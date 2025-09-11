200.000 người đang lắp ráp iPhone nhưng vẫn không đủ bán

Foxconn tăng tốc sản xuất iPhone 17 tại Trịnh Châu với gần 200.000 công nhân, đi cùng mức thưởng kỷ lục để hút lao động mùa cao điểm trước thềm ra mắt sản phẩm mới.

Foxconn tăng tốc tuyển dụng cho mùa cao điểm trong năm. Ảnh: Bloomberg.

Foxconn đang tăng tốc sản xuất iPhone 17 tại khu phức hợp Trịnh Châu, với gần 200.000 công nhân làm việc theo chế độ 2 ca/ngày. Đây là giai đoạn cao điểm thường niên khi Apple ra mắt sản phẩm mới.

Sáng ngày 6/9, trung tâm tuyển dụng tại Cảng Trịnh Châu chật kín người lao động. Họ mang theo vali, chăn gối, xếp hàng đăng ký làm công nhân thời vụ. Quy trình tuyển dụng được vận hành như một dây chuyền với các bước như gửi hành lý, điền đơn, chụp ảnh, kiểm tra hình xăm, lựa chọn hình thức khám sức khỏe và nhận thẻ công ty.

Thay đổi quy trình tuyển dụng

Khác với các năm trước, từ tháng 9 năm nay, Foxconn cho phép công nhân thời vụ tự quyết định có khám sức khỏe hay không. Một số nhân viên thừa nhận lý do chính là thiếu hụt lao động, bởi nếu khám và phát hiện huyết áp cao, ứng viên sẽ không được nhận.

Theo chia sẻ với Jiemian News, số lượng tuyển dụng năm nay nhiều hơn năm ngoái. Vào tháng 8, mức thưởng tuyển dụng cao nhất lên tới 9.800 nhân dân tệ ( 1.376 USD ), giúp Foxconn có thể tuyển hàng chục nghìn lao động chỉ trong vài ngày. Mức thưởng phần nào cho thấy nhu cầu tuyển công nhân ở từng thời điểm.

Các công nhân được tuyển dụng thời vụ sẽ được nhận thêm khoản thưởng lớn sau khi hoàn thành đủ thời gian cam kết, thường lên tới hơn 20.000 nhân dân tệ ( 2.808 USD ) chỉ trong 3 tháng. Đây cũng là lý do chính khiến nhiều người chấp nhận làm việc trên dây chuyền lắp ráp.

Foxconn tăng khoản thưởng cho công nhân mùa cao điểm. Ảnh: Reuters.

Đầu mỗi mùa thu, nhu cầu lao động tại Foxconn Trịnh Châu luôn tăng đột biến. Năm nay, mức thưởng dao động liên tục từ 4.800 nhân dân tệ ( 674 USD ) vào cuối tháng 6, vượt 8.000 nhân dân tệ ( 1.123 USD ) trong tháng 7 và đạt đỉnh 9.800 nhân dân tệ ( 1.376 USD ) vào tháng 8 trước khi giảm trở lại trên 9.000 nhân dân tệ ( 1.263 USD ) đầu tháng 9.

“Việc sản xuất iPhone mới đòi hỏi nhiều nhân lực hơn. Mức thưởng lên xuống tùy tình hình, khi giảm thấp thì khó tuyển, phải điều chỉnh ngay”, anh Lý Dịch, một công nhân đến từ Hà Nam (Trung Quốc) cho biết.

Hiện nhà máy đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt iPhone 17, nhu cầu nhân công vẫn tiếp tục tăng. Ngoài công nhân hợp đồng, Foxconn còn sử dụng số lượng lớn lao động theo giờ. Ngày 5/9, gần 2.000 người chờ việc tại điểm điều động trong khuôn viên nhà máy.

Số lượng nhân công khổng lồ

Bên trong phân xưởng, gần 200.000 công nhân chia ca liên tục siết ốc vít, dán màng và lắp ráp linh kiện. Sản phẩm hoàn chỉnh được đóng gói trong hộp in logo Apple. Con số này vẫn chưa phải kỷ lục, bởi có thời điểm Foxconn Trịnh Châu từng chứa tới 400.000 lao động khi chỉ mình công ty chịu trách nhiệm chính cho việc lắp ráp iPhone.

Nhà máy Foxconn tại khu kinh tế sân bay Trịnh Châu rộng 5,6 triệu m2, được chia thành nhiều phân xưởng từ A đến K. Đây là cơ sở lắp ráp iPhone lớn nhất toàn cầu. Từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, nhà máy vận hành gần hết công suất để đáp ứng nhu cầu cho đến hết mùa lễ cuối năm.

Tuy nhiên, cường độ cao khiến lao động thường xuyên thay đổi. Do làm việc 2 ca liên tục, nhiều người rời đi sau một thời gian ngắn, buộc Foxconn phải tuyển bổ sung thường xuyên. Một công nhân kỳ cựu chia sẻ, lao động thời vụ thường chỉ gắn bó 2-3 tháng, đúng vào giai đoạn Apple cần tăng tốc sản xuất. Khi đơn hàng ổn định, nhà máy sẽ dần giảm bớt dây chuyền.

Cường độ làm việc tại Foxconn liên tục thay đổi để đáp ứng yêu cầu từ đối tác. Ảnh: Bloomberg.

Foxconn chia lao động thành 3 nhóm gồm công nhân theo giờ, công nhân thời vụ và nhân viên chính thức. Mỗi nhóm có mức lương, chế độ thưởng và phúc lợi khác nhau, phù hợp từng giai đoạn sản xuất.

Theo ông Huang Yunpeng, trưởng nhóm sản xuất có 10 năm kinh nghiệm, hiện các dây chuyền tại Trịnh Châu đã vận hành 80-90% công suất. Phần lớn đã chuyển sang sản xuất iPhone 17, chỉ còn vài phân xưởng duy trì lắp ráp iPhone 16 trước khi kết thúc trong 1-2 tuần tới.

Quy trình sản xuất hàng loạt luôn bắt đầu từ các bước thử nghiệm. Từ tháng 5, Foxconn Thâm Quyến đã lắp ráp những chiếc iPhone 17 đầu tiên, sau đó chuyển giao kinh nghiệm để Trịnh Châu bắt đầu sản xuất thử. Chỉ khi nguồn linh kiện ổn định và đạt tiêu chuẩn, việc sản xuất quy mô lớn mới được triển khai.

Từ tháng 7, các tầng sản xuất mới tại Trịnh Châu được đưa vào vận hành từng bước. Dự kiến đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, toàn bộ dây chuyền sẽ hoạt động hết công suất.