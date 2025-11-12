Tin buồn với iPhone Air

Thế hệ thứ hai của chiếc điện thoại siêu mỏng iPhone Air dường như sẽ không ra mắt vào mùa thu năm 2026 như kế hoạch ban đầu.

Độ mỏng của iPhone Air. Ảnh: The Verge.

Mặc dù được giới thiệu như một thiết bị đột phá, tương lai của dòng iPhone Air siêu mỏng đang đối diện với những thay đổi lớn. Theo báo cáo từ The Information, Apple đã hủy bỏ kế hoạch ra mắt iPhone Air thế hệ thứ hai vào mùa thu năm 2026 và thậm chí đã "giảm mạnh quy mô sản xuất phiên bản đầu tiên".

The Information cho biết theo kế hoạch ban đầu, Apple đã đặt mục tiêu công bố một chiếc iPhone Air mới vào mùa thu năm 2026 với các cải tiến đáng kể, bao gồm thiết kế nhẹ hơn và có dung lượng pin tốt hơn, đi kèm công nghệ tản nhiệt buồng hơi giống như dòng iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho biết, thay vì hủy bỏ hoàn toàn, Apple vẫn có thể ra mắt mẫu iPhone Air mới này sớm nhất là vào mùa xuân 2027.

Phone Air là smartphone mỏng nhất của Apple. Dù vậy theo khảo sát được WSJ trích dẫn, chỉ 1/10 người mua các mẫu iPhone 2025 chọn Air trong những tuần đầu lên kệ.

Trên Internet, nhiều người phàn nàn về camera, chất lượng âm thanh, pin và giá bán của iPhone Air. Theo website Apple, iPhone Air luôn có sẵn khi đặt hàng, trong khi những model khác thuộc dòng iPhone 17 đều phải chờ tối đa 3 tuần.

Nhà phê bình công nghệ Mark Gurman của Bloomberg thậm chí còn khuyên rằng không nên mua sản phẩm này vì mức giá hơn 1.000 USD không tương xứng với cấu hình mang lại. Các ý kiến trên mạng xã hội cũng khá gay gắt, đến từ trải nghiệm thực tế đối với thiết bị.

Về cấu tạo, để đạt được độ mỏng 5,5 mm, iPhone Air đã phải đánh đổi rất nhiều, chẳng hạn như chỉ trang bị một camera sau duy nhất và viên pin nhỏ hơn, đến mức Apple phải ra mắt một bộ pin sạc không dây chuyên dụng dành riêng cho thiết bị này.