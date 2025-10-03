Huawei vượt qua Apple

Huawei vươn lên, trở thành nhà sản xuất smartwatch bán chạy nhất thế giới, chiếm lấy vị trí của Apple.

Doanh số smartwatch của Huawei tăng mạnh nhờ giá cả cạnh tranh và chức năng đa dạng. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo Counterpoint Research, doanh số smartwatch toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34,4 triệu chiếc. Trong đó, Huawei tăng 53%, đạt khoảng 7,2 triệu chiếc, lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu với 21% thị phần.

Ở chiều ngược lại, doanh số Apple Watch giảm 3% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ 7 liên tiếp sụt giảm. Thị phần toàn cầu của dòng sản phẩm này hiện còn 17%, xếp thứ 2 sau nhà sản xuất đến từ Trung Quốc.

Xiaomi đứng thứ 3 với 9% thị phần, tiếp theo là nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc Samsung với 6%.

Giá cả là một lý do giúp Huawei được ưa chuộng. Theo Counterpoint Research, giá trung bình của smartwatch Huawei là 227 USD , chỉ bằng khoảng một nửa so với giá trung bình 413 USD của Apple.

Doanh số smartwatch đang bùng nổ tại thị trường Trung Quốc, một phần nhờ chính phủ hỗ trợ nâng cấp. Điều này mang đến lợi thế lớn cho Huawei. Bên cạnh đó, Nikkei Asia ghi nhận sản phẩm của Huawei cũng được tiêu thụ mạnh tại thị trường Nhật Bản.

"Có thể là do diễn viên kiêm ca sĩ người Nhật Bản Takuya Kimura trở thành đại sứ thương hiệu của Huawei vào tháng 4, nhưng chúng tôi thấy hiện tượng gia tăng lượng khách hàng trong độ tuổi từ 40 đến 70, trong số họ, có người từng ngần ngại về các thương hiệu Trung Quốc", một nhân viên tại cửa hàng Bic Camera ở Tokyo cho biết.

Các cửa hàng cũng chứng kiến ​​người cao tuổi chọn Huawei là thương hiệu đồng hồ thông minh đầu tiên của họ chỉ vì sản phẩm có những chức năng cần thiết yếu.

Trong khi Apple Watch có màn hình vuông, smartwatch của Huawei có cả phiên bản vuông và tròn. Một số model, chẳng hạn GT5 Pro, còn có các tính năng dành cho chơi golf như hướng dẫn sân và đo khoảng cách.

Mặc dù Apple Watch có một số ưu điểm riêng, bao gồm thanh toán không tiếp xúc, khoảng cách về chức năng giữa các sản phẩm của Apple và Huawei dần thu hẹp. Thời lượng pin tương đối ngắn của Apple Watch cũng có thể là nguyên nhân khiến thị phần của sản phẩm này giảm.

Ngoài ra, các nhà bán lẻ ghi nhận hiện tượng khách hàng hoãn mua Apple Watch trong khoảng thời gian tháng 4-6 trước khi Apple Watch Series 11 ra mắt vào tháng 9.

Tại Việt Nam, hãng cũng vừa ra mắt dòng GT 6 và Ultimate 2. Sản phẩm được nâng cấp về chất liệu, độ sáng màn hình và pin silicon-carbon dùng được đến 21 ngày liên tục. Giá bán của đồng hồ không tăng, rẻ hơn các đối thủ cùng phân khúc.