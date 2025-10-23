Mark Zuckerberg cắt giảm gần 600 chuyên gia AI

Trong bối cảnh cạnh tranh về AI tăng cao, Meta cắt giảm để gia tăng hiệu quả bên trong nội bộ của mình.

Meta tuyển dụng hàng loạt trong lĩnh vực AI thời gian qua, nhưng nay lại cắt giảm để tìm cách tăng hiệu quả. Ảnh: Reuters.

Ngày 22/10 (theo giờ Mỹ), Meta cho biết đã cắt giảm khoảng 600 nhân sự tại bộ phận trí tuệ nhân tạo trong một bản ghi chú gửi cho nhân viên. Động thái diễn ra trong bối cảnh công ty tìm cách bắt kịp các đối thủ trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về công nghệ này.

Các đợt sa thải diễn ra tại Superintelligence Labs, tên gọi chung cho toàn bộ các nỗ lực về AI của tập đoàn. Bộ phận này có khoảng 3.000 nhân viên, với con số chính xác không được tiết lộ.

Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành Meta, thời gian qua đã tích cực tuyển dụng các chuyên gia AI hàng đầu, bao gồm cả việc bổ nhiệm Alexandr Wang làm Giám đốc AI mới hồi đầu năm nay. Những người này đang được trao quyền phát triển “siêu trí tuệ nhân tạo”, vượt bộ não con người và không nằm trong danh sách cắt giảm.

Các đợt thay đổi nhân sự lần này nhằm tinh giản bộ máy cồng kềnh do khoảng thời gian tăng tốc xây dựng mảng AI của tập đoàn một cách quá nhanh chóng, theo NYT. Họ cho biết mục tiêu giúp Meta phát triển các sản phẩm AI nhanh hơn.

“Bằng cách thu gọn quy mô đội ngũ, số lượng cuộc trao đổi cần thiết để đưa ra quyết định sẽ ít hơn, và mỗi cá nhân sẽ gánh vác nhiều trọng trách, có phạm vi ảnh hưởng và tác động lớn hơn”, ông Wang viết trong bản ghi chú gửi tới nhân viên.

Đợt cắt giảm này của Meta diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, theo Axios. Công ty đã dành 3 năm qua để ứng phó với sự bùng nổ của AI kể từ khi ChatGPT xuất hiện vào năm 2022. OpenAI, Google và Microsoft đã ráo riết tuyển dụng để xây dựng thế hệ chatbot và các sản phẩm AI tiếp theo.

Sau giai đoạn đầu đạt được thành công với mô hình AI mã nguồn mở Llama, tiến độ của Meta bắt đầu chững lại. Công ty tiếp tục tuyển dụng rầm rộ nhưng lại mắc phải nhiều sai lầm chiến lược, dẫn đến loạt vấn đề trong quá trình phát triển sản phẩm suốt 18 tháng qua.

Vào tháng 6, Mark Zuckerberg đầu tư 14,3 tỷ USD vào ScaleAI, công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo do ông Wang đồng sáng lập, để đưa các nhân sự hàng đầu về. CEO của Meta tiếp tục chi hàng tỷ USD để chiêu mộ các nhà nghiên cứu hàng đầu từ các công ty AI khác như OpenAI, Google và Microsoft.

Vào tháng 8, Zuckerberg đã chia Meta Superintelligence thành 4 nhóm, gồm nghiên cứu (gọi là FAIR), siêu trí tuệ, sản phẩm ứng dụng, hạ tầng AI. Theo Wang, kế hoạch cắt giảm nhân sự sắp tới sẽ ảnh hưởng đến các nhân viên tại FAIR, bộ phận sản phẩm và nhóm hạ tầng.

Những nhân viên bị sa thải đã nhận được email thông báo trước 10h sáng ngày 22/10 (giờ địa phương). Công ty cho biết sẽ nỗ lực tìm các vị trí nội bộ khác phù hợp cho những người trong danh sách.

Không có sự cắt giảm nào đối với đội ngũ chịu trách nhiệm xây dựng siêu trí tuệ nhân tạo và quản lý các mô hình ngôn ngữ lớn của Meta, vốn là nền tảng cho chatbot và các sản phẩm AI khác. Công ty thậm chí vẫn đang tuyển dụng các nhà nghiên cứu AI cho TBD, tên của bộ phận này, do ông Wang quản lý.

Các lãnh đạo Meta nhấn mạnh rằng việc cắt giảm nhân sự không có nghĩa họ đang thu hẹp các nỗ lực về AI. Siêu trí tuệ nhân tạo vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu.