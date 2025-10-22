Lần đầu tiên phát hiện muỗi ở Iceland

Các nhà khoa học lần đầu xác nhận sự xuất hiện của muỗi tại Iceland, hé lộ khả năng khí hậu nước này đang ấm dần lên và giúp các loài côn trùng đủ sức sinh tồn.

Lần đầu phát hiện 3 cá thể muỗi ở Iceland. Ảnh: Alexander Northey.

Viện Lịch sử Tự nhiên Iceland xác nhận 3 con muỗi đầu tiên đã được tìm thấy tại khu vực Tây Iceland, đánh dấu lần đầu tiên loài côn trùng này được ghi nhận sinh sống trên đảo quốc vốn có khí hậu lạnh giá quanh năm.

Theo đài RÚV, phát hiện được thực hiện bởi Björn Hjaltason vào giữa tháng 10. Chia sẻ trong nhóm Facebook Insects in Iceland, anh cho biết lúc chạng vạng ngày 16/10, anh nhìn thấy “một con ruồi lạ” bám trên dải ruy băng màu đỏ, chiếc bẫy anh dùng để thu hút côn trùng.

“Tôi lập tức nghi ngờ có điều bất thường và nhanh chóng bắt lấy nó. Hóa ra đó là một con cái”, Björn kể lại. Sau đó, anh thu được thêm 2 mẫu vật khác và gửi tới Viện Lịch sử Tự nhiên Iceland để xác định loài.

Kết quả cho thấy cả 3 mẫu đều thuộc loài Culiseta annulata, một loại muỗi chịu lạnh thường được tìm thấy ở vùng Bắc Âu. Nhà côn trùng học Matthías Alfreðsson, người trực tiếp xác nhận mẫu vật, nhận định đây là một phát hiện có ý nghĩa khoa học lớn.

“Đây là lần đầu tiên muỗi được phát hiện ở Iceland. Mặc dù đôi khi có trường hợp ruồi hoặc côn trùng theo máy bay đến đây, nhưng chưa từng ghi nhận cá thể nào tồn tại trong tự nhiên”, ông Alfreðsson nói.

Theo Matthías, loài muỗi này có khả năng thích nghi tốt với thời tiết lạnh, có thể trú đông trong các tầng hầm hoặc chuồng trại ấm áp. Điều này cho thấy khí hậu Iceland, vốn được xem là quá khắc nghiệt cho muỗi, có thể đang dần trở nên thuận lợi hơn cho chúng sinh sống.

Các nhà khoa học từng dự đoán khả năng muỗi sẽ xuất hiện tại Iceland, đặc biệt sau khi một loài ruồi chấy (Hippoboscidae) được ghi nhận ở quốc gia này vào năm 2015. Phát hiện mới mở ra hướng nghiên cứu về sự thay đổi của hệ sinh thái địa phương trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu đang ảnh hưởng rõ rệt đến khu vực Bắc Đại Tây Dương.