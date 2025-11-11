Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Quán phở anh Hai' tri ân T1 và Faker sau chức vô địch CKTG

  • Thứ ba, 11/11/2025 06:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

"Cậu bé Tê Liệt" chính thức có ngôi sao thứ 6 sau lưng.

Nhân vật "cậu bé Tê Liệt" trong game đã chính thức có chiếc đèn ông sao thứ 6 sau lưng. Ảnh: Marisa0704.

Ngày 10/11, tựa game phiêu lưu kinh dị nổi tiếng của Việt Nam là Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm phở anh Hai) được cập nhật. Như đã chia sẻ với Tri thức - Znews, Marisa0704 - tác giả của tựa game đã tri ân đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) T1 sau chức vô địch thế giới lần thứ 6 vừa đạt được.

Cụ thể, nhân vật “cậu bé Tê Liệt” - người hâm mộ đội tuyển T1 trong game đã được cập nhật với hình ảnh 6 chiếc đèn ông sao lấp lánh sau lưng. Chi tiết này được cho là cách nhà phát triển tri ân chức vô địch thế giới lần thứ 6 (WCG) lịch sử của đội tuyển T1 tại giải đấu hôm 9/11 mới đây.

T1 đã xuất sắc bảo vệ danh hiệu Nhà vô địch thế giới. Với danh hiệu vừa đạt được, huyền thoại Faker (Lee Sang-hyeok) một lần nữa nới rộng khoảng cách với những đối thủ bám đuổi về danh hiệu cá nhân. Anh hiện sở hữu bộ sưu tập kỷ lục với 6 chức vô địch và 2 lần Á quân thế giới.

Tuy nhiên, điều gây chú ý và gây ra tranh cãi chính là hình ảnh ban đầu của nhân vật này: một cậu bé ngồi xe lăn, mặc áo T1. Lý giải cho chi tiết này, nhà phát triển cho biết đây là một hình ảnh vui vẻ được cộng đồng fan T1 tự gọi đùa đội tuyển của mình là "Tê Liệt".

Đây là biệt danh hài hước mà cộng đồng hâm mộ dành cho Faker và đội tuyển, xuất phát từ việc các tuyển thủ của T1 thường gặp vấn đề về phong độ hoặc mắc những lỗi thi đấu "lãng xẹt". Nhân vật ngồi xe lăn trong game được xây dựng nhằm phản ánh và hòa vào không khí trêu đùa nội bộ của cộng đồng fan.

Quan pho anh Hai anh 1

Màn cosplay (hóa trang) các nhân vật trong Quán phở anh Hai độc đáo của cư dân mạng. Ảnh: FBNV.

Dù mang ý nghĩa tri ân và hài hước, chi tiết này đã gây khó chịu với một bộ phận không nhỏ người hâm mộ T1. Nhiều ý kiến cho rằng việc gắn hình ảnh ngồi xe lăn với đội tuyển mà họ ủng hộ là mang tính xúc phạm và thiếu tôn trọng, đặc biệt khi tổ chức T1 đang là một trong những biểu tượng thể thao điện tử vĩ đại nhất thế giới.

Vụ việc trở nên căng thẳng hơn khi một bạn trẻ trên Facebook đã hóa trang thành “Chú bé Tê liệt”, mặc áo T1 và công khai đi xe lăn ngoài đời thực để bày tỏ sự ủng hộ (hoặc châm biếm) đội tuyển. Hành động này đã đẩy vụ việc thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Sự việc cũng phản ánh rõ nét sự khác biệt trong cách người hâm mộ tham gia vào môi trường thể thao điện tử hiện đại. Khác biệt với thể thao truyền thống, các vận động viên và tổ chức eSports, đặc biệt là tại Hàn Quốc, được xây dựng thành những “Idol (thần tượng) kiểu mới”.

Các công ty Hàn Quốc đã khởi xướng trào lưu này, áp dụng các công thức quản lý, tiếp thị và xây dựng hình ảnh của ngành công nghiệp K-Pop cho thể thao điện tử. Điều này khiến cho các tổ chức eSports trở nên nhạy cảm hơn với các yếu tố mang tính tiêu cực hoặc xúc phạm hình ảnh, dù là với mục đích hài hước.

Trong khi đó, LMHT vẫn là một hình thức thi đấu đối kháng qua môi trường trò chơi. Với sự cuồng nhiệt và cách phản ứng mạnh mẽ của người hâm mộ thể thao, những chi tiết như “Cậu bé Tê liệt” được xem là bình thường.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, tác giả của Tiệm phở anh Hai cho biết mục đích việc đưa các chi tiết mang tính “động chạm” tới các fandom là để tạo bất ngờ và gây cười. Tuy nhiên, lập trình viên này cũng xác định được mức độ nhạy cảm của sự việc và khẳng định không có ý định áp dụng phương pháp tương tự cho các trò chơi sau này của mình.

Dùng ChatGPT thế nào để không tạo ra nội dung vô tri

Sự phát triển của AI mở ra nhiều tiềm năng nhưng cũng có không ít mối lo đối với ngành xuất bản, đặc biệt là nhóm tác giả viết sách.

Các tác giả sách cần phải chấp nhận sự vươn lên của AI, sử dụng chúng như một "siêu trợ lý" thay vì chối bỏ trào lưu. Chia sẻ với Tri thức - Znews, nhiều cây viết cho rằng người làm sách vẫn có thể đứng vững trong thời đại AI nếu biết cách tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Cẩn thận với phiên bản 'Quán Phở Anh Hai' trên smartphone

Sự xuất hiện không chính thức của một phiên bản di động cho tựa game đang gây sốt "Quán Phở Anh Hai" đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

18:05 7/11/2025

Cha đẻ 'Quán phở anh Hai' muốn tri ân T1

Marisa0704 là tác giả bí ẩn đứng sau Quán phở của anh Hai, tựa game indie đang gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam.

06:16 5/11/2025

Phở anh Hai 'nổi như cồn' dù không có thật

Tựa game Tiệm Phở của Anh Hai do sinh viên Việt phát triển bất ngờ gây sốt. Hai cụm từ "Phở anh Hai" và "số 10 Đan Phượng” cũng lọt top xu hướng tìm kiếm trên mạng dù không có thật.

13:05 3/11/2025

Việt Anh

Quán phở anh Hai Game LMHT T1 Vô Địch Kỷ Lục Brother Hai's Pho Restaurant LMHT Lee Sang-hyeok WCG

Nghich ly iPhone Air hinh anh

Nghịch lý iPhone Air

10 phút trước 07:42 11/11/2025

0

Dù tạo hiệu ứng tốt về marketing, doanh số iPhone Air sau hơn một tháng lên kệ dường như không đạt kỳ vọng.

'Trum cong nghe' moi noi cua Trung Quoc hoi tu hinh anh

'Trùm công nghệ' mới nổi của Trung Quốc hội tụ

13 giờ trước 18:56 10/11/2025

0

Tại Hội nghị Internet Thế giới 2025, nhóm “Lục tiểu long Hàng Châu” trở thành tâm điểm khi đưa ra những câu chuyện đầy tham vọng về tương lai công nghệ của Trung Quốc.

Tong thong Han Quoc chuc mung T1 vo dich hinh anh

Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng T1 vô địch

16 giờ trước 15:43 10/11/2025

0

Lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc đăng bài chúc mừng nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Nhà chức trách nước này có sự quan tâm lớn đến ngành eSports.

