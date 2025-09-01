Tận thấy robot hình người của Vingroup đi lại, chào cờ

Biết đi bộ, bắt tay, vẫy chào và trò chuyện cùng khách tham quan, robot của Vingroup trở thành tâm điểm tại Triển lãm Thành tựu Đất nước khi thu hút hàng nghìn lượt trải nghiệm.

VinMotion và VinRobotics giới thiệu nhiều mẫu robot hình người tại Triển lãm Thành tựu Đất nước. Ảnh: Minh Khánh.

Sáng 28/8, Triển lãm Thành tựu Đất nước chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Chỉ trong 4 ngày mở cửa, sự kiện đã đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Không gian triển lãm được thiết kế theo hàng trăm chuyên đề, trải dài từ lịch sử, văn hóa, kinh tế đến công nghệ. Trong số đó, gian trưng bày của Tập đoàn Vingroup nhanh chóng trở thành điểm nhấn khi giới thiệu loạt sản phẩm robot hình người mới nhất do VinMotion và VinRobotics phát triển.

Các mẫu robot của VinMotion hiện có thể thực hiện nhiều động tác cơ bản như đi bộ, giữ thăng bằng, bắt tay, cụng tay, vẫy tay hay chào điều lệnh. Đặc biệt, robot còn có thể giao tiếp bằng giọng nói, tạo sự tương tác trực tiếp với khách tham quan.

Dù mới chỉ dừng ở những thao tác đơn giản, màn trình diễn này cho thấy tiềm năng lớn trong việc ứng dụng robot vào sản xuất, dịch vụ và đời sống hàng ngày.

Đại diện VinMotion cho biết giai đoạn đầu robot sẽ được triển khai tại nhà máy VinFast để hỗ trợ vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thực hiện các thao tác lặp lại trên dây chuyền lắp ráp.

Về dài hạn, công ty đặt mục tiêu phát triển các dòng robot thông minh hơn, tích hợp khả năng xử lý hình ảnh, ngôn ngữ tự nhiên và giao tiếp đa dạng. Những sản phẩm này được kỳ vọng sẽ ứng dụng trong logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng, thậm chí cả chăm sóc cá nhân trong gia đình.

VinMotion chỉ mới được thành lập từ đầu năm 2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup nắm giữ 51%. Doanh nghiệp được định vị là hạt nhân phát triển các giải pháp robot đa lĩnh vực, từ công nghiệp đến dịch vụ và đời sống, tạo động lực mới cho hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn.

Trước VinMotion, vào tháng 11/2024, tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng cũng đã thành lập VinRobotics với vốn điều lệ tương tự, tập trung vào nghiên cứu và sản xuất robot công nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm của VinRobotics không chỉ phục vụ nội bộ hệ sinh thái Vingroup mà còn hướng ra các ngành công nghiệp trọng điểm.

Đối với robot của VinRobotics, các model có chiều cao 1,78 m, nặng 75 kg, được trang bị 31 động cơ và hệ thống khớp xoay mô phỏng chuyển động người thật. Pin của robot đặt phía sau lưng, có thể tháo lắp và thay thế mà không cần tắt nguồn hay khởi động lại.

Cùng với VinAI, VinBigdata, VinHMS, VinCSS và nay là VinMotion và VinRobotics, Vingroup tiếp tục mở rộng dải công ty công nghệ. Động thái này phản ánh rõ tham vọng của tập đoàn trong việc đưa Việt Nam từng bước ghi dấu trên bản đồ công nghệ thế giới.