướng đi các cơn bão đang diễn ra trên toàn cầu.

Điểm mạnh của Windy nằm ở giao diện trực quan, dễ sử dụng. Giao diện bản đồ nhiều lớp đẹp mắt, mô phỏng luồng gió, mưa, bão chuyển động theo thời gian thực. Mỗi yếu tố đi kèm ký hiệu phân biệt.

Phiên bản miễn phí của Windy cung cấp hầu hết tính năng quan trọng, người dùng có thể trả phí để nhận dự báo nâng cao. Ứng dụng được đánh giá tốt nhờ giao diện đơn giản, có tiếng Việt, nhưng cần làm quen với các tính năng để đọc bản đồ.

Chế độ xem ảnh từ radar trên Zoom Earth.

Zoom Earth cũng là một trong những nền tảng nổi tiếng, cung cấp hình ảnh vệ tinh trực tiếp và cập nhật tình hình thời tiết theo thời gian thực. Tương tự những nền tảng khác, Zoom Earth hỗ trợ website và ứng dụng di động (Android và iOS).

Một trong những tính năng hữu dụng của Zoom Earth là ảnh vệ tinh chất lượng cao. Ứng dụng hỗ trợ xem ảnh thời gian thực khi bão phát triển, di chuyển trên biển và đất liền.

Zoom Earth còn cho phép chỉnh chế độ xem vệ tinh hoặc bản đồ, các chi tiết như hướng gió, lượng mưa theo thời gian thực, dữ liệu cập nhật mỗi 10 phút.

Ngoài ảnh vệ tinh, Zoom Earth cung cấp thông tin đường đi bão, tốc độ gió, áp suất, thông tin tổng quan về bão... Nền tảng cho phép phóng to vào các khu vực cụ thể, chẳng hạn như bờ biển Việt Nam, để nhìn thấy quỹ đạo siêu bão tiến gần khu vực đang sinh sống.

Zoom Earth còn hỗ trợ xem dự báo đường di chuyển của các cơn bão trong 3 tiếng đến một ngày gần nhất, đồng thời dự báo hướng đi bão. Ứng dụng tổng hợp hình ảnh từ vệ tinh Himawari-8, dữ liệu GOES, chuỗi vệ tinh Meteosat...