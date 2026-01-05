Thống kê thảm họa của Amorim tại MU

Trong 14 tháng dẫn dắt MU, HLV trưởng Ruben Amorim chỉ thắng 15 trận tại NHA, đạt tỷ lệ 31%. Đây cũng là thành tích tệ nhất trong số những HLV "Quỷ đỏ" thời hậu Sir Alex Ferguson.

MU chính thức sa thải Amorim. Ảnh: Reuters.

Chiều 5/1, trang chủ của Manchester United xác nhận HLV trưởng Ruben Amorim rời câu lạc bộ với hiệu lực ngay lập tức.

The Athletic cho hay HLV người Bồ Đào Nha được thông báo về quyết định này ngay sau trận hòa 1-1 trước Leeds United hôm 4/1, trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng MU.

Amorim được MU bổ nhiệm vào tháng 11/2024 từ Sporting CP, thay thế Erik ten Hag. Trong 14 tháng, ông dẫn dắt "Quỷ đỏ" thi đấu 47 trận ở Ngoại hạng Anh nhưng chỉ thắng 15 trận, đạt tỷ lệ 31%.

Tính trên mọi đấu trường, HLV Ruben Amorim cũng chỉ đạt tỷ lệ thắng vỏn vẹn 36,92%. Đây cũng là thành tích tệ nhất trong số những HLV dẫn dắt "Quỷ dỏ" thời hậu Sir Alex Ferguson.

Việc không thể giữ sạch lưới trước Leeds United cũng khiến Amorim thiết lập kỷ lục không mong muốn. Theo Squawka, MU trải qua 15 trận sân khách liên tiếp tại Premier League không giữ sạch lưới. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử CLB.

Mùa này, "Quỷ đỏ" cũng trải qua khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1992/93. Đáng chú ý, trong 14 tháng Amorim nắm quyền, "Quỷ đỏ" chỉ một lần thắng liên tiếp các trận đấu tại Premier League.

Manchester United hiện đứng thứ 6 tại Premier League sau 20 vòng đấu, nhưng chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Darren Fletcher, cựu tiền vệ huyền thoại của câu lạc bộ và hiện là HLV trưởng đội U18, dự kiến đảm nhận vai trò tạm quyền.