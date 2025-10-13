Lý do Huawei vượt mặt Apple

Huawei dẫn đầu về số lượng bằng cách nắm bắt thị trường đại chúng, trong khi Apple vẫn duy trì sự thống trị phân khúc lợi nhuận cao cấp của mảng smartwatch.

Huawei lần đầu giành vị trí cao nhất trên thị trường đồng hồ thông minh từ Apple trong quý II/2025. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo Counterpoint Research, doanh số smartwatch toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 4-6 năm nay tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34,4 triệu chiếc. Trong đó, Huawei tăng 53%, đạt khoảng 7,2 triệu chiếc, lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu với 21% thị phần.

Ở chiều ngược lại, doanh số Apple Watch giảm 3% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ 7 liên tiếp sụt giảm. Thị phần toàn cầu của dòng sản phẩm này hiện còn 17%, xếp thứ 2 sau nhà sản xuất đến từ Trung Quốc.

Đi sâu vào phân tích, các báo cáo liên quan đều đưa ra kết luận: Huawei đã soán ngôi Apple nhờ chiến lược về giá. Cụ thể, giá bán trung bình (ASP) của đồng hồ Huawei là khoảng 227 USD , trong khi Apple Watch là 413 USD , gần như gấp đôi.

Tuy nhiên, những con số cũng chỉ ra Huawei không chỉ dựa vào giá rẻ để đánh bại Apple. Thương hiệu Trung Quốc đã xây dựng một "kim tự tháp" sản phẩm, từ các mẫu cơ bản như dòng trung cấp (GT, FIT) cho đến những dòng flagship với nhiều chức năng cao cấp và màu sắc thời trang.

Bên cạnh đó, kênh phân phối cũng là một yếu tố quan trọng khác. Tại Trung Quốc, Huawei đã mở rộng các cửa hàng ngoại tuyến đến các thành phố cấp 3 và 4 hay thậm chí là những vùng nông thôn, cho phép nhiều người dùng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Chiến lược này đã giúp thị trường nội địa đóng góp hơn 75% doanh số.

Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, Huawei cũng đang dần mở rộng ra nước ngoài, với hơn 62.000 cửa hàng tại hơn 170 quốc gia và khu vực, bao gồm Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương.

Trong khi Huawei vươn lên nhờ tính năng và giá bán hợp lý, Apple vẫn giữ vững thế mạnh của mình trong phân khúc cao cấp khi Apple Watch nổi tiếng với khả năng vận hành mượt mà và hệ sinh thái ứng dụng phong phú (hơn 50.000 ứng dụng).

Điều này dẫn đến kết quả doanh số cho thấy, Huawei đang dẫn đầu về số lượng bằng cách chiếm lĩnh thị trường đại chúng với dòng sản phẩm toàn diện, thời lượng pin tốt và đa chức năng.

Ngược lại, Táo khuyết củng cố vững chắc trong vòng tròn hệ sinh thái cao cấp, dựa vào ứng dụng và trải nghiệm mượt mà để bảo vệ người dùng trung thành.