Huawei, Vivo cạnh tranh để làm 'trợ thủ' cho iPhone

Các hãng Trung Quốc liên tục ra mắt công cụ giúp kết nối, liên thông điện thoại của họ với iPhone để không bị nhằm trở thành smartphone thứ 2.

Ứng dụng giúp AirDrop tập tin từ Oppo sang iPhone. Ảnh: Oppo.

Gần đây, các nhà sản xuất Trung Quốc đua nhau ra mắt tính kết nối, tương thích với iPhone và hệ sinh thái Apple. Ngày 23/10, Huawei công bố HarmonyOS 6, phiên bản phần mềm sẽ được sử dụng và cập nhật cho hầu hết điện thoại của hãng trong năm tới. Ngoài các chức năng mới, khả năng truyền tải tệp trực tiếp qua mạng ngang hàng (tương tự AirDrop) cho iPhone là chức năng gây chú ý.

Ở thị trường nội địa Trung Quốc, Huawei được xem là đối trọng với Apple ở phân khúc đắt tiền. Việc ra mắt công cụ nói trên cho thấy “tường thành” cuối cùng cũng sụp đổ, khi toàn bộ hãng smartphone lớn nhất Trung Quốc đều chuyển sang làm bạn với Apple thay vì đối đầu.

Làm bạn với Apple

Giao diện người dùng học hỏi iOS không còn là điều xa lạ ở các hãng di động Trung Quốc. Hầu hết chức năng có thể sao chép từ đối thủ đều được Xiaomi, Oppo, Vivo nhanh chóng mang lên điện thoại của mình. Ngoài bắt chước người giỏi nhất, giảm công sức nghiên cứu sản phẩm, việc này giúp thu hút khách hàng, mang đến trải nghiệm giống iPhone với giá rẻ hơn.

Tuy nhiên, chỉ sao chép là chưa đủ với các nhà sản xuất từ quốc gia tỷ dân. Gần đây, những công ty này còn tìm cách đưa điện thoại của mình vào hệ sinh thái Apple.

Chức năng thời thượng được Vivo, Oppo, Xiaomi tích cực quảng cáo trong thời gian gần đây trên hệ điều hành của họ là khả năng kết nối với iPhone, truyền tập tin trực tiếp. Oppo ra mắt app O+ Connect, cho phép đưa ảnh, tập tin qua lại trên sóng Wi-Fi ngang hàng, tương tự AirDrop với điện thoại Táo khuyết. Sau đó, hãng cũng giới thiệu công cụ tương tự với MacOS, bổ sung tính năng dùng smartphone Oppo điều khiển máy tính Apple từ xa.

Apple Watch kết nối, nhận thông báo từ điện thoại Vivo. Ảnh: Vivo.

EasyShare từ Vivo cũng có chức năng tương tự. Người dùng chỉ cần đặt điện thoại của hãng này cạnh iPhone, tiếp xúc tầm gần NFC sẽ tự kích hoạt Pop-up để truyền tải tệp tin, ảnh. Hãng còn liên tục mở rộng thêm công cụ trên OriginOS 6, cho phép kết nối AirPods, Apple Watch với điện thoại Vivo, nghe cuộc gọi iPhone trên smartphone của hãng này khi ở gần.

Xiaomi chậm chân hơn đối thủ, khi mới ra mắt chức năng Liên thông với iOS, MacOS gần đây. Bộ phần mềm này còn phức tạp hơn khi buộc người dùng phải đăng nhập, đồng bộ chung một tài khoản để thực hiện thao tác. Mới nhất, Honor, Huawei cũng tích hợp giải pháp tương tự trên MagicOS, HarmonyOS nội địa. Giải pháp có thể sớm có mặt trên bản quốc tế sắp tới.

Như vậy, 5 hãng điện thoại Android lớn nhất Trung Quốc, cùng những nhãn hiệu con như OnePlus, IQOO… đều tích hợp sâu khả năng làm việc, tương tác với iPhone và hệ sinh thái Apple vào sản phẩm của mình.

'Không thắng thì hòa'

Theo Observer, chuyên trang công nghệ hàng đầu Trung Quốc, xu hướng phản ánh mục tiêu mới của các hãng điện thoại nước này. Sau nhiều năm cạnh tranh khốc liệt với Apple, họ vẫn không thể vượt qua Táo khuyết ở phân khúc cao cấp. Thay vì thuyết phục khách hàng đổi từ iPhone sang Vivo, Oppo, Xiaomi, các hãng này muốn biến mình thành “máy phụ”, lựa chọn thứ 2 bên cạnh thiết bị chính từ Táo khuyết.

Hướng đi mới nhằm giải quyết vấn đề bão hòa của thị trường, khi lượng người dùng mua máy lần đầu hay đổi thiết bị dần giảm xuống. Trong khi đó, nhu cầu mua smartphone thứ 2 tăng lên.

Quảng cáo công cụ O+ Connect của Oppo. Ảnh: Oppo.

Giải pháp như O+ Connect hay EasyShare làm giảm bớt rào cản khi khách hàng phân vân việc lựa chọn điện thoại. Họ không cần thay đổi thói quen sử dụng khi vẫn có iPhone. Đồng thời, thiết bị Android giá mềm hơn, hệ điều hành mở và dễ dàng tương thích với các phụ kiện người dùng có sẵn. Từ bước này, trải nghiệm mới mẻ với Vivo, Oppo, Xiaomi có thể thu hút chuyển đổi hoàn toàn sang hệ máy mới.

Tại Việt Nam, Oppo cũng triển khai nhiều chiến dịch quảng cáo chức năng tương thích của các dòng máy từ hãng này với iPhone, gọi điện thoại Apple là “anh em”.

Trong khi đó, reviewer nổi tiếng Marques Brownlee cho rằng việc sao chép hay tìm cách tham gia vào hệ thống của đối thủ là điều bắt buộc phải làm khi thị trường đã phân chia ranh giới. Quan điểm của chuyên gia này là các nhà sản xuất như Apple luôn tìm cách “giam” người dùng trong các chức năng độc quyền. Điều này là giảm bớt mong muốn thoát ra, thử trải nghiệm sản phẩm khác của đối thủ.

Do vậy, việc Google Pixel cũng có thể nhắn tin iMessage hay tương thích với phụ kiện MagSafe là cách để giảm bớt rào cản khách hàng phải vượt qua để đổi điện thoại.