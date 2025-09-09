Tất cả những điểm đã biết về iPhone 17

Dòng iPhone 17 được đồn đoán sở hữu thiết kế mới, nâng cấp camera và giá tăng nhẹ.

Apple dự kiến ra mắt iPhone 17 trong sự kiện diễn ra từ 0h đêm 10/9 (giờ Việt Nam). Dù không chia sẻ chi tiết, nhiều tin đồn cho biết dòng smartphone mới sẽ sở hữu nâng cấp lớn xoay quanh thiết kế, cụm camera và những yếu tố khác.

Ngoài các model tiêu chuẩn, mọi ánh mắt còn dành cho iPhone 17 Air siêu mỏng, nhiều khả năng thay thế dòng Plus. Bên cạnh đó, ít nhất một mẫu iPhone 17 sẽ đắt lên.

Sau các dòng iPhone 15 hay iPhone 16 không mấy đột phá, iPhone 17 có thể trở thành thế hệ được nâng cấp mạnh nhất những năm gần đây. Dưới đây là các cải tiến đáng chờ đợi của iPhone 17 dựa trên tin đồn.

Giá bán có thể tăng

Giá bán của iPhone 17 vẫn là điều gây tranh cãi. Viết trên Truth Social hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 25% với tất cả iPhone sản xuất ngoài nước Mỹ.

Trên thực tế, Apple đã chuyển một phần dây chuyền lắp ráp sang Ấn Độ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, đất nước bị Mỹ áp thuế cao hơn. Theo Bloomberg, các nhà máy do Tata Group điều hành dự kiến lắp ráp 50% sản lượng iPhone tại Ấn Độ trong 2 năm, bên cạnh đối tác lớn của Táo khuyết là Foxconn.

Thông tin iPhone tăng giá cũng được WSJ chia sẻ vào tháng 5. Dù vậy, lý do tăng giá có thể đến từ thiết kế mới và phần cứng cải tiến, không hoàn toàn đến từ thuế quan.

Thiết kế của iPhone 17 Pro dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Ngày 13/8, chuyên gia tin đồn Instant Digital cho biết iPhone 17 tại Mỹ sẽ đắt hơn 50 USD so với bản tiền nhiệm. Thiết bị dự kiến có giá khởi điểm 1.050 USD , nhưng dung lượng lưu trữ tăng gấp đôi lên 128 GB. Cuối tháng 8, nhà phân tích Jeff Pu cũng tuyên bố iPhone 17 sẽ tăng giá do tác động thuế quan mà Mỹ áp lên Trung Quốc, Ấn Độ.

Trong bài đăng hồi tháng 7, nhà phân tích Edison Lee từ Jefferies cho biết Apple dự kiến tăng 50 USD cho tất cả model iPhone 17. Dù vậy đến ngày 2/9, nghiên cứu từ ngân hàng JPMorgan tuyên bố chỉ có iPhone 17 Pro bị tăng giá. Về cơ bản, Apple sẽ loại bỏ phiên bản 128 GB, đưa 256 GB trở thành tùy chọn thấp nhất.

JPMorgan cũng dự đoán iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ giữ nguyên giá khởi điểm ( 800 USD ), trong khi iPhone 17 Air có giá tương đương iPhone 16 Plus ( 900 USD ) hoặc 950 USD . Nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cũng cho rằng giá của iPhone 17 Air sẽ bằng iPhone 16 Plus.

Camera cải tiến

Camera luôn là cải tiến được chờ đợi trên mỗi thế hệ iPhone. Hồi tháng 4, nhà phân tích Jeff Pu cho biết cả 4 mẫu iPhone 17 sẽ trang bị camera selfie 24 MP, tăng gấp đôi so với trước đây (12 MP).

Thông tin tương tự cũng được nhà phân tích Ming-Chi Kuo chia sẻ vào tháng 1/2024. Ngoài ra, ông dự đoán telephoto trên iPhone 17 Pro Max sẽ dùng cảm biến 48 MP kích thước 1/2,6 inch, cải tiến so với 12 MP 1/3,1 inch của iPhone 16 Pro.

Nói thêm với MacRumors, một nguồn tin giấu tên cho biết camera telephoto trên iPhone 17 Pro sẽ hỗ trợ zoom quang tối đa 8x, tăng đáng kể so với iPhone 16 Pro.

Cụm camera của iPhone 17 Pro. Ảnh: MacRumors.

