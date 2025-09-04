Vũ khí công nghệ tối tân tại lễ duyệt binh Trung Quốc

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc hé lộ hàng loạt vũ khí đang định hình lại chiến tranh hiện đại.

Cuộc duyệt binh quân sự của Trung Quốc diễn ra sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn có sự xuất hiện của các phương tiện không người lái ứng dụng AI, vũ khí laser và tên lửa mới nhất. Loạt khí tài công nghệ cao này cho thấy chạy đua vũ trang hiện nay dựa trên khoa học và công nghệ.

“Cuộc duyệt binh có sự tham gia của các hệ thống thông minh không người lái, các đơn vị tác chiến dưới nước, mạng và điện tử, cùng vũ khí siêu thanh, cho thấy năng lực ngày càng lớn của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) trong việc khai thác công nghệ mới, thích ứng với bản chất thay đổi của chiến tranh, và giành ưu thế trong các xung đột tương lai”, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.

Các vũ khí cho thấy mức độ hiện đại hoá và khả năng tác chiến thực tế cao, phô diễn năng lực chiến đấu, khả năng tác chiến trong các hình thức chiến tranh mới và sức răn đe chiến lược của quân đội Trung Quốc, ông Dong Yongzai, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Quân sự Bắc Kinh nhận xét.

Trực thăng không người lái trên tàu được trưng bày vào ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Khí tài ứng dụng AI

Cuộc duyệt binh trưng bày nhiều loại thiết bị không người lái ứng dụng AI. Khối đội hình tác chiến trên bộ bao gồm các phương tiện có thể thực hiện trinh sát, tấn công, gỡ mìn và bom, cũng như hỗ trợ đội hình.

Ngoài những nhiệm vụ truyền thống này, xe tăng không người lái có thể vận hành theo đội hình. Các xe tác chiến nhỏ địa hình phức tạp thậm chí có thể phóng máy bay không người lái, cho phép phối hợp tác chiến đường bộ và đường không.

Đội hình hải quân bao gồm các phương tiện không người lái mới dưới nước và trên mặt biển, cùng hệ thống rải thủy lôi dưới nước. Các hệ thống này có thể triển khai bí mật, chặn đường, tự động nhận diện mục tiêu và tấn công theo nhóm.

Các loại máy bay không người lái trinh sát và tấn công mới, máy bay cánh liền không người lái, máy bay chiếm ưu thế trên không và trực thăng hạm có khả năng tấn công tàng hình, bao phủ diện rộng và phối hợp tự động, CCTV cho biết, đồng thời nhấn mạnh các khí tài tự động đang “tái định nghĩa tương lai của chiến tranh trên không”.

Đội hình tác chiến không người lái trên không xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua.

Trong một phim tài liệu trước đó, Trung Quốc cho thấy máy bay không người lái WZ-10 và WZ-7 thực hiện nhiệm vụ trinh sát diện rộng và xác định mục tiêu để tấn công. Trong khi đó, dòng drone mới của Trung Quốc có thể theo sau tiêm kích tàng hình để trinh sát, làm mồi nhử, gây nhiễu điện tử và mang vũ khí, tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của tiêm kích.

Công nghệ này được hỗ trợ bởi cả phần cứng lẫn thuật toán. Chip điều khiển bay, hệ thống pin, camera, radar và hệ thống cảm biến là các phần cứng tạo nên máy bay không người lái. Với các thuật toán AI, máy bay không người lái có thể xử lý lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực, cho phép ra quyết định chính xác và thực hiện nhiệm vụ tự động.

Vũ khí laser

Các vũ khí laser trên hạm được nhìn thấy trong cuộc duyệt binh được thiết kế để tấn công chính xác và duy trì giao chiến, cho phép phối hợp với các hệ thống phòng không khác. Thiết bị chống máy bay không người lái gắn trên xe, lần đầu xuất hiện, cũng bao gồm một pháo laser nhỏ.

Bình luận viên Wei Dongxu cho biết vũ khí laser mới có thể vô hiệu hóa ngay lập tức các mục tiêu “thấp, chậm và nhỏ”, thực hiện nhiều đợt tấn công nhanh, tăng hiệu quả đồng thời giảm chi phí đạn dược.

Vũ khí laser LY-1. Ảnh: Xinhua.

