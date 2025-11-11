'Quán phở anh Hai' tri ân T1 và Faker sau chức vô địch CKTG

"Cậu bé Tê Liệt" chính thức có ngôi sao thứ 6 sau lưng.

Nhân vật "cậu bé Tê Liệt" trong game đã chính thức có chiếc đèn ông sao thứ 6 sau lưng. Ảnh: Marisa0704.

Ngày 10/11, tựa game phiêu lưu kinh dị nổi tiếng của Việt Nam là Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm phở anh Hai) được cập nhật. Như đã chia sẻ với Tri thức - Znews, Marisa0704 - tác giả của tựa game đã tri ân đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) T1 sau chức vô địch thế giới lần thứ 6 vừa đạt được.

Cụ thể, nhân vật “cậu bé Tê Liệt” - người hâm mộ đội tuyển T1 trong game đã được cập nhật với hình ảnh 6 chiếc đèn ông sao lấp lánh sau lưng. Chi tiết này được cho là cách nhà phát triển tri ân chức vô địch thế giới lần thứ 6 (WCG) lịch sử của đội tuyển T1 tại giải đấu hôm 9/11 mới đây.

T1 đã xuất sắc bảo vệ danh hiệu Nhà vô địch thế giới. Với danh hiệu vừa đạt được, huyền thoại Faker (Lee Sang-hyeok) một lần nữa nới rộng khoảng cách với những đối thủ bám đuổi về danh hiệu cá nhân. Anh hiện sở hữu bộ sưu tập kỷ lục với 6 chức vô địch và 2 lần Á quân thế giới.

Tuy nhiên, điều gây chú ý và gây ra tranh cãi chính là hình ảnh ban đầu của nhân vật này: một cậu bé ngồi xe lăn, mặc áo T1. Lý giải cho chi tiết này, nhà phát triển cho biết đây là một hình ảnh vui vẻ được cộng đồng fan T1 tự gọi đùa đội tuyển của mình là "Tê Liệt".

Đây là biệt danh hài hước mà cộng đồng hâm mộ dành cho Faker và đội tuyển, xuất phát từ việc các tuyển thủ của T1 thường gặp vấn đề về phong độ hoặc mắc những lỗi thi đấu "lãng xẹt". Nhân vật ngồi xe lăn trong game được xây dựng nhằm phản ánh và hòa vào không khí trêu đùa nội bộ của cộng đồng fan.

Màn cosplay (hóa trang) các nhân vật trong Quán phở anh Hai độc đáo của cư dân mạng. Ảnh: FBNV.

Dù mang ý nghĩa tri ân và hài hước, chi tiết này đã gây khó chịu với một bộ phận không nhỏ người hâm mộ T1. Nhiều ý kiến cho rằng việc gắn hình ảnh ngồi xe lăn với đội tuyển mà họ ủng hộ là mang tính xúc phạm và thiếu tôn trọng, đặc biệt khi tổ chức T1 đang là một trong những biểu tượng thể thao điện tử vĩ đại nhất thế giới.

Vụ việc trở nên căng thẳng hơn khi một bạn trẻ trên Facebook đã hóa trang thành “Chú bé Tê liệt”, mặc áo T1 và công khai đi xe lăn ngoài đời thực để bày tỏ sự ủng hộ (hoặc châm biếm) đội tuyển. Hành động này đã đẩy vụ việc thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Sự việc cũng phản ánh rõ nét sự khác biệt trong cách người hâm mộ tham gia vào môi trường thể thao điện tử hiện đại. Khác biệt với thể thao truyền thống, các vận động viên và tổ chức eSports, đặc biệt là tại Hàn Quốc, được xây dựng thành những “Idol (thần tượng) kiểu mới”.

Các công ty Hàn Quốc đã khởi xướng trào lưu này, áp dụng các công thức quản lý, tiếp thị và xây dựng hình ảnh của ngành công nghiệp K-Pop cho thể thao điện tử. Điều này khiến cho các tổ chức eSports trở nên nhạy cảm hơn với các yếu tố mang tính tiêu cực hoặc xúc phạm hình ảnh, dù là với mục đích hài hước.

Trong khi đó, LMHT vẫn là một hình thức thi đấu đối kháng qua môi trường trò chơi. Với sự cuồng nhiệt và cách phản ứng mạnh mẽ của người hâm mộ thể thao, những chi tiết như “Cậu bé Tê liệt” được xem là bình thường.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, tác giả của Tiệm phở anh Hai cho biết mục đích việc đưa các chi tiết mang tính “động chạm” tới các fandom là để tạo bất ngờ và gây cười. Tuy nhiên, lập trình viên này cũng xác định được mức độ nhạy cảm của sự việc và khẳng định không có ý định áp dụng phương pháp tương tự cho các trò chơi sau này của mình.