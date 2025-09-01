Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tận thấy robot hình người của Vingroup đi lại, chào cờ

  • Thứ hai, 1/9/2025 14:50 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Biết đi bộ, bắt tay, vẫy chào và trò chuyện cùng khách tham quan, robot của Vingroup trở thành tâm điểm tại Triển lãm Thành tựu Đất nước khi thu hút hàng nghìn lượt trải nghiệm.

VinMotion và VinRobotics giới thiệu nhiều mẫu robot hình người tại Triển lãm Thành tựu Đất nước. Ảnh: Minh Khánh.

Sáng 28/8, Triển lãm Thành tựu Đất nước chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Chỉ trong 4 ngày mở cửa, sự kiện đã đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Không gian triển lãm được thiết kế theo hàng trăm chuyên đề, trải dài từ lịch sử, văn hóa, kinh tế đến công nghệ. Trong số đó, gian trưng bày của Tập đoàn Vingroup nhanh chóng trở thành điểm nhấn khi giới thiệu loạt sản phẩm robot hình người mới nhất do VinMotion và VinRobotics phát triển.

Các mẫu robot của VinMotion hiện có thể thực hiện nhiều động tác cơ bản như đi bộ, giữ thăng bằng, bắt tay, cụng tay, vẫy tay hay chào điều lệnh. Đặc biệt, robot còn có thể giao tiếp bằng giọng nói, tạo sự tương tác trực tiếp với khách tham quan.

Dù mới chỉ dừng ở những thao tác đơn giản, màn trình diễn này cho thấy tiềm năng lớn trong việc ứng dụng robot vào sản xuất, dịch vụ và đời sống hàng ngày.

Đại diện VinMotion cho biết giai đoạn đầu robot sẽ được triển khai tại nhà máy VinFast để hỗ trợ vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thực hiện các thao tác lặp lại trên dây chuyền lắp ráp.

Về dài hạn, công ty đặt mục tiêu phát triển các dòng robot thông minh hơn, tích hợp khả năng xử lý hình ảnh, ngôn ngữ tự nhiên và giao tiếp đa dạng. Những sản phẩm này được kỳ vọng sẽ ứng dụng trong logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng, thậm chí cả chăm sóc cá nhân trong gia đình.

VinMotion chỉ mới được thành lập từ đầu năm 2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 51%. Doanh nghiệp được định vị là hạt nhân phát triển các giải pháp robot đa lĩnh vực, từ công nghiệp đến dịch vụ và đời sống, tạo động lực mới cho hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn.

Trước VinMotion, vào tháng 11/2024, tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng cũng đã thành lập VinRobotics với vốn điều lệ tương tự, tập trung vào nghiên cứu và sản xuất robot công nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm của VinRobotics không chỉ phục vụ nội bộ hệ sinh thái Vingroup mà còn hướng ra các ngành công nghiệp trọng điểm.

Đối với robot của VinRobotics, các model có chiều cao 1,78 m, nặng 75 kg, được trang bị 31 động cơ và hệ thống khớp xoay mô phỏng chuyển động người thật. Pin của robot đặt phía sau lưng, có thể tháo lắp và thay thế mà không cần tắt nguồn hay khởi động lại.

Cùng với VinAI, VinBigdata, VinHMS, VinCSS và nay là VinMotion và VinRobotics, Vingroup tiếp tục mở rộng dải công ty công nghệ. Động thái này phản ánh rõ tham vọng của tập đoàn trong việc đưa Việt Nam từng bước ghi dấu trên bản đồ công nghệ thế giới.

5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam mang gì đến triển lãm Thành tựu đất nước

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước, 5 tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam đều mang đến những biểu tượng đại diện cho hành trình phát triển doanh nghiệp.

34:2027 hôm qua

Tài xế công nghệ kiếm bộn dịp 2/9

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 biến đường phố thành cao điểm di chuyển, nhưng với nhiều tài xế công nghệ, đây lại là cơ hội nâng cao thu nhập.

32:1899 hôm qua

Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện tiêu chuẩn về đường sắt tốc độ cao

Sáng 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

42:2509 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

robot hình người vingroup triển lãm vec vingroup Tiền mã hóa Vingroup VinFast robot vinmotion vinrobotics vingroup triển lãm

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý