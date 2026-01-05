Đây là ‘hậu duệ’ của BlackBerry

|
Từng gây tiếng vang với phụ kiện "Clicks Keyboard", thương hiệu Clicks vừa chính thức lấn sân sang sản xuất điện thoại với mẫu "Clicks Communicator" trình làng tại CES 2026. Trong bối cảnh thị trường smartphone dạng thanh đang dần bão hòa, thiết bị gây ấn tượng nhờ sự giao thoa giữa thiết kế bàn phím vật lý huyền thoại của BlackBerry và 'linh hồn' Android 16 hiện đại. Ảnh: Clicks.
|
Mặc dù mẫu điện thoại này hoàn toàn có thể hoạt động như một thiết bị độc lập, Clicks nhấn mạnh rằng thiết bị được định vị là một "điện thoại phụ" lý tưởng, tập trung tối đa vào việc nhắn tin, xử lý email và quản lý công việc mà không bị cuốn vào vòng xoáy "doomscrolling" (lướt mạng xã hội). Ảnh: Clicks.
Điểm nhấn lớn nhất của máy chính là bàn phím QWERTY vật lý có đèn nền, mang lại cảm giác nhấn chân thực. Đặc biệt, bề mặt bàn phím còn tích hợp cảm ứng, cho phép người dùng cuộn trang web hoặc danh sách tin nhắn bằng cách vuốt ngay trên các phím bấm - một tính năng từng khiến fan BlackBerry "mê mệt". Bên cạnh đó, máy còn sở hữu nút "Prompt" chuyên dụng để kích hoạt nhanh trợ lý giọng nói và AI, cùng cảm biến vân tay được tích hợp trên phím Space. Ảnh: Clicks.
|
Clicks Communicator được ví như một món quà dành cho những người dùng hoài cổ khi quyết tâm giữ lại hàng loạt tính năng vốn đã bị các hãng công nghệ khai tử. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của giắc cắm tai nghe 3,5 mm và khe cắm thẻ nhớ MicroSD với khả năng mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2 TB. Ảnh: Clicks.
|
Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu hệ thống đèn tín hiệu (Signal Light) - một dải đèn LED ở mặt sau cho phép tùy biến màu sắc riêng biệt cho từng danh bạ hoặc ứng dụng, giúp người dùng nhận diện thông báo mà không cần bật màn hình. Trải nghiệm điều khiển cũng được tối ưu hóa với nút gạt vật lý đa năng, hỗ trợ kích hoạt nhanh các chế độ như tắt tiếng hoặc máy bay chỉ bằng một thao tác gạt đơn giản. Ảnh: Clicks.
|
Dù mang diện mạo hoài cổ, Clicks Communicator vẫn sở hữu phần cứng của một chiếc smartphone tiêu chuẩn trong năm 2026. Máy được trang bị chip MediaTek tiến trình 4 nm hỗ trợ 5G, đi kèm màn hình AMOLED 4,03 inch và hệ thống camera chính 50 MP tích hợp chống rung quang học (OIS). Ảnh: Clicks.
|
Đáng chú ý, dù sở hữu ngoại hình nhỏ gọn nhưng thiết bị vẫn duy trì được viên pin dung lượng 4.000 mAh nhờ ứng dụng công nghệ Silicon-Carbon tiên tiến. Về phần mềm, Clicks Communicator vận hành trên nền tảng Android 16 với giao diện Niagara Launcher tối giản, được tinh chỉnh để ưu tiên hiển thị thông báo và danh sách ứng dụng quan trọng. Ảnh: Clicks.
|
Clicks Communicator dự kiến chính thức lên kệ vào nửa cuối năm 2026 với mức giá niêm yết là 499 USD (khoảng 12,5 triệu đồng). Tuy nhiên, những khách hàng đầu tiên đặt trước máy sẽ có cơ hội sở hữu với giá ưu đãi 399 USD. Ảnh: Clicks.
Những câu chuyện bên trong Apple
Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn