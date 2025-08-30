AI Google ngày càng hữu dụng ở Việt Nam

AI Mode trên Google Search, chỉnh ảnh trong Gemini và NotebookLM là những công cụ AI vừa được Google bổ sung loạt tính năng mới.

Chế độ AI Mode trên Google Search. Ảnh: Android Authority.

Các công cụ AI ngày càng đa dạng và hữu ích. Bên cạnh chatbot đơn thuần, người dùng có thể tiếp cận AI ngay trên các nền tảng quen thuộc, phục vụ tìm kiếm thông tin, sáng tạo hình ảnh đến xử lý, tổng hợp tài liệu phức tạp.

Thời gian gần đây, Google thường xuyên ra mắt và cập nhật các công cụ AI cho nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là một số công cụ AI được đánh giá cao, vừa được Google cải tiến với loạt tính năng mới.

AI Mode trên Google Search

Ra mắt lần đầu tại hội nghị I/O 2025 vào tháng 5, AI Mode sử dụng phiên bản tùy chỉnh của mô hình Gemini 2.5 để trả lời câu hỏi và tương tác với người dùng. Tính năng này vừa được Google mở rộng cho thị trường Việt Nam dù chỉ mới hỗ trợ tiếng Anh.

Về cơ bản, AI Mode là phiên bản tiên tiến hơn của AI Overviews. Dữ liệu được thu thập từ các nguồn khác nhau trên Internet, sau đó tổng hợp và tóm tắt bởi AI để đưa ra phản hồi ngắn gọn, chính xác nhất.

Người dùng có thể kích hoạt AI Mode từ trang chủ Google Search (ứng dụng di động) hoặc trong màn hình kết quả (máy tính). AI Mode cho phép đặt câu hỏi dài và phức tạp, vốn trước đây cần nhiều lượt truy vấn trên Google Search.

Tính năng AI Mode trên Google Search. Ảnh: Google.

Sau thời gian thử nghiệm, Google cho biết người dùng AI Mode có xu hướng đặt câu hỏi dài gấp 2-3 lần so với từ khóa tìm kiếm truyền thống.

“Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những tác vụ mang tính khám phá như so sánh sản phẩm, lên kế hoạch cho một chuyến đi, hoặc tìm hiểu các hướng dẫn phức tạp”, theo chia sẻ từ đại diện Google.

Một số câu hỏi có thể đặt cho AI Mode như: “Công viên nào gần tôi có sân bóng đá và không gian ngoài trời đẹp để dã ngoại?” hay “Tôi muốn tìm hiểu về các phương pháp pha cà phê khác nhau. Hãy lập một bảng so sánh sự khác biệt về hương vị, mức độ dễ sử dụng và dụng cụ cần thiết”. Kết quả được AI tổng hợp kèm trích nguồn tham khảo.

Theo Google, AI Mode sử dụng kỹ thuật phân nhánh truy vấn (query fan-out), chia nhỏ câu hỏi thành các chủ đề phụ và tìm kiếm. Người dùng có thể đặt câu hỏi nối tiếp để tìm hiểu sâu hơn, thậm chí kết hợp các định dạng như giọng nói hoặc hình ảnh với Google Lens.

Giao diện của AI Mode. Ảnh: CNET.

Những tính năng khác của Google Search vẫn được hỗ trợ trong AI Mode, bao gồm Sơ đồ tri thức (Knowledge Graph), cập nhật thông tin chủ đề theo thời gian thực, bên cạnh dữ liệu mua sắm khi tìm kiếm mặt hàng cụ thể.

Tại I/O 2025, Google công bố kế hoạch tích hợp AI Mode lên những ứng dụng khác. Điều này đồng nghĩa AI Mode trong tương lai có thể trích xuất thông tin từ email hoặc lịch hẹn để tìm kiếm thông tin phù hợp.

Google nhấn mạnh AI Mode được phát triển trên hệ thống kiểm định và xếp hạng, đảm bảo tính xác thực thông tin. Nếu AI không tìm thấy kết quả đáng tin cậy, tính năng sẽ gửi về danh sách đường dẫn để người dùng chủ động tham khảo.

