Elon Musk nói lý do muốn nhận thưởng 1.000 tỷ USD

Vị CEO của Tesla đang thực hiện một chiến dịch truyền thông nhằm thuyết phục các cổ đông bỏ phiếu để ông nhận được khoản thưởng nghìn tỷ USD

Elon Musk cho rằng ông muốn dùng khoản thưởng để gắn bó hơn với kế hoạch phát triển robot hình người Optimus. Ảnh: Reuters.

Khi cuộc bỏ phiếu đang đến gần, Tesla đã phát động một chiến dịch truyền thông quy mô lớn nhằm thuyết phục cổ đông tán thành kế hoạch làm loãng giá trị cổ phần và tăng quyền cho vị CEO. Gói trả thưởng trị giá 1.000 tỷ USD này sẽ giúp Elon Musk củng cố vai trò lãnh đạo tại Tesla trong thập kỷ tới.

Ông cho rằng tỷ lệ sở hữu hiện tại khoảng 13% là chưa đủ, và mong muốn mức khoảng 25%. Ngày 22/10, trong cuộc họp công bố kết quả quý III của Tesla, lần đầu tiên vị CEO chia sẻ lý do thật sự đằng sau nhu cầu ấy.

Musk liên tục khẳng định muốn khoản thưởng để nắm nhiều quyền lực hơn trong công ty chứ không phải vì tiền. Ông cho rằng bản thân không yên tâm xây dựng AI khi không đủ quyền kiểm soát công nghệ này và chia sẻ tham vọng kiểm soát một “đội quân robot”. Đúng với suy nghĩ này, ông đã thành lập xAI, công ty AI cạnh tranh trực tiếp với Tesla.

“Mối lo ngại cơ bản của tôi liên quan đến việc có bao nhiêu tiền và quyền kiểm soát tại Tesla. Nếu chúng ta xây dựng đội quân robot này, liệu tôi có ít nhất một mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ lên đội quân robot đó hay không”, Musk nói.

Màn chia sẻ trên nằm trong câu trả lời về những thách thức khi đưa Optimus, robot hình người của Tesla, ra thị trường. Tuy nhiên, tờ Electrek nhận xét rằng suy nghĩ thẳng thắn này của Musk đã đi chệch khỏi câu hỏi ban đầu.

Trước đó, ông thường công khai bày tỏ lo ngại về AI, đồng thời khẳng định muốn tham gia vào quá trình phát triển AI để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cuộc thảo luận chỉ xoay quanh mong muốn kiểm soát đội quân robot của Musk, chứ không trực tiếp về việc bảo vệ nhân loại khỏi AI.

Đáng nói, kết quả quý III của Tesla cũng không ủng hộ năng lực của Musk trong vai trò lãnh đạo. Dù doanh thu tăng, lợi nhuận Tesla giảm xuống còn 1,4 tỷ USD từ mức 2,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước (khoảng 37%).

Robot hình người Optimus. Ảnh: Tesla.

Tesla đã bán được nhiều xe hơn, nhưng lợi nhuận thu được trên mỗi chiếc xe giảm do cắt giảm giá bán và cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho những mẫu xe bán chạy nhất. Trong tháng này, công ty tiếp tục giảm giá, tung ra các phiên bản rút gọn của mẫu sedan Model 3 và SUV Model Y với mức giá thấp hơn khoảng 5.000 USD so với những mẫu có giá thấp nhất trước đó.

Đây là báo cáo lợi nhuận cuối cùng trước khi các cổ đông Tesla bỏ phiếu về việc có chấp thuận gói trả thưởng dành cho CEO Elon Musk không. Các nhà phân tích dự đoán Tesla sẽ công bố một báo cáo quý lạc quan nhất có thể trước thềm cuộc bỏ phiếu sắp tới tại đại hội cổ đông thường niên vào ngày 6/11.

Theo NYT, đối với những người hâm mộ ông Musk, doanh số và lợi nhuận không còn là thước đo quan trọng nhất cho sự thành công của Tesla. Họ định giá công ty dựa trên kỳ vọng về các lĩnh vực kinh doanh trong tương lai, chủ yếu là taxi tự lái và robot hình người.

Tuy nhiên, hai lĩnh vực này vẫn chưa gặt hái nhiều thành công. Hiện xe tự lái của Tesla vẫn cần người can thiệp khi mắc lỗi. Robot Optimus, vừa qua đã thực hiện động tác kung-fu khá ấn tượng, vẫn không thể giao bắp rang đúng cách, và vướng tin đồn được điều khiển từ xa.

Doanh số của Tesla trong quý III được thúc đẩy nhờ làn sóng người tiêu dùng Mỹ tranh thủ hưởng ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện, vốn đã hết hiệu lực vào cuối tháng 9. Các nhà phân tích dự đoán doanh số sẽ sụt giảm trong những tháng tới, cộng với việc Tổng thống Trump đã loại bỏ quy định về tín chỉ khí thải sạch, một trong những nguồn thu của Tesla.