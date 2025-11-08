Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đối tác của Nvidia thắng lớn

  • Thứ bảy, 8/11/2025 10:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Foxconn ghi nhận doanh thu tháng 10 tăng hơn 11% khi nhu cầu máy chủ phục vụ trí tuệ nhân tạo tiếp tục bùng nổ.

Doanh thu của Foxconn tăng mạnh nhờ nhu cầu về linh kiện trong lĩnh vực AI. Ảnh: Bloomberg.

Doanh thu của Hon Hai Precision Industry (Foxconn), đối tác sản xuất máy chủ cho Nvidia, tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 10, nhờ nhu cầu bền vững với các sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực AI.

Theo báo cáo mới nhất, doanh thu tháng 10 của Foxconn đạt 895,7 tỷ Đài tệ (tương đương 29 tỷ USD), tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này tương đương tốc độ tăng trưởng trong quý III và dự kiến doanh số của công ty sẽ tăng thêm khoảng 15% trong Quý IV/2025, kết thúc vào tháng 12.

Foxconn là nhà cung ứng quan trọng trong chuỗi sản xuất máy chủ chứa chip AI cho các trung tâm dữ liệu, lĩnh vực trụ cột của làn sóng đầu tư công nghệ toàn cầu hiện nay. Công ty này hưởng lợi lớn từ nhu cầu ngày càng cao của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Meta và OpenAI, khi họ đẩy mạnh chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý rằng phần lớn các công ty này vẫn chưa thu được lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực này.

Bên cạnh mảng AI, Foxconn vẫn phụ thuộc đáng kể vào Apple, khách hàng lớn nhất của nhà sản xuất này. Foxconn hiện là nhà lắp ráp iPhone chủ lực, đóng góp phần lớn doanh thu cho tập đoàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu điện thoại thông minh toàn cầu giảm tốc, công ty có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) đang chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực AI để tìm động lực tăng trưởng mới.

Công ty cũng mở rộng hoạt động sản xuất ra ngoài châu Á. Các lãnh đạo Foxconn cho biết doanh nghiệp đang tăng cường năng lực sản xuất máy chủ AI tại Mỹ, đặc biệt ở các bang Wisconsin và Texas, nơi công ty đã có sẵn cơ sở hạ tầng. Việc mở rộng này nằm trong chiến lược củng cố vị thế của Foxconn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đáp ứng nhu cầu nội địa ngày càng tăng tại thị trường Mỹ.

Dự kiến, Hon Hai sẽ công bố kết quả kinh doanh Quý III/2025 trong tháng 11. Giới quan sát nhận định kết quả này sẽ phản ánh rõ hơn tác động từ sự bùng nổ của AI cũng như chiến lược đa dạng hóa của Foxconn trong bối cảnh thị trường điện tử tiêu dùng truyền thống đang chững lại.

