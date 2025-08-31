CEO giật mũ từ tay cậu bé, công ty Ba Lan hứng sự phẫn nộ

Công ty Drogbruk hứng chịu hàng loạt đánh giá tiêu cực sau khi CEO Piotr Szczerek bị cáo buộc giật mũ, quà tặng của vận động viên khỏi tay một cậu bé tại US Open.

Công ty lát đường Drogbruk của Ba Lan đang trải qua cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng sau khi CEO Piotr Szczerek bị cáo buộc có hành vi không đúng mực tại giải tennis US Open. Doanh nghiệp này đã phải đối mặt với làn sóng đánh giá tiêu cực và chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng toàn cầu.

CEO Ba Lan giật mũ của trẻ em, giấu luôn vào túi Piotr Szczerek, CEO một công ty Ba Lan giật chiếc mũ được Kamil Majchrzak tặng cho một cậu bé, sau đó nhanh chóng cất chiếc mũ vào túi của người đi cùng.

Vụ việc bắt nguồn từ đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông giật chiếc mũ từ tay một cậu bé ngay sau khi tay vợt Kamil Majchrzak trao tặng. Sự việc xảy ra sau chiến thắng ấn tượng của Majchrzak trước hạt giống thứ 9 Karen Khachanov trong trận đấu kéo dài 5 set tại Sân 11.

Cộng đồng mạng đã nhanh chóng xác định được danh tính người đàn ông trong video là Piotr Szczerek. Ông là CEO của Drogbruk, một công ty chuyên về lát đường được thành lập năm 1999 và hiện là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này tại Ba Lan.

Phản ứng từ dư luận rất gay gắt. Hàng nghìn bình luận tiêu cực đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, gọi Szczerek là "kẻ xấu hổ" và "tên bắt nạt trẻ em". Trang web tuyển dụng hàng đầu của Ba Lan cũng bị tràn ngập những bình luận chỉ trích CEO này.

Drogbruk đã phải chịu hậu quả trực tiếp trên mạng. Công ty đã hạn chế bình luận trên trang Facebook chính thức và đóng cửa phần bình luận trên các tài khoản mạng xã hội khác. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản được làn sóng đánh giá một sao tràn ngập các nền tảng đánh giá doanh nghiệp.

Tay vợt Majchrzak đã đăng lời kêu gọi trên Instagram để tìm kiếm cậu bé tên Brock và đã thành công liên lạc được với gia đình trong vòng một giờ, trao tặng cho cậu một chiếc mũ khác.

"Tôi rất ấn tượng với sức mạnh của Internet. "Chúng ta đã làm được! Mọi thứ đã ổn thỏa", Majchrzak chia sẻ sau khi gặp lại cậu bé và trao tặng một chiếc mũ mới.

Vụ việc đã trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội liên quan đến US Open 2025. Nhiều người dùng so sánh tình huống này với các vụ việc tương tự trong quá khứ, cho thấy bê bối khi có hành động không đúng ở nơi công cộng.

Một loạt đánh giá "một sao" dành cho Drogbruk sau vụ tai tiếng của CEO.

Drogbruk vốn được biết đến với việc tài trợ các dự án thể thao địa phương và hỗ trợ các vận động viên trẻ. Dù vậy, khủng hoảng của công ty cho thấy danh tiếng doanh nghiệp có thể nhanh chóng bị phá hủy chỉ từ hành động của một cá nhân trong thời đại mạng xã hội.