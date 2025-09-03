Kéo dài thời gian triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước đến hết 15/9

Thủ tướng quyết định kéo dài triển lãm thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, trải nghiệm.

Tại công điện số 155 vừa ban hành, Thủ tướng quyết định kéo dài triển lãm Thành tựu Đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc thêm 10 ngày, tức đến ngày 15/9, nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, trải nghiệm.

Thủ tướng đánh giá triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế, mà đây còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan Triển lãm.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý giảm tối đa các chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, nhân công và các chi phí liên quan khác; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách Trung ương hỗ trợ đối với việc kéo dài thời gian Triển lãm, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ ngành liên quan làm việc với Tập đoàn Vingroup và các nhà cung cấp dịch vụ để giảm tối đa chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, nhân công, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Bộ, ngành, địa phương xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách trung ương hỗ trợ khi kéo dài thời gian Triển lãm, gửi Bộ Tài chính.

Triển lãm Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khai mạc từ 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2.

Triển lãm được chia thành 3 phân khu chính, gồm Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A), trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành, 28 bộ ngành, doanh nghiệp.

Trong ba ngày đầu mở cửa (28-30/8), Triển lãm thu hút hơn 1,18 triệu lượt khách. Cao điểm vào chiều 30/8, lượng lớn người đổ về Triển lãm khiến hàng nghìn phương tiện ùn ứ trên đường Trường Sa.