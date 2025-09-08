Sự thật sau những video phỏng vấn phụ nữ mặc bikini phản cảm

Các video AI liên tục dùng tình huống, nội dung phản cảm để thu hút sự chú ý từ người xem. Phụ nữ đã trở thành một trong những chủ đề đó.

Vấn đề rác AI ngày càng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: SCMP.

Gần đây, hàng loạt video phỏng vấn đường phố với hình ảnh người phỏng vấn là phụ nữ mặc bikini đã gợi lên những bình luận thô tục. Các nội dung này hoàn toàn là do AI tạo ra, nhằm đánh lừa thuật toán bằng số lượng, cũng như gây sự chú ý bằng các hình ảnh phân biệt giới tính.

Các video trông giống thật được sản xuất hàng loạt từ công cụ AI giá rẻ, chỉ bằng cách nhập câu lệnh mô tả đơn giản. Đằng sau đó là một nền công nghiệp nhỏ, dùng AI tạo số lượng lớn video, kiếm tương tác để nhận tiền từ nền tảng.

Các kiểm chứng viên tại công ty Agence France-Presse của Pháp đã lần theo dấu vết hàng trăm video như vậy trên Instagram. Nhiều tình huống như phòng thay đồ, nữ phóng viên ăn mặc hở hang phỏng vấn trên đường phố Ấn Độ, Anh, làm dấy lên lo ngại về an toàn cho phụ nữ.

Một số video bằng tiếng Hindi, mô tả cảnh các nam thanh niên thản nhiên tung ra những câu đùa mang tính phân biệt giới tính, thậm chí còn động chạm vào phụ nữ. Hành động được thực hiện giữa đám đông đàn ông phía sau chỉ nhìn chằm chằm hoặc cười cợt.

Nhiều video thu hút tới hàng chục triệu lượt xem, một số tận dụng sức hút này để kiếm tiền bằng cách quảng bá ứng dụng chat người lớn. Trong khi đó, khán giả có lúc không phân biệt được, đã bình luận hỏi về tính thực tế của nội dung họ xem. Theo phân tích từ công ty an ninh mạng Mỹ GetReal Security, một số video được tạo bằng Veo 3, công cụ AI tạo sinh chân thực của Google.

“Đây là một phần của những tổn hại giới tính do AI trung gian gây ra", bà Nirali Bhatia, một nhà tâm lý học mạng tại Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh rằng xu hướng này đang “tiếp tay cho tư tưởng phân biệt giới tính”.

Các video về phụ nữ được tạo bởi AI. Ảnh: Internet.

Xu hướng này cũng cho thấy bức tranh internet toàn cảnh ngày càng bị vấy bẩn bởi video và hình ảnh do AI tạo ra, những nội dung đang làm mọi cách để cạnh tranh sự chú ý. Phụ nữ cũng trở thành một công cụ câu tương tác. Nhiều video lan truyền lấy ví dụ về người phụ nữ trục lợi, kiếm tiền từ đàn ông hay giật gân như nữ huấn luyện viên thuỷ sinh bị cá kình tấn công.

Năm ngoái, Alexios Mantzarlis, Giám đốc Sáng kiến An ninh, Niềm tin và An toàn tại Cornell Tech, đã phát hiện 900 tài khoản Instagram có khả năng thuộc về các “người mẫu” do AI tạo ra. Phần lớn chủ tài khoản là nữ giới và thường ăn mặc hở hang.

Tổng cộng, những tài khoản ảo trên đã thu hút 13 triệu người theo dõi, đăng tải hơn 200.000 hình ảnh. Qua đó, những người đứng sau thường kiếm tiền bằng cách điều hướng khán giả sang các nền tảng chia sẻ nội dung thương mại.

Trước tình trạng giả mạo AI lan tràn trên mạng, Mantzarlis cho biết con số hiện nay chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều. “Chúng ta sẽ còn thấy nhiều nội dung vô nghĩa hơn nữa, lợi dụng những chuẩn mực cơ thể không chỉ phi thực tế mà còn hoàn toàn không có thật”, ông dự đoán.

Trên YouTube và TikTok, không ít nhà sáng tạo còn mở các khóa học trả phí, hướng dẫn cách kiếm tiền từ nội dung AI. Nhiều nền tảng như Meta đã cắt giảm khâu kiểm duyệt nội dung. Ngược lại, YouTube đã mạnh tay hơn và tắt kiếm tiền với những video AI.

“AI không phát minh ra sự kỳ thị phụ nữ, mà chỉ phản chiếu và khuếch đại những gì đã tồn tại”, ông Divyendra Jadoun, một chuyên gia tư vấn AI, cho biết. Ông cho rằng các thuật toán và tình trạng AI tràn lan sẽ tiếp tục nếu khán giả liên tục tương tác với các nội dung này.