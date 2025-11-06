MacBook giá rẻ có gì đặc biệt?

Apple dự kiến ra mắt phiên bản MacBook giá từ 600 USD để tiếp cận nhóm khách hàng mới, nhu cầu sử dụng không quá cao.

MacBook Pro M5. Ảnh: NotebookCheck.

Dựa trên tin đồn, Apple có kế hoạch ra mắt MacBook phiên bản giá rẻ sớm nhất năm nay. Một số linh kiện dự kiến sản xuất hàng loạt từ cuối quý III trước khi vận hành toàn bộ dây chuyền lắp ráp vào cuối năm.

Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là lần đầu sau nhiều năm Apple ra mắt laptop rẻ hơn 1.000 USD . Điều này có thể tạo sức ép lớn đến các thương hiệu đối thủ, giúp Táo khuyết tiếp cận nhóm người dùng mới.

Khi nào MacBook giá rẻ ra mắt?

Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn về MacBook giá rẻ. Hồi tháng 6, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang phát triển mẫu laptop 13 inch “giá phải chăng hơn” để cạnh tranh Chromebook và thu hút thêm người dùng.

Thời điểm đó, Kuo không nói rõ giá bán sản phẩm. Dựa trên tin đồn mới nhất, giá khởi điểm của thiết bị vào khoảng 600- 700 USD , thấp hơn đáng kể so với MacBook Air M4 ( 1.000 USD ).

Trước đây, Kuo dự đoán Apple sẽ sản xuất MacBook giá rẻ từ cuối quý IV/2025 hoặc đầu quý I/2026. Tuy nhiên theo tin đồn mới nhất, thiết bị sẽ đi vào sản xuất hàng loạt ngay từ quý IV.

Ảnh minh họa MacBook giá rẻ. Ảnh: @zellzoi/X.

Theo lịch trình của Apple, quý tài chính thứ IV/2025 sẽ kết thúc vào ngày 27/9. Do đó, nhiều khả năng thiết bị trình làng sát mùa mua sắm cuối năm 2025, doanh số được tính vào năm tài chính 2026.

Kuo không phải nhà phân tích duy nhất dự đoán về MacBook giá rẻ. Giữa tháng 8, DigiTimes đưa tin thiết bị có thể xuất xưởng vào “cuối quý III/2025”. Cần lưu ý đây là thời gian sản xuất, không phải ra mắt hay giao hàng.

Theo dự đoán từ Macworld, nếu quá trình sản xuất diễn ra từ đầu quý IV, chẳng hạn như giữa tháng 10, thiết bị có thể ra mắt vào cuối năm. Tuy vậy, lịch trình ra mắt vẫn có thể dời sang đầu năm sau tùy chiến lược của Táo khuyết.

Trang tin MacRumors cũng phát hiện sản phẩm số hiệu “Mac17,1” trong đoạn mã của Apple Intelligence, không thuộc về bất cứ thiết bị hiện có. Theo suy đoán, đây có thể là chiếc MacBook giá rẻ sắp ra mắt.

Chip xử lý mang từ iPhone

Chưa có nhiều tin đồn về thiết kế của MacBook giá rẻ. Dù vậy, một số giả thuyết được đặt ra dựa trên MacBook 12 inch, thiết bị đã không còn sản xuất.

Khi ra mắt năm 2015, MacBook 12 inch sở hữu thiết kế đơn giản, khác với MacBook Pro hay MacBook Air hiện nay. Để đồng bộ thiết kế, ngoại hình của MacBook giá rẻ có thể vuông hơn, mỏng nhẹ để phân biệt với MacBook Air.

Theo DigiTimes, MacBook giá rẻ dự kiến sở hữu màn hình 12,9 inch, nhỏ hơn một chút so với MacBook Air (13,6 inch). Chưa rõ màn hình này dùng công nghệ Retina truyền thống hay Liquid Retina với góc bo tròn, dải khuyết ở giữa.

MacBook 12 inch chỉ có một cổng USB-C để sạc và truyền dữ liệu. Theo Macworld, Apple có thể duy trì chiến lược này để tiết kiệm chi phí, song vẫn có thể bổ sung cổng sạc nam châm MagSafe.