Apple cũng được cho đang phát triển ứng dụng camera với nhiều chế độ chuyên nghiệp, dù chưa rõ tính năng này chỉ dành riêng cho iPhone 17 Pro hay toàn bộ model.

Trên kênh YouTube FrontPageTech, leaker Jon Prosser cho biết iPhone 17 sẽ hỗ trợ chế độ quay video mới, cho phép ghi hình camera trước và sau cùng lúc, phù hợp cho các nhà sáng tạo nội dung hoặc vlogger.

Trong loạt ảnh được leaker Majin Bu chia sẻ vào tháng 2, camera sau của iPhone 17 Pro sẽ có kích thước lớn hơn, cụm lồi hình chữ nhật tương tự Google Pixel. Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn giữ cụm camera dọc, còn iPhone 17 Air chỉ có một ống kính.

Tinh chỉnh thiết kế

Thiết kế của iPhone 17 không còn mới mẻ khi tin đồn xuất hiện khá nhiều. Điểm nhấn có thể đến từ iPhone 17 Air, khi leaker Ice Universe cho biết sản phẩm chỉ mỏng 5,5 mm ở vị trí mỏng nhất.

Ngoài ra, Kuo dự đoán iPhone 17 Air chỉ trang bị một camera sau với độ phân giải 48 MP, nằm trong cụm lồi ngang hình viên thuốc. Thiết bị được dự đoán sở hữu màn hình OLED 6,6 inch với ProMotion, lỗ khuyết Dynamic Island và Face ID.

Nguyên mẫu thực tế của iPhone 17 Pro cũng xuất hiện trên mạng xã hội X. Dựa vào hình ảnh, thiết bị được gắn ốp lưng với cụm camera ngang lộ rõ. Nhà phân tích Mark Gurman thậm chí “thả tim” vào ảnh, cho thấy thông tin rò rỉ có thể chính xác.

Hình ảnh được cho của iPhone 17 Pro đang thử nghiệm. Ảnh: @Skyfops/X.

Sau khi tích hợp thất bại trên iPhone 16 Pro, Majin Bu dự đoán Apple vẫn phát triển nguyên mẫu iPhone với nút bấm cảm ứng lực, hoạt động tương tự Camera Control. Dù vậy, chưa rõ công ty có trang bị hệ thống này trên iPhone 17 không.

Với những model còn lại, nhà phân tích Jeff Pu cho biết iPhone 17, iPhone 17 Air và 17 Pro sử dụng khung nhôm với kết cấu phức tạp hơn. Để so sánh, iPhone 16 và 16 Plus dùng khung nhôm bình thường, trong khi bộ đôi iPhone 16 Pro trang bị khung titan.

Dù vậy, trang tin The Information đầu tháng 9 cho biết cả 4 mẫu iPhone 17 sẽ dùng khung nhôm. Với thiết kế mặt lưng, bộ đôi iPhone 17 Pro dự kiến kết hợp chất liệu kính và nhôm, nửa trên bằng nhôm cho cụm camera và nửa dưới dùng kính để hỗ trợ sạc không dây.

Độ dày của iPhone 17 Air so với iPhone 16 Pro Max. Ảnh: MacRumors.

Trừ iPhone 17 Air, nhà phân tích Jeff Pu cho biết các mẫu iPhone 17 còn lại sẽ giữ nguyên kích thước màn hình. Nếu thông tin chính xác, iPhone 17 có màn hình 6,1 inch, iPhone 17 Pro là 6,3 inch, trong khi iPhone 17 Pro Max là 6,9 inch.

Một tin đồn khác được trang tin The Elec (Hàn Quốc) tiết lộ đầu năm 2024 cho biết iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ lần đầu sử dụng công nghệ LTPO, cho phép kích hoạt chế độ luôn bật (always-on) và ProMotion, tần số quét 120 Hz tương tự dòng Pro.

Apple cũng có thể di chuyển logo Táo khuyết ở mặt lưng xuống vị trí thấp hơn để tăng tính cân đối cụm camera. Loạt ảnh dựng của Majin Bu cho thấy logo Apple đặt giữa khung kính hình vuông. Thiết kế này giúp giữ nguyên sạc không dây và MagSafe, dù các hãng phụ kiện phải điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp vị trí mới.