“Giống như bất kỳ sản phẩm AI ở giai đoạn đầu, những kết quả bạn thấy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến”, đại diện Google nhấn mạnh.

Chỉnh ảnh trong Gemini

Lần đầu ra mắt vào tháng 4, tính năng này cho phép người dùng cung cấp ảnh gốc và yêu cầu Gemini chỉnh sửa theo mong muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Sau thời gian thử nghiệm, Google vừa công bố cải tiến tính năng qua mô hình DeepMind, hoặc Gemini 2.5 Flash Image “Nano Banana”.

Một trong những nâng cấp nổi bật là duy trì sự nhất quán về diện mạo nhân vật giữa các ảnh. Theo Google, công cụ có thể giữ lại diện mạo, thần thái của bạn bè, gia đình và thú cưng bất kể thay đổi kiểu tóc hay trang phục.

Người dùng có thể yêu cầu Gemini ghép ảnh để xuất hiện cùng thú cưng, thay đổi nền phòng hoặc ghép chủ thể lên bất cứ nơi nào trên thế giới. Tính năng thậm chí hỗ trợ chuyển ảnh sau chỉnh sửa thành video.

Tính năng chỉnh ảnh trên Gemini hỗ trợ chi tiết và thông minh hơn. Ảnh: Google.

Với tính năng pha trộn thiết kế, chỉ cần tải ảnh đôi ủng và một nhánh hoa hồng. Công cụ sau đó sẽ kết hợp 2 vật thể, tạo kết quả gồm đôi ủng với họa tiết hoa hồng.

Sau câu lệnh đầu tiên, người dùng có thể yêu cầu Gemini tiếp tục chỉnh sửa dựa trên kết quả ấy. Trong phiên bản mới, các chi tiết cũ được giữ nguyên, độ chính xác được cải thiện.

Tương tự những công cụ AI khác, Google nhấn mạnh quy trình xử lý, đảm bảo an toàn khi tạo nội dung. Hình ảnh của Gemini đính kèm ảnh mờ (watermark) và SynthID ẩn để nhận diện nội dung tạo bởi AI.

Video Overviews trên NotebookLM

Sau thời gian ngắn phát hành, Google cho biết Video Overviews hiện đã hỗ trợ 80 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Chế độ này cho phép chuyển nội dung tài liệu sang video, giúp nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, dễ hiểu hơn.

Theo Google, Video Overviews là “giải pháp thay thế trực quan” cho Audio Overviews, tính năng tổng hợp nội dung thành podcast với khách mời AI.

Nội dung tạo bởi Video Overviews có dạng slide thuyết trình với ảnh minh họa, sơ đồ, đoạn trích dẫn và số liệu được trích xuất trực tiếp từ tài liệu. Với nội dung dài, tính năng có thể giải thích dữ liệu, tóm tắt quy trình và trực quan hóa một số khái niệm phức tạp.

Tính năng tạo video trên NotebookLM giờ đã hỗ trợ tiếng Việt.

Video của NotebookLM có độ dài khác nhau tùy lượng nội dung đưa vào, thời gian tạo trung bình có thể từ 5-10 phút. Ngoài hình ảnh, video còn có lời thuyết minh. Phần thiết kế, trình bày và font chữ trong video theo chuẩn chung của Google.

Google cũng nâng cấp Audio Overviews. Các nội dung không phải tiếng Anh sẽ chuyển từ định dạng ngắn sang đầy đủ, mang đến nội dung với chiều sâu, cấu trúc và sắc thái tương tự phiên bản tiếng Anh.

Ngoài chuyển nội dung sang video hay podcast, NotebookLM vẫn hỗ trợ đặt câu hỏi phân tích về tài liệu gốc trong phần tương tác văn bản giữa màn hình.

Phiên bản miễn phí của NotebookLM giới hạn số lần sử dụng trong ngày. Nếu muốn tạo nhiều video hơn, người dùng phải mua các gói như Google AI Pro (giá từ 543.000 đồng/tháng).