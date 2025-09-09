Thay nội tạng có phải phương pháp tốt nhất để kéo dài tuổi thọ?

Lão hóa là quá trình phức tạp chưa được hiểu rõ, trong khi nguồn tạng hiến khan hiếm, phẫu thuật nhiều rủi ro. Do đó, giải pháp ghép tạng để kéo dài tuổi thọ hiện nay gần như bất khả thi.

Ghép tạng là phẫu thuật phức tạp và nhiều rủi ro, khó thực hiện nhiều lần trên một bệnh nhân. Ảnh: Reuters.

Mới đây truyền hình Trung Quốc đưa tin một đoạn video ghi lại cảnh lãnh đạo Nga và Trung Quốc thảo luận về tuổi thọ và sự bất tử, diễn ra trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp Trung Quốc kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. “Ngày nay, 70 tuổi vẫn còn là trẻ con”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 72 tuổi, nhận định trong đoạn phát sóng trực tiếp của CCTV.

“Với sự phát triển của công nghệ sinh học, các cơ quan trong cơ thể người có thể được ghép liên tục, con người sẽ ngày càng trẻ trung hơn, thậm chí có thể đạt tới sự bất tử”, Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng 72 tuổi, được phiên dịch trong lúc 2 lãnh đạo cùng tiến vào quảng trường Thiên An Môn, theo The Independent.

Dù vậy, ý tưởng liên tục thay thế các cơ quan nội tạng để duy trì tuổi thọ là một cách nhìn khá đơn giản về lão hóa, theo MIT Technology Review. Lý do là lão hóa phức tạp đến mức giới nghiên cứu thậm chí còn chưa thống nhất được nguyên nhân của lão hoá, cũng như liệu có cách nào để “điều trị” hay không.

Về lý thuyết, việc thay thế nội tạng “già” bằng các cơ quan trẻ hơn nghe có vẻ hợp lý. Trong một số thí nghiệm trên chuột, việc cấy ghép nội tạng trẻ hơn có tác dụng cải thiện sức khỏe.

Tuy nhiên các nhà khoa học không biết tại sao các cơ quan trong cơ thể người lại suy yếu khi già đi. Cũng không ai biết chính xác điều gì ở mô trẻ khiến chúng mang lại lợi ích sức khỏe, hiệu quả đến mức nào và kéo dài bao lâu, cơ quan nào sẽ có tác động nhiều nhất nếu thay thế.

Chưa kể đến thực tế nguồn tạng hiến khan hiếm, nhiều bệnh nhân cần ghép tạng tử vong khi nằm trong danh sách chờ. Ngoài ra, ghép tạng là phẫu thuật lớn và bệnh nhân thường phải dùng thuốc ứng chế miễn dịch cả đời để tránh tình trạng cơ thể đào thải nội tạng cấy ghép, khiến người bệnh dễ mắc một số bệnh nhiễm trùng và bệnh khác.

Những lý do nói trên khiến cho ý tưởng thực hiện những ca ghép tạng lặp đi lặp lại trên một bệnh nhân trở nên bất khả thi với y học ngày nay. “Điều này sẽ không thể xảy ra trong tương lai gần”, Jesse Poganik, nhà nghiên cứu lão hóa tại Bệnh viện Brigham and Women’s ở Boston, cho biết.

Poganik đã hợp tác với các bác sĩ phẫu thuật ghép tạng để nghiên cứu về lão hoá. Các ca mổ nhìn chung hiệu quả, nhưng không hề đơn giản và đi kèm với những rủi ro về tính mạng, theo chuyên gia.