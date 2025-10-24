Bất ngờ của Huawei cho Apple

Hệ điều hành độc quyền HarmonyOS 6 của Huawei lần đầu tiên được tích hợp khả năng chuyển tệp tin trực tiếp với các thiết bị của Apple.

Hệ điều hành HarmonyOS 6 đã chính thức ra mắt vào 22/10. Ảnh: Huawei.

Mới đây, Huawei đã chính thức phát hành phiên bản mới nhất của hệ điều hành độc quyền HarmonyOS 6 tới người tiêu dùng Trung Quốc. Đáng chú ý, phiên bản này lần đầu tiên cho phép chuyển tệp tin trực tiếp giữa các thiết bị của Huawei và Apple.

HarmonyOS 6, đã được cung cấp cho các nhà phát triển từ tháng 6, dự kiến sẽ có mặt trên hơn 90 mẫu máy Huawei, bao gồm các dòng smartphone cao cấp như Mate 70 và Pura 80.

Tính năng mới này tương tự như AirDrop của Apple, cho phép người dùng truyền tải không dây ảnh và tài liệu ở phạm vi gần mà không cần sử dụng dữ liệu di động.

Huawei nhận định chức năng này sẽ "phá vỡ ranh giới thiết bị và cho phép truyền dữ liệu linh hoạt hơn". Động thái này cho thấy nỗ lực của Huawei trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng trên HarmonyOS, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Android và iOS tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới.



Trước đó, Oppo, Vivo, Xiaomi, Honor đã ra mắt công cụ với chức năng tương tự. Điều này giúp tích hợp điện thoại của các hãng Trung Quốc vào hệ sinh thái Apple. Trong khi đó, Samsung, Google vẫn ngăn chặn việc hỗ trợ iPhone. Đến nay, các đồng hồ chạy WearOS vẫn không thể kết nối với iPhone.

Chức năng chuyển tệp tin trực tiếp được cập nhật trên HarmonyOS 6 được kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng tại thị trường điện thoại thông minh đầy tính cạnh tranh của Trung Quốc. Ảnh: Huawei.

HarmonyOS gần đây đã duy trì vị trí dẫn trước iOS của Apple trong 6 quý liên tiếp tại thị trường nội địa. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, HarmonyOS chiếm 17% thị phần hệ điều hành smartphone tại Trung Quốc trong quý II, vượt qua mức 16% của iOS.

Điều này giúp HarmonyOS trở thành hệ điều hành di động lớn thứ hai tại nước này, chỉ sau Android.

Tại buổi ra mắt vào ngày 22/10, Huawei cũng nhấn mạnh sự phát triển về số lượng AI Agents (phần mềm trí tuệ nhân tạo tự động thực hiện tác vụ) được xây dựng trên nền tảng HarmonyOS Agent Framework.

Ông Richard Yu Chengdong, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng của Huawei, cho biết hiện có hơn 80 AI agents khả dụng trên HarmonyOS 6, tăng đáng kể so với con số hơn 50 AI agents ước tính vào tháng 6, thời điểm phiên bản thử nghiệm của hệ điều hành này được công bố.

Các AI Agents này bao gồm trợ lý AI tự phát triển của Huawei là Xiaoyi, cùng với các chương trình do các bên thứ ba tạo ra, như trợ lý hành trình AI của Trip.com và công cụ quản lý sức khỏe của Ant Group. Gã khổng lồ fintech Ant Group là một công ty liên kết của tập đoàn Alibaba.

Cùng thời điểm, Tencent cũng thông báo đã phát hành hơn 60 ứng dụng trên nền tảng HarmonyOS. Với HarmonyOS 6, Tencent đã giới thiệu các ứng dụng đọc AI và ứng dụng phát trực tiếp mới cho cổng tin tức Tencent News của mình.