Người Việt dùng AI nhiều gấp 8 lần trong năm 2025

Tổng thời gian dành cho các ứng dụng AI của người dùng Việt Nam đạt 283 triệu giờ trong nửa đầu 2025, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ 2024.

Người Việt ngày càng dành nhiều thời gian cho các ứng dụng AI. Ảnh: PT.

Đây là con số được Sensor Tower, nền tảng đo lường các chỉ số ứng dụng thống kê trong báo cáo mới nhất về app AI năm 2025. Số liệu được thống kê qua hai nền tảng App Store trên iOS và Play Store trên Android.

Người Việt dùng app AI tăng vọt

Theo số liệu của công ty thống kê, người dùng toàn thế giới đã dành tới 15,6 tỷ giờ để sử dụng các app AI trong nửa đầu năm nay, tương đương 86 triệu giờ mỗi ngày. Con số này gấp gần 2 lần so với nửa cuối 2024, và gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

So với thế giới, tỷ lệ tăng trưởng thời gian dùng app AI của người Việt cao hơn hẳn. Trong 18 tháng liên tiếp (tính từ tháng 1/2024), thời lượng sử dụng của người dùng Việt Nam tăng từ 36,2 triệu giờ (nửa đầu năm 2024) lên 101 triệu giờ (nửa sau năm 2024), rồi đạt 283 triệu giờ (nửa đầu 2025), tương đương mức tăng 180% sau mỗi lần thống kê.

Đối chiếu với số lượt tải, có thể thấy người Việt đang sử dụng app AI thường xuyên hơn. Trong cùng chu kỳ nói trên, số lượt tải chỉ tăng trưởng 70% và 98%.

Ứng dụng AI vẫn đang là nguồn doanh thu có mức tăng trưởng tốt. Ở đợt thống kê gần nhất (nửa đầu 2025), tổng doanh thu từ các app AI tại Việt Nam đã đạt 7,49 triệu USD , tăng hơn 110% so với kỳ trước đó.

Danh sách các ứng dụng AI được tải nhiều nhất trong khu vực APAC. Trong đó, ChatGPT vẫn chiếm ưu thế. Ảnh: Sensor Tower.

Trong số các app AI được tải nhiều nhất tại Việt Nam, không bất ngờ khi ChatGPT vẫn đứng ở vị trí số 1. Trong cùng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Trung Quốc, nơi ChatGPT rất khó truy cập, là quốc gia duy nhất mà app này không đứng đầu.

Ngoài những app AI của các ông lớn, AI Hay, một startup Việt Nam cũng lọt danh sách ứng dụng được tải nhiều ở thị trường trong nước. Đây là app hỏi đáp và tổng hợp thông tin bằng tiếng Việt. Gần đây, ứng dụng AI của các công ty Việt Nam như AI Hay hoặc Viettel thể hiện ưu thế với nội dung đặc thù, ví dụ như tra cứu thông tin địa chỉ sau sáp nhập tỉnh thành.

Thứ tự của các ứng dụng trong bảng xếp hạng Số người dùng thường xuyên hàng tháng (MAU) cũng không có sự khác biệt lớn.

Các ứng dụng nội địa vẫn có lợi thế với các nội dung đặc thù địa phương. Ảnh: XS.

Ở danh mục các ứng dụng tạo doanh thu tốt nhất, đáng chú ý ngoài những app của các ông lớn, sở hữu mô hình như ChatGPT, Grok hay Claude thì người Việt chi nhiều tiền cho những app AI tổng hợp như ChatNow, Monica AI hoặc ứng dụng tạo hình ảnh, video như Kling AI.

Theo báo cáo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC, Việt Nam có 27% tổng số startup AI tạo sinh trong ASEAN. Các startup AI Việt Nam đã gọi vốn được 780 triệu USD năm 2024. Con số này xếp thứ hai khu vực, chỉ sau Singapore.

Đối tượng dùng AI nhiều nhất

Theo báo cáo của Sensor Tower, dù đối tượng người dùng AI ngày càng mở rộng, nam giới trẻ tuổi vẫn là nhóm thường xuyên sử dụng app trí tuệ nhân tạo nhất. Ví dụ tại Mỹ, gần 70% người dùng ChatGPT là đàn ông, trong đó 64% dưới tuổi 35.

Tuy nhiên, nhóm ứng dụng liên quan đến tâm sự như PolyBuzz hay Character AI, các app trò chuyện với nhân vật AI, lại được lòng phụ nữ.

ChatGPT vẫn đang là app AI dẫn đầu ở phần lớn quốc gia trên thế giới. Ảnh: Phương Lâm.

Dữ liệu của Sensor Tower cũng chỉ ra những mối liên kết thú vị. Chẳng hạn, người dùng Meta AI sẽ có khả năng cao cũng sử dụng những app mạng xã hội như Facebook, Threads, X hay LinkedIn, với tỷ lệ cao hơn 20-30% so với người dùng thông thường. Nhóm dân chơi tiền số cũng có tỷ lệ sử dụng app AI nhiều hơn hẳn người thường.

Trung bình, người dùng mở ChatGPT 13 lần mỗi tháng, tương đương những app như X hay Reddit. Con số này thậm chí cao hơn cả mạng xã hội Threads của Meta, với chỉ 9-10 lần/tháng. Ứng dụng có tần suất sử dụng cao như Google cũng chỉ đạt 18 lần/tháng, cho thấy người dùng ngày càng quen thuộc và thoải mái sử dụng ChatGPT.

"AI đang thay đổi kỳ vọng của người dùng, với trải nghiệm cá nhân hóa và mang tính dự đoán ngày càng quen thuộc", Sensor Tower sử dụng chính ChatGPT để tóm tắt báo cáo của mình.