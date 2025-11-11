iPhone sẽ có camera dưới màn hình?

Phiên bản đặc biệt kỉ niệm 20 năm iPhone có thể được trang bị camera dưới màn hình với chất lượng vượt trội.

Chiếc iPhone ra mắt năm 2027 có thể dùng camera dưới màn hình. Ảnh: MacRumors.

Theo Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), quá trình phát triển công nghệ camera dưới màn hình của Apple tiến triển đúng kế hoạch, có thể áp dụng vào năm 2027.

Trên thị trường, một số điện thoại Android có camera selfie ẩn dưới màn hình, nhưng chất lượng hình ảnh thường bị ảnh hưởng do ống kính nằm sau các lớp màn hình. Do đó, Apple sẽ không sử dụng công nghệ này.

Từng có nguồn tin cho rằng Táo khuyết phát triển giải pháp riêng, xuất hiện sớm nhất trên chiếc iPhone gập vào năm sau. Cũng có dự doán về khả năng iPhone 18 Pro được trang bị FaceID bên dưới màn hình.

Những bàn tán xung quanh các công nghệ giúp màn hình iPhone liền lạc, không bị chia cắt bởi camera selfie và các cảm biến nhận diện khuôn mặt có thể phản ánh thực tế Apple đang ráo riết giải quyết vấn đề lâu năm này.

Theo báo cáo vào tháng 4/2024, LG Innotek, một trong những nhà cung cấp quan trọng của Apple, đã phát triển camera dưới màn hình, không để lại lỗ hổng khi không hoạt động.

Hệ thống này sử dụng một mảng ống kính đa lớp "quang học dạng tự do" được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng méo hình và cải thiện độ sáng, bù đắp cho hiện tượng mất ánh sáng thường xảy ra khi camera nằm phía sau màn hình.

Cho đến nay, camera dưới màn hình thường có chất lượng kém hơn đáng kể so với camera thông thường được đặt trong phần khuyết trên đỉnh máy hoặc dạng lỗ đục nhỏ.

Chưa rõ công nghệ liên quan đến dự án của LG Innotek có được sử dụng trên iPhone màn hình gập hay không. Gần đây, JP Morgan đưa tin chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ sở hữu camera dưới màn hình 24 MP, cao gấp 3-4 lần mức thông thường của các đối thủ.

Tin tức này cho thấy khả năng Apple đạt được bước đột phá trong việc cải thiện khả năng truyền ánh sáng và chất lượng hình ảnh so với các thiết kế trước đây.

Hàng loạt nguồn tin đều cho rằng Apple phát triển thiết kế hoàn toàn mới cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm, có thể sở hữu màn hình không viền hoàn toàn, cong cả 4 cạnh. Nhiều người kỳ vọng Apple sẽ bỏ qua tên gọi "‌iPhone‌ 19".

Trước đây, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt ‌iPhone‌ vào năm 2017, Apple bỏ qua "‌iPhone‌ 9" và chỉ đơn giản gọi là ‌iPhone‌ X (số La Mã tượng trưng cho số 10) cùng với ‌iPhone‌ 8 và ‌iPhone‌ 8 Plus.