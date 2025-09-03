Tin sốc với nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới

Mỹ vừa tuyên bố thu hồi quyền tự do vận chuyển vật tư sản xuất của TSMC đến Trung Quốc, có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động tập đoàn.

Logo của TSMC trước trụ sở công ty. Ảnh: Bloomberg.

Chính phủ Mỹ vừa tuyên bố thu hồi giấy phép để TSMC tự do vận chuyển thiết bị đến cơ sở sản xuất tại Trung Quốc. Động thái mới nhất có thể ảnh hưởng đến năng suất nhà máy, vốn dùng để sản xuất chip thế hệ cũ.

Theo Bloomberg, các quan chức Mỹ đã thông báo đến TSMC về việc chấm dứt tư cách người dùng cuối xác thực (VEU) của công ty với nhà máy tại Nam Kinh. Trước đó, Mỹ cũng thu hồi giấy phép VEU với các nhà máy Trung Quốc của Samsung và SK Hynix.

“TSMC đã nhận thông báo từ chính phủ Mỹ rằng giấy phép VEU của chúng tôi với TSMC Nam Kinh sẽ bị thu hồi, có hiệu lực từ ngày 31/12/2025.

Trong lúc đánh giá tình hình để đưa ra biện pháp phù hợp, bao gồm liên lạc với chính phủ Mỹ, chúng tôi cam kết duy trì hoạt động của TSMC Nam Kinh”, TSMC cho biết.

Những động thái mới của chính phủ Mỹ đe dọa hoạt động sản xuất tại Trung Quốc với một số hãng chip lớn nhất thế giới.

Dù quan chức Mỹ cho biết sẽ cấp phép duy trì hoạt động, việc chuyển đổi từ cấp phép VEU chung sang riêng lẻ khiến các công ty không chắc chắn về thời gian. Nguồn tin cho biết các quan chức đang nghiên cứu giải pháp giảm thủ tục hành chính, do các yêu cầu hiện nay còn phức tạp.

So với Samsung hay SK Hynix, quy mô sản xuất của TSMC tại Trung Quốc tương đối nhỏ. Nhà máy tại Nam Kinh mới vận hành năm 2018, không đóng góp nhiều vào cơ cấu doanh thu. Quy trình tiên tiến nhất của nhà máy là 16 nm, được thương mại hóa từ hơn 10 năm trước.

Trong thông báo thu hồi giấy phép VEU với Samsung và SK Hynix cuối tháng 8, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, cho biết động thái này nhằm giải quyết các “lỗ hổng kiểm soát xuất khẩu” có thể khiến công ty Mỹ “gặp bất lợi trong cạnh tranh”.

Sau thời gian hiệu lực, các công ty bị thu hồi VEU cần chủ động xin giấy phép từ Mỹ để vận chuyển các lô hàng thuộc diện hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Các mặt hàng bị kiểm soát rất rộng, từ thiết bị sản xuất, phụ tùng đến hóa chất.

Theo Bloomberg, động thái mới cho thấy chính phủ Mỹ muốn tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng chip, linh kiện quan trọng với hầu hết thiết bị điện tử. Điều này diễn ra kể cả khi các nhà máy được vận hành bởi 3 công ty không phải của Mỹ.

Những năm gần đây, Mỹ đã hạn chế đáng kể quyền tiếp cận của Trung Quốc với vật liệu, thiết bị sản xuất chip tiên tiến. Điều này nhằm hạn chế sức cạnh tranh của đất nước tỷ dân với Mỹ trong cuộc đua AI.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, Samsung, SK Hynix và TSMC đều được miễn trừ vô thời hạn các lệnh kiểm soát, với điều kiện tuân thủ yêu cầu bảo mật và tiết lộ các thông tin mới nhất cho chính phủ Mỹ.

Với 3 công ty trên, giấy phép VEU được xem là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp dễ dàng nhập khẩu vật tư, duy trì nhà máy hoạt động.