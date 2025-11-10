'Trùm công nghệ' mới nổi của Trung Quốc hội tụ

Tại Hội nghị Internet Thế giới 2025, nhóm “Lục tiểu long Hàng Châu” trở thành tâm điểm khi đưa ra những câu chuyện đầy tham vọng về tương lai công nghệ của Trung Quốc.

Wang Xingxing (sinh năm 1990), một trong "6 rồng nhỏ Hàng Châu", nhóm lãnh đạo công nghệ mới nổi của Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Dưới màn mưa phùn Giang Nam, Hội nghị Thượng đỉnh Internet Thế giới 2025 đang diễn ra trong bối cảnh khác biệt. Thay vì những gã khổng lồ Internet, tâm điểm năm nay là nhóm doanh nhân công nghệ mới nổi hay còn được giới chuyên môn gọi là “6 con rồng nhỏ của Hàng Châu”.

Đây là những người đang kể tiếp câu chuyện chuyển mình của khoa học - công nghệ Trung Quốc bằng robot, giao diện máy tính, vũ trụ, game và AI nguồn mở.

Những "con rồng" mới nổi

Trong phiên đối thoại mang tên “Đối thoại Lục Long của Ô Trấn” ngày 8/11, người điều phối là Wang Jian, viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, Giám đốc Phòng thí nghiệm Chiết Giang. Ngồi cùng ông là Wang Xingxing, nhà sáng lập Unitree Robotics; Han Bicheng, nhà sáng lập kiêm CEO BrainCo Technology; Huang Xiaohuang, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch ManyCore Technology; Zhu Qiuguo, nhà sáng lập kiêm CEO Deep Robotocs Technology; Feng Ji, nhà sáng lập Game Science, nhà sản xuất Black Myth: Wukong; và nhà nghiên cứu cao cấp Victor Chen của DeepSeek.

Họ cùng chia sẻ hành trình khởi nghiệp, những bước ngoặt công nghệ và góc nhìn về ngành trong khoảng một thập kỷ qua.

Theo cách gọi của truyền thông trong nước, “6 con rồng nhỏ của Hàng Châu” là các doanh nhân trẻ đang đi sâu vào những biên giới công nghệ mới. Từ trải nghiệm thực tế, họ đang cố gắng đưa Trung Quốc chuyển từ vai trò "kẻ theo sau" sang người dẫn dắt trong một số lĩnh vực mũi nhọn.

Trung Quốc đang dẫn đầu về công nghệ AI và robot. Ảnh: Xinhua.

Han Bicheng, CEO BrainCo Technology cho biết khi ông bắt đầu làm giao diện não - máy tính, rất ít người hiểu khái niệm này, ngay cả đội ngũ cũng băn khoăn về khả năng thương mại hóa. Nhờ chính sách hỗ trợ và tiến bộ công nghệ, chỉ trong khoảng 10 năm, công nghệ này đã dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đi vào các ứng dụng như hỗ trợ người mang chân tay giả.

Tuy vậy, ông thừa nhận thách thức khoa học vẫn rất lớn khi não người có khoảng 86-100 tỷ tế bào thần kinh, các tín hiệu chuyển suy nghĩ thành hành động phức tạp, chỉ riêng việc điều khiển một chân giả đã cần tới hàng trăm triệu phép tính mỗi năm.

Huang Xiaohuang, Chủ tịch ManyCore Technology kể lại hành trình từ nhân viên Nvidia ít được chú ý ở Thung lũng Silicon đến nhà sáng lập công ty tại Trung Quốc. Ông tự xây dựng cụm GPU, phát triển công nghệ dựng hình bằng CUDA và trở về nước khởi nghiệp.

“10 năm trước, GPU bị coi là phần cứng phụ. Giờ nó là trung tâm của kỷ nguyên AI,” ông nói. Chủ tịch ManyCore Technology cho rằng dữ liệu khổng lồ từ Internet Trung Quốc chính là “nhiên liệu” cho AI, giúp các công ty trong nước bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Thời đại của AI

Feng Ji, nhà sáng lập Game Science nhấn mạnh ngành công nghiệp nội dung Trung Quốc đã trưởng thành. Ông so sánh năm 2006, số rạp chiếu phim của Trung Quốc bằng Mỹ. Đến năm 2016, doanh thu phòng vé cũng ngang bằng.

“Khi sản phẩm nội địa đạt chuẩn quốc tế, người dùng Trung Quốc sẵn sàng trả giá cao. Nhưng nếu chất lượng kém, họ cũng sẽ quay lưng rất nhanh”, Feng nói.

Chen Deli của DeepSeek cho rằng AI đang bước vào giai đoạn mới. Công ty ông theo đuổi mục tiêu trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) và chọn con đường nguồn mở để phát triển.

DeepSeek là một trong những ông lớn công nghệ mới nổi của Trung Quốc. Ảnh: East Asia Forum.

“AI hiện rất giỏi giải quyết các bài toán phức tạp nhưng lại dễ mắc lỗi ở những việc đơn giản. Chìa khóa là giúp AI học suốt đời và tương tác nhiều hơn với thế giới thực”, Chen nói.

Trong lĩnh vực robot, Wang Xingxing nhận định thành công của Trung Quốc đến từ nền tảng sản xuất mạnh và sự hợp tác toàn cầu. Các robot 4 chân và hình người của Unitree đang được sử dụng trong trường học, phòng thí nghiệm và công ty khởi nghiệp khắp thế giới.

Cùng bàn về tương lai AI, Victor Chen chia tác động của công nghệ này thành 3 giai đoạn. Trong 3-5 năm tới, AI và con người ở “thời kỳ trăng mật” và sẽ bổ trợ rất nhiều cho nhau. Từ 5-10 năm, một số nghề sẽ bị thay thế, buộc doanh nghiệp phải đề ra phương án sớm.

Còn trong 10-20 năm nữa, khi AI có thể đảm nhiệm hầu hết công việc, xã hội sẽ cần định hình lại trật tự mới. “Khác với cuộc cách mạng công nghiệp, AI là chủ thể của trí tuệ chứ không chỉ là công cụ. Ảnh hưởng của nó sâu rộng hơn nhiều”, ông Wang Xingxing nói.