Vũ khí laser gây sát thương bằng cách phát ra chùm năng lượng cao. Hiện các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển cách loại bỏ nhiệt độc hại của laser, vận hành vũ khí laser không cần hệ thống làm mát trong môi trường nóng, và chế tạo vật liệu quang học mới cho vũ khí laser công suất cao. Những tiến bộ này đạt được nhờ các thành tựu trong quang học, khoa học vật liệu và tản nhiệt.

Các hệ thống vũ khí laser hiện tại phần lớn dựa vào laser bán dẫn. Theo báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, trước năm 2019, Mỹ và Đức độc quyền trong lĩnh vực chip laser bán dẫn công suất cao, chiếm hơn 90% thị phần. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã thúc đẩy hợp tác giữa sản xuất công nghiệp và nghiên cứu để tập trung vào công nghệ then chốt như chip laser bán dẫn công suất cao và sản phẩm laser tiên tiến.

Các công ty chip laser nội địa như Suzhou Everbright Photonics và Wuhan BD Laser Technology đã trở thành những đơn vị dẫn đầu trong một số lĩnh vực công nghệ ngách về laser.

Tên lửa và khoa học hàng không vũ trụ

Tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh và tên lửa hạt nhân cũng được trưng bày ở Bắc Kinh ngày 3/9.

Trong đội hình tên lửa hành trình, Trung Quốc ra mắt CJ-20A, YJ-18C và CJ-1000 với khả năng tấn công chính xác tầm xa, theo CCTV. Đối với tên lửa siêu vượt âm, YJ-21, DF-17 và DF-26D vượt trội trong việc xuyên thủng phòng thủ và có thể đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Tên lửa hạt nhân đáng chú ý nhất là DF-5C, tên lửa chiến lược liên lục địa dùng nhiên liệu lỏng, có “tầm bắn toàn cầu”.

Tên lửa DF-5C. Ảnh: Reuters.

Tên lửa là thành quả kết hợp của nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Việc nghiên cứu đặc tính vật lý của không khí ở tốc độ cực cao đòi hỏi hạ tầng như hầm gió. Ngoài ra cần các loại cảm biến mới để hoàn thiện khả năng điều khiển và độ ổn định của tên lửa, cùng hệ thống bảo vệ chống lại nhiệt độ cao dựa trên nghiên cứu vật liệu nền tảng.

Tác chiến điện tử

3 đội hình thiết bị chiến tranh thông tin, gồm chiến tranh không gian mạng, chế áp điện tử và hỗ trợ thông tin, đã xuất hiện tại Quảng trường Thiên An Môn.

Đội hình tác chiến không gian mạng trưng bày thiết bị cho chỉ huy, kiểm soát, trinh sát, cảm biến và tác chiến mạng và điện tử, CCTV đưa tin.

Thiết bị chế áp điện tử do Trung Quốc tự phát triển có khả năng cắt đứt mạng lưới đối phương, phá vỡ các kết nối kỹ thuật số. Đội hình hỗ trợ thông tin - bao gồm điện toán đám mây, trí tuệ số, mạng đường không và đường bộ - có thể nhanh chóng thiết lập hệ thống mạng mới để hỗ trợ tác chiến.

Đội hình tác chiến không người lái trên bộ. Ảnh: Xinhua.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đạt bước tiến lớn trong việc làm chủ công nghệ tấn công và phòng thủ mạng nhờ khoa học máy tính và mật mã học, đồng thời biết cách sử dụng các biện pháp chế áp điện tử dựa trên sóng điện từ.

Nghiên cứu vật lý đã đóng vai trò nền tảng trong sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc khoa học, đồng thời củng cố sức mạnh quân sự trong các lĩnh vực như quang học, radar và thông tin liên lạc.

Theo Nature Index công bố tháng 2 năm nay, Trung Quốc hiện sở hữu 8 trong số 10 tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên cứu vật lý chất lượng cao. Đây là bảng xếp hạng các viện nghiên cứu dựa trên đóng góp vào các tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới. Trung Quốc cũng tiếp tục tăng sản lượng nghiên cứu trong phát triển vật liệu và linh kiện mới như pin và vũ khí như thuốc nổ.

Các trường đại học Trung Quốc hiện nắm giữ toàn bộ 20 vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực hóa học, theo Nature Index công bố tháng 3.