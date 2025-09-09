iPhone 17 bán sớm chưa chắc là tin vui cho khách Việt

Apple mở bán iPhone 17 series ở Việt Nam cùng ngày tại các thị trường lớn. Điều này đồng nghĩa đại lý trong nước phải chia sẻ lô hàng với nhiều nước, dẫn đến khan hiếm.

Không dễ để người dùng Việt Nam mua được iPhone 17 trong đợt đầu. Ảnh: Bloomberg.

Theo nhiều nguồn tin xác nhận với Tri Thức - Znews, iPhone 17 là thế hệ đầu tiên Apple mở bán chính hãng ở Việt Nam cùng ngày tại Mỹ hay các thị trường nhóm một của hãng. Điều này đồng nghĩa người dùng trong nước có nhu cầu, sẽ mua được sản phẩm sớm hơn.

Thay đổi này chủ yếu giải quyết vấn đề cảm xúc cho người hâm mộ Táo khuyết. iFan không còn chịu thiệt thòi, phải chờ đợi trong khi người dùng nước khác đã sở hữu được thiết bị. Trên thực tế, iPhone 16 mở bán tại Việt Nam sau Mỹ, Singapore hay Thái Lan chỉ một tuần, không phải khoảng cách quá lớn.

Tuy nhiên, việc iPhone mở bán sớm hơn cũng phải đánh đổi bằng nguồn hàng hạn chế. Trao đổi với Tri Thức - Znews, C.T., chuyên viên quản lý ngành hàng Apple tại một nhà phân phối lớn, cho biết đơn vị này phải “giành giật” hàng với các đối tác khác của Táo khuyết trong khu vực.

“Năm nay bán sớm, tức Việt Nam sẽ chia sẻ chung một ‘giỏ’ với Singapore, Thái Lan, Malaysia. Họ đều có lịch sử tốt hơn do các năm trước đã phát hành cùng ngày với Mỹ. Chúng ta là năm đầu, không có tiền lệ để được ưu tiên”, ông T. nói.

Khách hàng đứng chật kín ở một đại lý Apple ngày mở bán iPhone tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Sang.

Apple chuẩn bị hàng triệu chiếc iPhone mới cho mỗi đợt phát hành mới. Tuy nhiên, số lượng không đủ cho việc bán ra trên mọi thị trường cùng lúc. Ngoài ra, dây chuyền sản xuất nhiều model. Trong khi đó, sức mua ban đầu thường tập trung vào các mẫu Pro/Pro Max.

Do vậy, hãng phải tính toán để phân bố sản phẩm phù hợp với sức mua từng khu vực. Việc chia “hạng”, một số nước bán trễ hơn quốc gia khác cũng từ nguyên nhân này.

Theo các đại lý trong nước, Apple dùng chỉ số “velocity”, tức tỷ lệ kích hoạt trên tổng hàng đã giao để đánh giá hiệu suất từng đối tác. Bên nào bán hiệu quả, sẽ được cung ứng thêm lượng máy tương ứng. Công thức tương tự cũng được áp đặt với quy mô nhà phân phối, thị trường quốc gia.

Trong năm đầu mở bán iPhone mới cùng ngày Thái Lan, Singapore hay Malaysia, Việt Nam vẫn chưa có dữ liệu trong quá khứ. Theo các đại lý, nhà phân phối trong nước, lượng hàng cung ứng sẽ khó đáp ứng đủ nhu cầu đặt trước của khách hàng, đặc biệt là model iPhone 17 Pro Max màu mới.

Theo nhiều tin đồn, thế hệ iPhone sắp ra mắt có nhiều thay đổi. Dòng thường được nâng cấp lên màn hình 120 Hz. Mẫu máy siêu mỏng cũng sẽ có màn ra mắt thị trường. Bản Pro/Pro Max có cải tiến ở camera, thiết kế mặt lưng. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp dòng máy hút khách, tạo động lực tăng trưởng cho ngành di động Việt Nam trong nửa cuối năm.