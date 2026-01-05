Đây là ‘hậu duệ’ của BlackBerry

Điểm nhấn lớn nhất của máy chính là bàn phím QWERTY vật lý có đèn nền, mang lại cảm giác nhấn chân thực. Đặc biệt, bề mặt bàn phím còn tích hợp cảm ứng, cho phép người dùng cuộn trang web hoặc danh sách tin nhắn bằng cách vuốt ngay trên các phím bấm - một tính năng từng khiến fan BlackBerry "mê mệt". Bên cạnh đó, máy còn sở hữu nút "Prompt" chuyên dụng để kích hoạt nhanh trợ lý giọng nói và AI, cùng cảm biến vân tay được tích hợp trên phím Space. Ảnh: Clicks.