Game thủ chia sẻ hình ảnh ấn tượng trong Nghịch Thủy Hàn Closed Beta

Game thủ tham gia trải nghiệm sớm Nghịch Thủy Hàn Closed Beta đều choáng ngợp trước đồ họa chuẩn AAA, đã lưu lại nhiều ảnh và video kỷ niệm đẹp.

Không có bằng chứng nào xác thực hơn là trải nghiệm trực tiếp. Nghịch Thủy Hàn đã chứng minh chất lượng đồ họa “tuyệt đối điện ảnh” - chuẩn chất lượng AAA của mình trong giai đoạn thử nghiệm sớm Closed Beta ngay trước mắt game thủ.

Nhiều người chơi tham gia thử nghiệm đã ghi lại hình ảnh trong game và khoe lên các kênh mạng xã hội của Nghịch Thủy Hàn tác phẩm sáng tạo với mức chất lượng đáng kinh ngạc, hình ảnh nào cũng có thể dùng làm ảnh nền điện thoại hay PC.

Đồ họa chất lượng cao và công nghệ ray tracing

Nghịch Thủy Hàn sở hữu chất lượng đồ họa 3D chất lượng cao, kèm theo đó là chức năng tạo khuôn mặt nhân vật với những điều chỉnh chuyên sâu giúp game thủ tạo ra hình mẫu vừa đẹp mắt vừa mang nét riêng.

Bên cạnh đó, công nghệ AI cũng được ứng dụng giúp game thủ tạo gương mặt tự động bằng cách gõ mô tả hoặc tải ảnh mẫu selfie của mình lên để quét thay vì chỉnh bằng tay. Điều này giúp rất nhiều game thủ sở hữu nhân vật vừa ý. Những ảnh “selfie”, chân dung tuyệt đẹp cũng được ra mắt.

Ánh sáng, phản chiếu và từng gợn sóng được tái hiện chân thực nhờ công nghệ ray tracing. Ảnh từ giao diện game.

Điểm nhấn không nhỏ của đồ họa Nghịch Thủy Hàn chính là việc lần đầu tiên ứng dụng công nghệ ray tracing lên di động. Đây là kết quả hợp tác giữa Nghịch Thủy Hàn và công ty Qualcomm mang công nghệ đồ họa ray tracing vốn chỉ thuộc về máy PC mạnh mẽ trước đây lên Nghịch Thủy Hàn. Chất lượng hình ảnh trên di động từ đây sẽ tiệm cận hoàn toàn với chất lượng của PC.

Khung cảnh trong game gợi cảm giác như đang chiêm ngưỡng một bộ phim điện ảnh. Ảnh từ giao diện game.

Kết quả mang lại là ánh sáng được tái hiện theo vật lý chân thực bao gồm tia sáng, đổ bóng theo cấp độ, phản chiếu theo vật liệu… Người chơi tham gia Closed Beta chứng kiến những khung cảnh kỳ vĩ được tái hiện như thật. Phố thị lấp lánh ánh đèn về đêm và vùng nông thôn rừng núi thiên nhiên sống động được thể hiện chân thực.

Những khoảnh khắc đẹp được không ít game thủ lưu lại qua chức năng chụp màn hình của Nghịch Thủy Hàn. Ảnh từ giao diện game.

Trong Nghịch Thủy Hàn, dù tắt Ray Tracing vẫn có thể thấy gợn sóng và phản chiếu mờ của cảnh vật trên mặt nước. Nhưng khi bật Ray Tracing, từng tia sáng được tính toán và tái hiện y như thế giới thật, người chơi chiêm ngưỡng thêm nhiều chi tiết đời thường: vết bánh xe trên nền đất bùn, thảm thực vật phong phú hơn, bóng đổ của cây cối tinh tế hơn... tất cả là để tạo ra một giang hồ “biết thở”.

Chức năng hỗ trợ chụp ảnh, quay clip tiện lợi

Nghịch Thủy Hàn đã sáng tạo, mở rộng nhiều chức năng của MMORPG và đến cả chụp ảnh màn hình cũng nhận được cải tiến bất ngờ. Phần chụp ảnh được trang bị đầy đủ chức năng hỗ trợ như tư thế chụp, phong cách màu, thời tiết, thời gian trong ngày, ẩn/hiện các nhân vật trong khung ảnh, độ sáng và phơi sáng nhiếp ảnh… Từ đó, người chơi có thể tinh chỉnh khung hình của mình tỉ mỉ nhất để tạo ra kết quả vừa ý.

Game thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp và chia sẻ lên cộng đồng Nghịch Thủy Hàn. Ảnh từ giao diện game.

Không chỉ vậy, chức năng này còn được mở rộng thành quay phim với bộ công cụ hỗ trợ quay cảnh động riêng. Kết quả là nhiều video sáng tạo đã được game thủ khoe lên mạng, từ clip selfie nhảy kiểu TikTok đến những thước phim đầy chất điện ảnh như MV ca nhạc. Tại Nghịch Thủy Hàn, người chơi sẽ được tự do lựa chọn và tạo ra lối chơi riêng.

Khởi nguồn cho sáng tạo vô hạn của game thủ

Với nền tảng đồ họa cao cấp, trang bị công nghệ tân tiến cùng sự hỗ trợ của chức năng chụp ảnh và "Đoàn phim" độc đáo chỉ có trong Nghịch Thủy Hàn, game thủ đang đứng trước cơ hội thể hiện ý tưởng sáng tạo một cách dễ dàng. Việc tích hợp công nghệ AI cho phép người chơi tải lên video nhảy bất kỳ và nhân vật sẽ tái hiện điệu nhảy chính xác từng chuyển động.

Cộng đồng Nghịch Thủy Hàn biến thế giới ảo thành “studio sáng tạo” của riêng mình. Ảnh từ giao diện game.

Thời điểm game ra mắt chính thức hứa hẹn là lúc các ý tưởng quay video, phim ngắn, MV ca nhạc “made by Nghịch Thủy Hàn” được cộng đồng cho ra mắt. Nền tảng đồ họa “tuyệt đối điện ảnh”, chuẩn chất lượng AAA khơi nguồn cho sáng tạo vô hạn của người dùng là đây.