Nhiều màu sắc mới

Để tăng tính đa dạng, Apple thường thay đổi tùy chọn màu sắc qua từng thế hệ iPhone. Điều này có thể tiếp tục diễn ra trên iPhone 17, khi leaker Majin Bu cho biết Táo khuyết đang thử nghiệm màu xanh dương cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Dù vậy theo thông tin mới nhất, màu sắc trên có thể chuyển sang thiết bị khác.

Cụ thể, nguồn tin từ Macworld đầu tháng 7 cho biết màu xanh dương nhiều khả năng xuất hiện trên iPhone 17 Air với tông nhạt hơn. Kể cả Majin Bu cũng đính chính màu xanh dương sẽ có trên iPhone 17 Air thay vì iPhone 17 Pro.

Ngày 20/6, Bu chia sẻ rằng Apple đang thử nghiệm màu tím phấn (pastel) và xanh lá cây trên iPhone 17. Những màu này có thể thay thế một số màu của iPhone 16, chẳng hạn như hồng hoặc xanh dương đậm.

Những màu sắc được đồn đoán của iPhone 17 Pro. Ảnh: Majin Bu.

Với những màu khác, Macworld cho biết iPhone 17 vẫn giữ màu đen và trắng từ iPhone 16, bên cạnh các màu như xám, xanh dương nhạt, xanh lá và tím.

Trang tin cũng dự đoán iPhone 17 Air sẽ có màu đen và trắng, bên cạnh xanh dương nhạt và vàng. Màu xanh này có thể nhạt hơn so với xanh dương trên iPhone 17 tiêu chuẩn, trong khi màu vàng tương tự titan sa mạc nhưng tươi hơn.

Với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, bộ đôi này được đồn đoán có màu đen, trắng, xám (giống titan tự nhiên), xanh navy đậm và cam, lấy cảm hứng từ nút Action của Apple Watch.

Phần cứng và thời lượng pin

Theo Mark Gurman, toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ trang bị chip xử lý A19, riêng iPhone 17 Pro sử dụng phiên bản A19 Pro cao cấp hơn. Cả 4 thiết bị nhiều khả năng trang bị RAM 12 GB, tăng mạnh so với mức 8 GB trên iPhone 16 Pro.

iPhone 17 Air nhiều khả năng sử dụng modem C1 do Apple tự phát triển, và loại bỏ khay SIM trên toàn cầu.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, ít nhất một mẫu iPhone 17 sẽ trang bị chip Wi-Fi 7 do Apple tự phát triển. Hiện tại, iPhone 16 sử dụng chip Wi-Fi kết hợp Bluetooth do Broadcom cung cấp, nhưng thông số kỹ thuật bị giới hạn. Trong khi đó, chip của Apple sẽ trang bị thông số mới nhất.

Ngoài ra, iPhone 17 Pro có thể trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi, giúp tản nhiệt tốt hơn khi sử dụng tác vụ nặng. Majin Bu ngày 11/8 cho biết sản phẩm có thiết kế ăng-ten giống Apple Watch Ultra, bao quanh cụm camera sau để cải thiện cường độ 5G.

Màu xanh lá và hồng phấn được đồn đoán trên iPhone 17. Ảnh: MacRumors.

Với iPhone 17 Air, Apple nhiều khả năng giảm dung lượng pin để tối ưu độ mỏng. Tuy vậy, Mark Gurman nhấn mạnh thời lượng pin của sản phẩm sẽ “ngang các mẫu iPhone hiện tại”, có thể là iPhone 16e.

Theo cây viết từ Bloomberg, những tối ưu về phần mềm và phần cứng, đặc biệt đến từ modem C1, có thể kéo dài thời lượng sử dụng của iPhone 17 Air.

Tuy vậy, trang tin The Information cho biết chỉ 60-70% người dùng iPhone 17 Air có thể sử dụng máy cả ngày mà không cần sạc lại, theo thử nghiệm nội bộ của Apple. Để so sánh, tỷ lệ trên với những thiết bị khác đạt khoảng 80-90%.

Một nguồn tin khác từ Bloomberg cho biết iPhone 17 Air có thể sử dụng pin silicon-anode do TDK cung cấp. Công nghệ này giúp kéo dài thời lượng pin dù kích thước vật lý nhỏ. Ngoài ra, sản phẩm có thể trang bị khả năng sạc ngược không dây, cho phép sạc AirPods hoặc phụ kiện bằng cách đặt lên mặt lưng.