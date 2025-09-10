Apple có thể sản xuất 100 triệu iPhone 17

BOE bắt đầu giao tấm nền OLED cho iPhone 17 Pro, nhưng sản lượng dự kiến chỉ đạt 2-3 triệu chiếc, thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Apple có thể sản xuất tới 100 triệu chiếc iPhone 17 trong nửa cuối năm 2025. Ảnh: 9to5mac.

BOE đã nhận được sự chấp thuận từ Apple cho việc cung cấp tấm nền OLED LTPO cho iPhone 17 Pro và đã bắt đầu giao hàng. Tuy nhiên, sản lượng thực tế dường như thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Theo nguồn tin trong ngành vào tháng 1, BOE có thể cung cấp khoảng 2-3 triệu tấm nền OLED cho Apple trong năm nay. Trước đó, nhà sản xuất này kỳ vọng xuất xưởng tới 10 triệu chiếc. Một số dự báo khác đưa ra con số dao động từ 2-5 triệu, nhưng mức thực tế chỉ đạt khoảng 3 triệu.

Apple dự kiến sản xuất khoảng 100 triệu iPhone 17 trong nửa cuối năm, trong đó mẫu Pro Max được đánh giá là mẫu bán chạy nhất, tiếp theo là Pro, bản tiêu chuẩn và Air. Về nguồn cung màn hình, Samsung Display chiếm khoảng 50% thị phần, LG Display khoảng 40%, còn BOE chỉ ở mức 2-3%. Trong khi Samsung sản xuất tấm nền cho cả 4 mẫu iPhone 17, LG Display đảm nhiệm 3 mẫu (trừ Pro) và BOE chỉ tham gia ở mẫu Pro.

Khác với các thế hệ trước, toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ được trang bị tấm nền OLED LTPO. Đây cũng là lần đầu tiên BOE được Apple phê duyệt sản xuất hàng loạt loại tấm nền này. Dù vậy, năng suất và đơn giá của nhà sản xuất Trung Quốc đều ở mức thấp. UBI Research ước tính giá mỗi tấm nền OLED của BOE chỉ khoảng 40 USD , thấp hơn nhiều so với mức 80- 100 USD của các nhà sản xuất khác.

Ngoài yếu tố sản lượng, BOE còn vướng vào tranh chấp pháp lý với Samsung Display. Tháng 7/2024, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã ra lệnh cấm nhập khẩu tấm nền của BOE vì cáo buộc vi phạm bí mật thương mại. Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với iPhone sử dụng màn hình BOE. Samsung Display đồng thời nộp đơn kiện dân sự tại tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc BOE vi phạm bằng sáng chế và bí mật thương mại.

BOE hiện sản xuất màn hình OLED cho iPhone chủ yếu tại nhà máy B11 ở Miên Dương, bên cạnh các cơ sở B7 ở Thành Đô và B12 ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Một số nguồn tin cho rằng công ty có thể đang chuyển dây chuyền sản xuất từ B11 sang B12 để giảm áp lực từ các cáo buộc. Tuy nhiên, việc thay đổi địa điểm sản xuất không giúp BOE tránh khỏi những ràng buộc pháp lý.

Trong quá khứ, B12 từng xin phê duyệt sản xuất màn hình cho iPhone 15 Plus nhưng không được Apple chấp thuận. Hiện các công ty con của BOE tại Thành Đô, Miên Dương, Trùng Khánh và Vũ Hán đều nằm trong diện bị Samsung Display kiện tại Mỹ.

