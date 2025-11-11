Nghịch lý iPhone Air

Dù tạo hiệu ứng tốt về marketing, doanh số iPhone Air sau hơn một tháng lên kệ dường như không đạt kỳ vọng.

Độ mỏng của iPhone Air. Ảnh: Bloomberg.

Từng làm việc tại Apple với vị trí Giám đốc sản phẩm cấp cao, Jason Purdy thích chiêm ngưỡng các thiết bị sáng tạo của công ty, trong đó có iPhone Air.

Là một trong những người nhận máy ngày đầu lên kệ, song Purdy quyết định trả lại sản phẩm chỉ sau một tháng. Theo WSJ, những vấn đề xoay quanh chất lượng ảnh, loa ngoài khiến anh cảm thấy iPhone Air chưa thể đáp ứng nhu cầu.

“Hiệu năng thiết bị không thực sự tốt. Nhìn chung, Apple gần như hy sinh mọi yếu tố trên”, Purdy nói. Dù dễ cầm và gây ấn tượng với mọi người, iPhone Air không phải thiết bị phù hợp.

Thành công về marketing

iPhone Air là smartphone mỏng nhất của Apple. Dù vậy theo khảo sát được WSJ trích dẫn, chỉ 1/10 người mua các mẫu iPhone 2025 chọn Air trong những tuần đầu lên kệ.

Trên Internet, nhiều người phàn nàn về camera, chất lượng âm thanh, pin và giá bán của iPhone Air. Theo website Apple, iPhone Air luôn có sẵn khi đặt hàng, trong khi những model khác thuộc dòng iPhone 17 đều phải chờ tối đa 3 tuần.

Apple đang tìm ra chiến lược mới để duy trì tăng trưởng lâu dài cho iPhone. Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, doanh số smartphone toàn cầu gần như đi ngang từ 2021-2024. Trong khi đó, iPhone Air là smartphone đổi mới nhất của hãng kể từ iPhone X năm 2017.

Mặt trước của iPhone Air. Ảnh: The Verge.

“Mỗi khi Apple phát triển điện thoại cho thị trường ngách, chúng đều không thành công”, nhà phân tích Michael Levin từ Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) nhận định. Ông ám chỉ những mẫu iPhone thứ 4 trước đây như iPhone Plus và iPhone mini.

Những cuộc khảo sát từ CIRP cho thấy 29% người mua iPhone tại Mỹ trong quý III chọn các mẫu thuộc dòng iPhone 17, tăng đáng kể so với iPhone 16 cùng kỳ năm ngoái (20%). Công ty cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thu hút quan tâm lớn, trái ngược với Air.

Về mặt tích cực, một số nhà phân tích cho rằng iPhone Air là thành công lớn về marketing với Apple. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển iPhone màn hình gập, có thể mở ra tương tự cuốn sách.

“iPhone Air tạo tiếng vang về marketing hơn là doanh số. Mức độ chú ý xoay quanh màn ra mắt thiết bị lớn nhất trong nhiều năm nay”, nhà phân tích Nabila Popal từ IDC nhận định.

Đánh đổi quá nhiều

Phát ngôn viên của Apple từ chối bình luận về doanh số iPhone Air. Trong đợt báo cáo tài chính đầu tháng 11, CEO Tim Cook nhấn mạnh công ty “rất hạnh phúc với cách mọi người đón nhận iPhone”.

Trên thực tế, iPhone Air là minh chứng cho trình độ kỹ thuật, tối ưu phần cứng của Apple. Dày chỉ 5,6 mm, song sản phẩm sở hữu sức mạnh tính toán mạnh hơn chip Intel của máy Mac cách đây vài năm.

Để đạt độ mỏng, Apple phải đánh đổi một số tính năng. iPhone Air chỉ có một loa ngoài (vị trí loa thoại), âm thanh không có chất lượng stereo khi xem phim/nghe nhạc.

Máy cũng chỉ có một camera sau, thiếu ống kính góc siêu rộng hay telephoto. Để so sánh, iPhone 17 rẻ hơn 200 USD nhưng vẫn trang bị 2 camera sau, dung lượng pin lớn hơn và 2 loa ngoài.

CEO Tim Cook cầm trên tay iPhone 17 Pro (trái) và iPhone Air. Ảnh: Reuters.

iPhone Air cũng đắt hơn 100 USD so với iPhone 16 Plus, có khả năng giúp tăng biên lợi nhuận và bù đắp chi phí thuế quan. Dù vậy, mức giá 1.000 USD vẫn là rào cản lớn với nhiều người.

Tại Trung Quốc, iPhone Air đắt hơn khoảng 280 USD so với iPhone 17, cao hơn mức tiêu chuẩn để hưởng chương trình trợ cấp từ chính phủ, thúc đẩy người dùng chi tiêu. Trong khi đó, việc đủ điều kiện trợ cấp giúp iPhone 17 đạt doanh số cao tại Trung Quốc ngay từ đầu.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cũng xác nhận nhu cầu với iPhone Air không như kỳ vọng. Ông dự đoán Apple có thể cắt 80% sản lượng thiết bị vào đầu năm sau.