Dựa trên nhiều tin đồn, MacBook giá rẻ có thể trang bị chip xử lý A-series giống iPhone. Ban đầu, Kuo cho biết sản phẩm dùng chip A18 Pro tương tự iPhone 16 Pro. Tuy nhiên khi iPhone 17 Pro xuất hiện với A19 Pro, đây được xem là lựa chọn khả thi hơn.

Ảnh dựng MacBook giá rẻ dựa trên tin đồn. Ảnh: 9to5Mac.

Chip A và M đều dùng chung kiến trúc do Apple phát triển. Dù vậy, chip M thường cho sức mạnh xử lý cao hơn. Việc trang bị A-series trên MacBook có thể giúp Apple tiết kiệm chi phí phát triển thiết bị.

Trong các bài chấm điểm trên Geekbench 6, chip A18 Pro cho hiệu năng đơn nhân ngang ngửa M3. Tuy nhiên do chỉ có 6 nhân CPU, hiệu năng đa nhân của A18 Pro kém hơn M1, vốn trang bị 8 nhân CPU.

Nếu Apple giữ nguyên thông số, MacBook với chip A18 Pro có thể mạnh ngang MacBook Air M1, vốn vẫn đáp ứng đa số nhu cầu sử dụng. Hiệu năng máy thậm chí có thể cao hơn nếu sử dụng A19 Pro.

Cần lưu ý rằng A18 Pro không hỗ trợ chuẩn Thunderbolt. Do đó, MacBook giá rẻ nhiều khả năng chỉ dùng cổng USB-C thông thường.

Dung lượng RAM cũng là yếu tố cân nhắc bởi chip A18 Pro chỉ có RAM 8 GB, trong khi MacBook Pro hay MacBook Air hiện tại có tối thiểu 16 GB RAM.

Kuo cho biết sản phẩm sẽ có các màu bạc, xanh dương, hồng và vàng. Những mốc thời gian theo tin đồn cho thấy thiết bị vẫn có thể xuất hiện năm nay. Theo truyền thống, Apple vẫn có các sự kiện vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11.

Chiến lược của Apple

Quý III, Apple công bố doanh số máy Mac đạt kỷ lục 8 tỷ USD , tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng được đóng góp phần lớn bởi các thị trường mới nổi, kết hợp nhu cầu cao từ người dùng cũ lẫn mới. Trong đó, MacBook Air M4 đóng vai trò then chốt.

Theo đánh giá từ DigiTimes, chương trình “Back to School” dự kiến giúp doanh số MacBook Air tăng 2,2% so với quý II và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này đi ngược dự báo giảm 3,2% với thị trường laptop nói chung, gồm các thương hiệu như Lenovo, HP và Dell.

Quanta và Foxconn là những đối tác lắp ráp MacBook quan trọng. Trong tháng 6, Quanta xuất xưởng khoảng 5 triệu laptop, tăng 31% so với tháng 5, và 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

MacBook Air M4. Ảnh: CNN.

Apple đặt mục tiêu bán 25 triệu MacBook trong năm nay. Nếu lắp ráp MacBook giá rẻ vào quý IV như dự kiến, doanh số laptop năm nay của Quanta có thể tăng lên 5-7 triệu chiếc, nâng tổng doanh số dòng MacBook lên khoảng 30-40% so với hiện tại (17-18 triệu thiết bị).

“Với doanh số laptop toàn cầu giữ ổn định 170-180 triệu chiếc trong những năm gần đây, chiến lược đẩy mạnh phân khúc giá rẻ của Apple có thể đe dọa thị phần các thương hiệu cạnh tranh, đặc biệt với những công ty chuyên bán laptop giá rẻ.

Các nhà phân tích trong ngành cảnh báo động thái này có thể dẫn đến thay đổi đáng kể giữa các nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) với nhà cung cấp linh kiện”, DigiTimes cho biết.

Theo nhà phân tích Jim Hsiao từ DigiTimes, MacBook giá rẻ có thể không nhắm vào thị trường giáo dục do Chromebook thống trị. Ông cho rằng nhu cầu tại trường học còn thấp, chủ yếu xoay quanh iPad. Trong khi đó, MacBook giá rẻ có thể giúp Apple duy trì tùy chọn laptop giá rẻ, trong bối cảnh MacBook Air đối mặt nguy cơ tăng giá do lạm phát.