Apple vừa mở đường cho chiếc điện thoại Huawei

Huawei bất ngờ giới thiệu Mate 70 Air, hướng tới phân khúc điện thoại mỏng nhẹ với hiệu năng cao, mở màn cho cuộc cạnh tranh mới trên thị trường smartphone cao cấp.

Mate 70 Air được ra mắt trực tuyến. Ảnh: Huawei.

Chỉ ít tuần sau khi iPhone Air chính thức lên kệ, Huawei bất ngờ trình làng mẫu Mate 70 Air, đánh dấu bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng dòng sản phẩm mỏng nhẹ. Theo thông tin từ thư viện sản phẩm thiết bị đầu cuối viễn thông Trung Quốc, mẫu máy này xuất hiện ngày 21/10 và dự kiến được công bố chính thức vào tháng 11 tới.

Huawei Mate 70 Air có 3 tùy chọn màu sắc gồm Đen vàng, Trắng lông vũ và Bạc Brocade, chạy hệ điều hành HarmonyOS 5.0. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, hỗ trợ NFC và có thiết kế tương tự dòng Mate 70 với mô-đun camera hình sao đặc trưng. Khung viền được bo cong nhẹ, mặt lưng kính và đường chuyển tiếp micro-arc giúp máy trở nên mỏng, nhẹ và cầm nắm thoải mái hơn.

Nguồn tin rò rỉ cho biết Mate 70 Air có thể ra mắt cùng dòng Mate 80 trong sự kiện tháng 11. Nhiều người dự đoán đây có thể là mẫu điện thoại đầu tiên của Huawei hỗ trợ eSIM, song chi tiết này vẫn chưa được xác nhận. Mức giá khởi điểm dự kiến khoảng 5.999 nhân dân tệ (tương đương hơn 22 triệu đồng).

Sự xuất hiện của Mate 70 Air là bước đi chiến lược trong bối cảnh Huawei đang đối mặt với áp lực doanh số. Theo dữ liệu của IDC, trong quý III/2025, Huawei chỉ còn đứng thứ ba tại thị trường Trung Quốc với 15,2% thị phần, giảm so với mức 18,1% của quý trước. Vivo hiện dẫn đầu với 17,3%, trong khi Apple giữ vị trí thứ hai với 15,8%.

Một trong những nguyên nhân khiến Huawei suy giảm là doanh số kém của dòng Pura 80, ra mắt tháng 6/2025. Dù được giảm giá mạnh trong các đợt khuyến mãi, tổng lượng máy bán ra trong nước mới đạt khoảng 1,67 triệu chiếc, thấp hơn nhiều so với gần 4 triệu chiếc của thế hệ trước.

Mate 70 Air được kỳ vọng sẽ giúp Huawei lấy lại đà tăng trưởng trước khi dòng Mate 80, tích hợp chip Kirin 9030 mới nhất, chính thức ra mắt vào tháng 11. Giới công nghệ đang chờ đợi cách Huawei có thể tạo nên đột phá mới về hiệu năng và giá bán trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các hãng nội địa khác tại Trung Quốc.