Nhà mạng làm lộ thông số iPhone 17 ngay trước giờ ra mắt

Một nhà mạng ở Hàn Quốc dường như đã làm rò rỉ các thông số kỹ thuật cho dòng iPhone 17, bao gồm hỗ trợ video 8K cho các mẫu Pro và chi tiết về iPhone 17 Air.

Apple dự kiến ra mắt iPhone 17 trong sự kiện diễn ra từ 0h đêm 10/9 (giờ Việt Nam). Nhiều nguồn tin rò rỉ đều cho biết dòng smartphone mới sẽ sở hữu nâng cấp lớn xoay quanh thiết kế, cụm camera và những yếu tố khác.

Theo các hình ảnh được chia sẻ bởi chuyên gia tin đồn @Jukanlosreve trên X, bảng thông số kỹ thuật về iPhone 17 đã được được phân phối nội bộ tại các nhà mạng điện thoại di động ở Hàn Quốc.

Cụ thể, theo bảng thông số, các mẫu Pro được cho là sẽ sử dụng chip A19 Pro và 12 GB RAM, trong khi phiên bản iPhone 17 Air và tiêu chuẩn sử dụng chip A19 với 8 GB RAM.

Màn hình của iPhone 17 sẽ có kích thước 6,3 inch, tương tự iPhone 17 Pro.Trong khi đó, iPhone 17 Air sẽ có màn hình 6,6 inch, và Pro Max vẫn là phiên bản lớn nhất với kích thước 6,9 inch.

Bảng thông số kỹ thuật cho dòng iPhone 17 bị rò rỉ. Ảnh: Jukanlosreve/X.

iPhone 17 sẽ chỉ có hai camera sau, với cảm biến 48 MP và 12 MP. Phiên bản Air sẽ có thêm một camera 48 MP và hỗ trợ khả năng quay video 4K.

Dung lượng pin được liệt kê là 3.600 mAh cho iPhone 17, 2.800 mAh cho iPhone 17 Air, 3.700 mAh cho bản Pro và cao nhất là 6.000 mAh cho Pro Max.

Về dung lượng lưu trữ, iPhone 17 và Air sẽ có dung lượng từ 128-512 GB. Bản Pro sẽ từ 128 GB cho đến 1TB, trong khi Pro Max sẽ có các lựa chọn 256 GB đến 1 TB.

Sau các dòng iPhone 15 hay iPhone 16 không mấy đột phá, iPhone 17 có thể trở thành thế hệ được nâng cấp mạnh nhất những năm gần đây.

Ngày 13/8, chuyên gia tin đồn Instant Digital cho biết iPhone 17 tại Mỹ sẽ đắt hơn 50 USD so với bản tiền nhiệm. Thiết bị dự kiến có giá khởi điểm 1.050 USD . Cuối tháng 8, nhà phân tích Jeff Pu cũng tuyên bố iPhone 17 sẽ tăng giá do tác động thuế quan mà Mỹ áp lên Trung Quốc, Ấn Độ.