Công nghệ

Tìm được dữ liệu còn nguyên vẹn từ vụ nổ tàu Titan

  • Thứ tư, 22/10/2025 16:54 (GMT+7)
  • 16:54 22/10/2025

Chiếc thẻ nhớ vừa được tìm thấy bên trong máy ảnh trục vớt từ xác tàu Titan có thể hé lộ dữ liệu quan trọng về vụ tai nạn cách đây hơn 2 năm.

Một thẻ nhớ SanDisk giá rẻ với dung lượng 512 GB được tìm thấy trong xác tàu Titan. Ảnh: Petapixel.

Một thẻ nhớ SanDisk giá rẻ được tìm thấy hoàn toàn nguyên vẹn bên trong chiếc máy ảnh dưới nước, nằm trong số các mảnh vỡ của tàu ngầm Titan do công ty OceanGate vận hành. Đây là một trong những phát hiện hiếm hoi còn nguyên vẹn sau thảm kịch khiến 5 người thiệt mạng vào tháng 6/2023.

Theo chia sẻ của YouTuber công nghệ Scott Manley trên nền tảng X, đội cứu hộ trong quá trình thu hồi xác tàu Titan đã phát hiện một camera dưới nước hiệu SubC Rayfin Mk2 Benthic. Thiết bị này bị vỡ ống kính, song phần vỏ và thẻ nhớ SD bên trong vẫn còn nguyên. Manley cho biết dữ liệu trong thẻ dường như đã được mã hóa hoặc không thể truy cập được.

Chiếc tàu Titan, do công ty thám hiểm OceanGate vận hành, đã phát nổ khi đang lặn xuống khu vực xác tàu Titanic ở Bắc Đại Tây Dương. Vụ việc khiến toàn bộ 5 hành khách thiệt mạng, trong đó có Stockton Rush, Giám đốc điều hành OceanGate. Sự cố đã thúc đẩy hàng loạt cuộc điều tra quốc tế nhằm làm rõ nguyên nhân.

Các nhà điều tra phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Canada (TSB) và nhà sản xuất thiết bị SubC đã trích xuất dữ liệu từ thẻ nhớ. Theo báo cáo, thẻ chứa tổng cộng 9 video và 12 hình ảnh. Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) xác nhận không có hình ảnh hoặc đoạn phim nào được ghi lại trong thời điểm xảy ra tai nạn. Phần lớn dữ liệu thu được là các cảnh quay trên mặt nước tại cơ sở thử nghiệm của Viện Hàng hải.

Dù không tiết lộ thêm thông tin mới về vụ nổ tàu Titan, phát hiện này vẫn được xem là kỳ lạ khi một thiết bị điện tử giá rẻ có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt dưới đáy đại dương. Theo Tom’s Hardware, thẻ nhớ được đề cập là mẫu SanDisk Extreme Pro 512 GB, có giá khoảng 63 USD trên Amazon. Các thông tin thương hiệu đã bị xóa khỏi tài liệu chính thức của cuộc điều tra.

Vụ việc một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng khi các báo cáo mới đây của giới chức Mỹ cho rằng thảm kịch Titan là “sự cố có thể ngăn chặn được” nếu OceanGate tuân thủ đúng quy chuẩn an toàn kỹ thuật. Theo BBC, những sai sót trong thiết kế và thử nghiệm đã khiến con tàu không thể chịu được áp lực khổng lồ ở độ sâu hơn 3.800 m, nơi xác tàu Titanic nằm lại.

Minh Hoàng

