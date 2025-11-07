Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đối thủ mới của iPhone Air

  Thứ sáu, 7/11/2025
Việc Huawei ra mắt Mate 70 Air siêu mỏng đánh dấu bước đi mới của ông lớn công nghệ Trung Quốc trong cuộc đua cạnh tranh với dòng iPhone Air của Apple.

Huawei ra mắt Mate 70 Air để cạnh tranh với iPhone Air của Apple. Ảnh: Huawei.

Huawei vừa công bố mẫu điện thoại siêu mỏng mới mang tên Mate 70 Air, được xem là bước đi cạnh tranh trực tiếp với dòng iPhone Air mà Apple giới thiệu vào tháng 9. Sản phẩm đánh dấu nỗ lực mới nhất của tập đoàn công nghệ Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc điện thoại cao cấp.

Mate 70 Air có độ dày 6,6 mm và giá bán khởi điểm 4.199 nhân dân tệ (590 USD), thấp hơn đáng kể so với mức 999 USD của iPhone Air. Dù không đạt độ mỏng kỷ lục như đối thủ, thiết bị của Huawei vẫn hướng đến trải nghiệm thiết kế tinh gọn, một trong những yếu tố thu hút chính của dòng smartphone mỏng nhẹ.

Apple lần đầu đưa thiết kế đặc trưng của dòng Air lên iPhone vào mùa thu năm nay. Việc Huawei sử dụng cụm từ tương tự cho sản phẩm mới được giới phân tích đánh giá là động thái trực tiếp đối đầu với Apple, đặc biệt khi Mate 70 Air nhắm tới cùng nhóm người dùng ưa chuộng thiết kế nhẹ và mỏng.

Năm 2025 chứng kiến làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ giữa các hãng điện thoại Trung Quốc và Apple. Trong đó, Xiaomi đã đổi tên và đẩy nhanh tiến độ ra mắt dòng Xiaomi 17, tập trung vào cấu hình cao và giá thấp hơn để thu hút người dùng iPhone. Dù vậy, doanh số iPhone mới vẫn tăng tại Trung Quốc so với năm trước, cho thấy sức hút thương hiệu của Apple chưa có dấu hiệu giảm sút.

Khác với nhiều đối thủ ra mắt thiết bị mới ngay khi Apple công bố sản phẩm, Huawei chọn thời điểm chậm hơn để hoàn thiện chiến lược. Mate 70 Air không tập trung vào hiệu năng vượt trội mà hướng đến trải nghiệm thiết kế và tiện dụng. Máy trang bị màn hình 7 inch, loa stereo và pin dung lượng 6.500 mAh, giúp cân bằng giữa độ mỏng cũng như thời lượng sử dụng. Thiết bị chạy hệ điều hành HarmonyOS do Huawei phát triển.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hiện đã mở chương trình đặt trước Mate 70 Air tại thị trường nội địa, với thời gian giao hàng dự kiến bắt đầu từ ngày 11/11. Sự xuất hiện của mẫu điện thoại này cho thấy Huawei tiếp tục khẳng định vị thế, đồng thời duy trì vai trò là đối thủ lớn nhất của Apple tại Trung Quốc.

Minh Hoàng

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
    • Sáng lập: Nhậm Chính Phi
    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Đọc tiếp

