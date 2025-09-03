Vũ khí siêu thanh xuất hiện trong diễu binh Trung Quốc 3/9

Tại lễ duyệt binh sáng 3/9 tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc giới thiệu trước công chúng nhiều loại vũ khí mới.

Sự kiện thường niên này đánh dấu kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Trung Quốc trước Nhật Bản trong Thế chiến II, được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Hơn 10.000 binh sĩ tham gia duyệt binh, nhưng tâm điểm chú ý sẽ là công nghệ quốc phòng của Trung Quốc.

Tên lửa siêu thanh

Lực lượng Tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Rocket Force) trình diễn DF-26D, một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Loại vũ khí này có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường, với tầm bắn được cho là lên tới 5.000 km. Theo SCMP, DF-26D được xem là tên lửa đạn đạo chống hạm.

Tên lửa DF-26D. Ảnh: CCTV.

Sau đó là tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân YJ-17. Trung Quốc thường sử dụng ký hiệu “YJ” cho các loại tên lửa chống hạm, vì vậy YJ-17 được cho là một phiên bản mới của DF-17, tên lửa đạn đạo tầm trung tốc độ siêu thanh, lần đầu được ghi nhận vào năm 2014, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Tên lửa này được cho là mang đầu đạn thông thường, nhưng có thể có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong khi DF-17 là loại tên lửa cơ động trên bộ, YJ-17 được cho là dùng để phóng từ các ống phóng thẳng đứng trên tàu chiến hải quân, theo CNN.

“DF-17 đã chứng minh mức độ chính xác rất cao trong các thử nghiệm, với một quan chức chính phủ Mỹ cho biết một đầu đạn thử nghiệm đã bắn trúng mục tiêu tĩnh ‘chỉ sai lệch vài mét’,” theo CSIS.

Tên lửa DF-17 từng xuất hiện trong lễ diễu binh trước đây của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Kết hợp với các loại tên lửa chống hạm khác xuất hiện trong lễ duyệt binh như YJ-15, YJ-19 và YJ-20, tất cả đều có khả năng phóng từ các tàu khu trục và tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường trong hạm đội hải quân lớn nhất thế giới của Trung Quốc.

Tàu ngầm không người lái

Lễ duyệt binh ngày 3/9 đánh dấu màn ra mắt chính thức của hai loại tàu ngầm không người lái cỡ lớn (XLUUV), một lĩnh vực tác chiến trên biển mà Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới, ít nhất là về số lượng, theo Naval News.

2 mẫu XLUUV lần đầu được công khai trong lễ duyệt binh là các thiết kế “mới”, nhiều khả năng là kết quả thành công của chương trình thử nghiệm kéo dài 3 năm.

Tàu ngầm không người lái AJX002. Ảnh: Reuters.

Chiếc đầu tiên, mang nhãn hiệu AJX002, có chiều dài khoảng 18-20 mét, đường kính từ 1 đến 1,5 mét. Chiếc thứ hai có chiều dài tương tự, nhưng rộng hơn nhiều, khoảng 2-3 mét. Tàu này cũng có hai cột ăng-ten, trong khi AJX002 thì không.

Nhiệm vụ cụ thể của các XLUUV này hiện chưa được xác định, nhưng các nhà phân tích cho rằng chúng có thể được trang bị ngư lôi, thủy lôi, hoặc chỉ đơn giản phục vụ mục đích trinh sát.

Vũ khí phòng không

Trung Quốc đã trình diễn ít nhất hai loại vũ khí laser phòng không trong lễ duyệt binh, bao gồm một hệ thống laser cỡ lớn mà truyền hình quốc gia nước này cho biết sẽ được lắp đặt trên tàu chiến.

Ngoài ra còn có một phiên bản trên bộ, là hệ thống laser gắn trên xe tải tám bánh cỡ lớn, có thể chứa nguồn điện bổ sung nhằm khắc phục vấn đề thiếu công suất mà các vũ khí laser trước đây từng gặp phải.

Laser thuộc nhóm “vũ khí năng lượng định hướng”. Thay vì sử dụng đạn để tiêu diệt mục tiêu theo cách tác động động năng, các loại vũ khí này dựa vào năng lượng điện từ để vô hiệu hóa mục tiêu thông qua việc tạo nhiệt, gây rối loạn hệ thống điện tử bên trong, hoặc làm mù các cảm biến như quang học và radar.

Vũ khí năng lượng định hướng cũng có lợi thế kinh tế hơn so với vũ khí động năng, khi một phát bắn laser chỉ tốn một phần nhỏ chi phí so với một viên đạn hay tên lửa. Khâu hậu cần cũng đơn giản hơn, bởi không cần vận chuyển các loại đạn kim loại nặng cùng vũ khí, mà chỉ cần nguồn năng lượng cung cấp.